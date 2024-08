Cómo la langosta se convirtió en un símbolo inesperado de estatus y en un "icono cultural"

(CNN) -- A pesar de su brillante exoesqueleto rojo y de su reputación como un bicho del mar, la langosta, aunque dista mucho de ser el manjar más extraño del mundo, ha reinado durante mucho tiempo como un improbable alimento básico de lujo. Además de un artículo de menú de alto precio, el crustáceo es también un antiguo símbolo de opulencia en el arte y la moda, alcanzando un estatus cultural superior al de otras indulgencias culinarias como el caviar o los caros cortes de filete.



En los menús, el artrópodo acuático puede alcanzar precios altísimos: una paella de langosta azul por US$ 230 en Las Vegas, una torre de langosta por casi US$ 700 en Toronto o un platillo de langosta gigante por US$ 460 en Vietnam. En las pasarelas de alta costura, Schiaparelli, Dior, Thom Browne y Maison Margiela han rendido homenaje a sus pinzas y su cola curvada, y celebridades como Zendaya, Lady Gaga y Chloë Sevigny han abrazado el estilo. En el arte, las langostas han simbolizado la longevidad en los grabados japoneses del periodo Edo, el poder en las pinturas flamencas y los órganos sexuales en el género surrealista.

Las langostas habitan los océanos de todo el mundo y son muy deseadas, con el apetito de Asia, en particular, disparando su valor de mercado mundial multimillonario, según la empresa de análisis de datos Markets and Research. En las costas de Nueva Inglaterra, la demanda, y el costo, de este crustáceo no ha dejado de crecer, ya que las langostas han disminuido drásticamente en las aguas cálidas de Nueva Inglaterra en los últimos años, según el medio de comunicación local sin fines de lucro Maine Public.

Pero las langostas no siempre se han considerado un símbolo de estatus. En internet, a menudo son representadas como una historia de superación, con el dato ampliamente compartido de que solían ser el alimento de prisioneros y personas esclavizadas en la América colonial. Y aunque es cierto que las abundantes langostas de Nueva Inglaterra eran poco valoradas por los colonos británicos, eso apenas capta la historia completa de la criatura marina, que se come desde hace al menos 250 millones de años, como recoge el libro de la autora Elisabeth Townsend "Lobster: A Global History". Desde la especie norteamericana de grandes pinzas que se sirve en bollos hasta la codiciada langosta espinosa de Japón; desde las langostas de roca que se disfrutan en Sudáfrica y Australia (y cuyo nombre fue mencionado por The B-52s), hasta los langostinos exaltados en la cocina francesa, las langostas tienen una larga y variada historia culinaria a nivel mundial.

"La historia de amor del mundo con la langosta comenzó por necesidad", escribe Townsend. "Los humanos necesitaban comer y el crustáceo solía estar al alcance de la mano... Pero el crustáceo acabó convirtiéndose en algo más que una simple comida: su estatus pasó de proteína vital a icono cultural".

De "supervivencia" a manjar

En su historia más antigua, que se remonta a la Edad de Piedra, la langosta se consideraba "alimento de supervivencia", según Townsend, por las mismas razones por las que es valioso hoy en día: es difícil de recolectar y transportar, ya que se descompone rápidamente una vez muerto. Pero las langostas también fueron veneradas en algunos momentos del mundo antiguo, apareciendo tanto en un templo egipcio del siglo XV a.C. como en un suelo de mosaico de Pompeya de aproximadamente el siglo I a.C., este último porque los antiguos romanos la consideraban un "lujo", explicó Townsend. Del mismo modo, los motivos de langosta en la cerámica de la cultura Moche de Perú, de entre los siglos I y VIII, sugerían su valor dentro de sus comunidades costeras.

En todas las épocas y regiones, la langosta se consumía de diferentes maneras. Sus preparaciones más sencillas eran hervidas o ahumadas o al horno, como en las comunidades costeras nativas estadounidenses costeras mucho antes de que Nueva Inglaterra se hiciera conocida por sus clambakes llenos de marisco. Para cuando Europa entró en la Edad Media, los libros de cocina sugerían platos como la sopa de langosta especiada, escribe Townsend, aunque el ingrediente era caro debido a los costos de transporte.

Cuando el comercio marítimo empezó a remodelar el mundo, la langosta se convirtió en un ingrediente clave para los europeos aristocráticos que servían festines repletos de exóticos ingredientes globales para hacer gala de su riqueza y poder. En los siglos XVI y XVII, en Flandes, donde la ciudad portuaria de Amberes se convirtió en un centro de comercio colonial, el arte reflejaba el mismo deseo de acumular una impresionante variedad de bienes.

