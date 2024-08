¿Se acerca Venezuela a un modelo como el de Nicaragua? Las razones por las que trabajadores del Poder Judicial se oponen a la reforma de López Obrador. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

1. Asesor de Lula insiste en posibilidad de repetir las elecciones en Venezuela

Celso Amorim, asesor del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, insiste en la posibilidad de repetir los comicios. “Si dicen los dos lados que ganaron, ¿por qué no tener otra elección en que se puedan evitar los problemas que contaminaron o que se dice que contaminaron esta elección? Quien ganó va a ganar de nuevo probablemente", dice a CNN. Se trata de un planteamiento que ya han rechazado tanto el Gobierno del presidente Nicolás Maduro como la oposición. Además, Amorim señala que “para dirimir cualquier duda sería importante tener las actas", pero que no le parece correcto "basar el reconocimiento de un presidente en actas que están en las manos de la oposición, no del Consejo Nacional Electoral”.

2. ¿Habrá una nueva ola migratoria de venezolanos hacia Colombia?

Sondeos muestran que muchos venezolanos están pensando en irse de su país tras los resultados que el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció el 28 de julio dando como ganador al presidente Nicolás Maduro. Las alarmas están encendidas y podría ser solo cuestión de tiempo, según varios expertos, antes de que comience un nuevo éxodo.

¿Por qué estos venezolanos están considerando irse del país? 2:00

3. L a Convención Nacional Demócrata recuerda el asalto al Capitolio en su tercer día

La tercera noche de la Convención Nacional Demócrata se centró en la insurrección del 6 de enero como "un intento de socavar la democracia". Aquilino Gonell, un agente de Policía retirado que fue herido en el asalto al Capitolio, dijo que el expresidente Donald Trump "traicionó" a los estadounidenses pues “convocó a los atacantes y se puso del lado de ellos”. Por su parte, la expresidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi mencionó directamente los eventos del 6 de enero de 2021 y pidió a los estadounidenses votar por los líderes que respetan el traspaso pacífico del poder.

4. ¿Por qué trabajadores del Poder Judicial se oponen a la reforma de López Obrador?

Aquí te decimos cuáles son las razones por las que trabajadores judiciales en México se oponen a la reforma propuesta por el presidente López Obrador, que contempla la elección de jueces y magistrados por voto popular, una nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la sustitución del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y cuatro nuevas reglas procesales.

¿Podría la reforma judicial de AMLO resolver los problemas de justicia en México? 6:30

5. Miles huyen del sur de Gaza tras nueva orden de evacuación israelí

Un video de CNN grabado el miércoles muestra a miles de personas de nuevo en movimiento, después de que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) volvieron a emitir órdenes de evacuación para partes del sur de Gaza. Un análisis de CNN muestra que, en el último mes, las FDI han reducido la zona humanitaria de Gaza en 38%, con órdenes de evacuación emitidas el 22 de julio, el 27 de julio, el 16 de agosto y el 21 de agosto.

La trágica historia de una madre en Gaza devastada por la guerra 6:45

A la hora del café

Rusia pide a los ciudadanos de las regiones fronterizas que abandonen las aplicaciones de citas por motivos de seguridad

Las autoridades rusas han instado a los habitantes de las regiones fronterizas a que dejen de utilizar aplicaciones de citas y limiten su uso de las redes sociales para impedir que las fuerzas ucranianas recaben información de inteligencia mientras prosiguen su incursión en la región de Kursk.

EE.UU.: Rusia tiene dificultades para responder a los avances de Ucrania 0:53

Localizan 5 cuerpos en la búsqueda de los desaparecidos del superyate Bayesian hundido en Sicilia

Cinco cuerpos fueron encontrados por buzos el miércoles mientras los rescatistas buscan a los desaparecidos del superyate Bayesian, que se hundió frente a la costa de Sicilia a principios de esta semana.

Cámara muestra el hundimiento del yate de lujo que naufragó en Sicilia 1:13

Ciudad japonesa retira sigilosamente la barrera que bloqueaba la vista al monte Fuji

La pequeña ciudad de Japón que recibió atención internacional por su controvertida decisión de bloquear las vistas del monte Fuji revirtió silenciosamente su decisión.

Tapan una de las vistas del Monte Fuji por exceso de turismo 1:15

10 ideas para elaborar un desayuno escolar saludable

¿Quieres enviar a tus hijos a la escuela con un desayuno que realmente coman y no sea el sándwich de pavo de siempre, pero no sabes qué preparar? La dietista Katherine Shary, de Children's Healthcare de Atlanta Strong4Life, comparte 10 ideas para empacar un desayuno escolar divertido y saludable.

10 ideas para un desayuno escolar saludable 1:59

Cómo la langosta se convirtió en un símbolo inesperado de estatus y en un "icono cultural"

A pesar de su brillante exoesqueleto rojo y de su reputación como un bicho del mar, la langosta, aunque dista mucho de ser el manjar más extraño del mundo, ha reinado durante mucho tiempo como un improbable alimento básico de lujo. Pero las langostas no siempre se han considerado un símbolo de estatus.

La cifra del día

45%

Un análisis realizado recientemente por el Centro de Estudios de Políticas y Jubilación de Morningstar señala que el 45% de hogares estadounidenses corre el riesgo de quedarse sin dinero, si sus cabezas de familia se jubilan a los 65 años, y 54% si lo hacen a los 62 años. La generación X sería la más afectada.

La cita del día

"Es el honor de mi vida aceptar la candidatura a la vicepresidencia"

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, aceptó este miércoles la candidatura de su partido a la vicepresidencia de EE.UU. en la Convención Nacional Demócrata que se celebra en Chicago.

"Es el honor de mi vida aceptar la candidatura para la vicepresidencia de Estados Unidos", dijo Walz.

Y para terminar...

La agónica huida de un grupo de escaladores tras la erupción de un volcán en Indonesia

Volcán en Indonesia entra en erupción y escaladores logran escapar con vida 0:47

Un video captó el agónico momento en el que un grupo de escaladores en Indonesia logra escapar de una erupción volcánica en el monte Dukono. Las autoridades confirmaron que no hay víctimas y advierten sobre el peligro de futuros ascensos.