"Hubo un movimiento más amplio dentro de las pinturas de bodegones, desde escenas relativamente modestas en el norte de Europa a otras mucho más lujosas y elaboradas", explica Christopher D.M. Atkins, director del Centro de Arte Neerlandés del MFA de Boston, en una conversación telefónica con CNN. "Antes, los pintores neerlandeses representaban comidas relativamente sencillas: arenque, queso y un vaso de cerveza". Sin embargo, a medida que la región se enriquecía, también lo hacían los temas que pintaban. "Se empiezan a ver cosas con frutas y caza, vino y cristalería elaborada, porcelana importada y artículos de lujo".

Es entonces cuando empiezan a llegar las langostas, que representan la "riqueza del mar", explica Atkins. Un pintor de 1565, Willem Kalf, por ejemplo, muestra una langosta dispuesta junto a un reluciente cuerno de búfalo para beber, cristalería fina y una alfombra decorativa.

La langosta también pudo resultar atractiva para los artistas de la época como una brillante salpicadura de color en el lienzo, dijo, o por su contribución a las texturas suntuosas y contrastadas: un caparazón liso de crustáceo junto a una corteza de limón pelada o un cristal transparente, por ejemplo, todo ello al servicio del poder ilusionista de la composición.

"Daba a los pintores la oportunidad de lucirse", afirma.

Un símbolo escandaloso

Pero si el arte neerlandés otorgó a la langosta un importante papel secundario, el movimiento surrealista de mediados del siglo XX le ofreció la oportunidad de ser una estrella, gracias en gran parte a un vestido ahora infame nacido de la asociación creativa de Dalí y la diseñadora de moda italiana Elsa Schiaparelli.

Schiaparelli "se sentía conectada con el movimiento porque tenía mucha fantasía y capricho (en sus diseños)", explicó la curadora Marie-Sophie Carron de la Carrière, que organizó una exposición en 2022 de la obra de la modista en el Museo de Artes Decorativas de París.

En la década de 1930, cuando ambos entablaron amistad, la langosta ya se había convertido en un pilar de la alta cocina. La edad de oro de la cocina francesa, la alta cocina, había ideado elaboradas formas de preparar el marisco con trufas y champán, mientras que los industriales neoyorquinos de nueva cuna lo disfrutaban en los mejores restaurantes de la ciudad.

Pero también había llegado el momento de la entrada de la langosta en la alta costura. Dalí ya había introducido la langosta como símbolo erótico en su objeto surrealista de 1936 "Teléfono langosta", y al año siguiente, Schiaparelli le ofreció un nuevo tipo de lienzo en blanco a través de un vestido de organza de seda de talle alto y color hueso, una de las varias colaboraciones entre ambos. El estampado de Dalí en el vestido representaba una langosta con perejil esparcido a su alrededor. (Se dice que su deseo de añadir una floritura de mayonesa fue rechazado por Schiaparelli).

Carron de la Carrière, hizo hincapié en lo sugerente que era el ahora icónico vestido. Con la langosta destacada dos veces, que parecía recorrer la parte delantera del vestido y luego subir por la espalda, "¿qué ocurría en el medio?", preguntó.

Cuando la socialité estadounidense Wallis Simpson, divorciada en dos ocasiones, lució el vestido en Vogue pocos días antes de casarse con el príncipe Eduardo, duque de Windsor, evento que había conmocionado a Gran Bretaña al abdicar de su corona para su tumultuosa unión, no hizo sino aumentar el escándalo público, explicó la conservadora.

Desde entonces, la langosta se ha convertido en una piedra angular en la historia de la moda y el arte y resurge con regularidad, desde Anna Wintour luciendo una versión de Prada en la Gala del Met de 2012 hasta Zendaya luciendo una falda con un guiño a Schiaparelli, bajo la dirección creativa de Daniel Roseberry, el año pasado. (El predecesor de Roseberry en la casa de modas, Bertrand Guyon, también había reinterpretado la pieza en un vestido para la colección de Alta Costura Primavera 2017 de la etiqueta, con motivo de su 80 aniversario).

Con el lugar del marisco cimentado tanto en el mundo culinario como en la cultura visual, no es probable que caiga pronto en desgracia como significante de estatus y estilo, aunque a medida que el cambio climático pone en peligro su hábitat, deberíamos tener consideración sincera por la langosta.