(CNN)-- Los demócratas apuestan a que dentro del electorado estadounidense hay un profundo deseo de dejar atrás la amargura de una década dominada por el expresidente Donald Trump.

Y así, en la tercera noche de la convención del partido este miércoles, en Chicago, una estrategia de "alegría" –presentar a la vicepresidenta Kamala Harris como la candidata que puede hacer avanzar a la nación– estuvo en plena exhibición.

El expresidente Bill Clinton dijo que Harris aporta "pura alegría" a la carrera de 2024. Oprah Winfrey instó a los estadounidenses a "elegir la alegría".

El secretario de Transporte, Pete Buttigieg, contrastó la "oscuridad" de Trump con la marca de la política ofrecida por Harris y su compañero de candidatura, el gobernador de Minnesota Tim Walz, de la que dijo que "se siente mejor formar parte".

El mensaje subrayó lo rápido que ha evolucionado la carrera presidencial de 2024 desde la salida, el mes pasado, del presidente Joe Biden, cuya campaña se había construido en torno a advertencias funestas de que elegir a Trump pondría en peligro la propia democracia. Harris no ha abandonado esas advertencias, pero las ha envuelto en un mensaje más progresista que hace hincapié en temas de libertad y alegría, y los demócratas han acompañado con un aire de fiesta.

El cantante John Legend y la baterista Sheila E. tocaron "Let's Go Crazy", de Prince. Stevie Wonder interpretó "Higher Ground".

Y mientras los antiguos alumnos del equipo de fútbol americano del instituto Mankato West, que ganó un campeonato estatal con Walz como entrenador asistente, subían al escenario con camisetas que ya les quedaban pequeñas, una banda de animación entonaba la canción de lucha del instituto.

"Gracias por traer la alegría a esta lucha", dijo Walz a la multitud.

Aquí seis conclusiones de la tercera noche de la Convención Nacional Demócrata 2024:

Tim Walz, el guerrero feliz, se presenta

Un momento de esta magnitud era nuevo para Walz. Antes de ser elegido compañero de fórmula de Harris, no solo no había pronunciado nunca un discurso de alto nivel ante un público nacional, sino que ni siquiera había utilizado nunca un teleprompter.

Así que en una convención llena de expresidentes, líderes del Congreso, celebridades y demás, Walz optó por ser algo totalmente distinto.

Es gobernador desde hace dos mandatos y excongresista, pero se apoyó en partes anteriores de su currículum: Profesor de instituto. Entrenador de fútbol. Cazador. Vecino.

Aprovechó su discurso para defender que los demócratas son el partido de la libertad.

"En Minnesota, respetamos a nuestros vecinos y las decisiones que toman. E incluso si nosotros mismos no tomáramos las mismas decisiones, tenemos una regla de oro: No te metas en lo que no te importa", dijo Walz.

Walz se refirió a las posiciones políticas de Harris en temas como la sanidad, el derecho al aborto y la propiedad de la vivienda. Y lo hizo en un tono populista que a veces recordaba al del difunto senador por Minnesota, Paul Wellstone.

"Cuando los demócratas hablamos de libertad, nos referimos a la libertad de conseguir una vida mejor para uno mismo y para las personas que uno quiere. Libertad para tomar tus propias decisiones sanitarias. Y sí, la libertad de tus hijos para ir al colegio sin preocuparte de que te maten a tiros en el pasillo", dijo Walz.

"De eso se trata: la responsabilidad que tenemos para con nuestros hijos, para con los demás y para con el futuro que estamos construyendo juntos en el que cada uno es libre de construir el tipo de vida que quiere".

Sin embargo, el momento más memorable del discurso de Walz podría haber llegado cuando habló de las luchas por la fertilidad a las que se enfrentaron él y su esposa, Gwen Walz.

"Hope, Gus y Gwen, son todo mi mundo y los quiero", dijo, nombrando a su hija, a su hijo y a su esposa.

Gus Walz se levantó, con lágrimas en los ojos, y aplaudió a su padre.

Walz abandonó el escenario mientras sonaba "Rockin' in the Free World", de Neil Young, en el United Center. Young había permitido personalmente que la campaña de Harris la utilizara, algo notable porque cuatro años antes había demandado a la campaña de Trump para que no lo hiciera.

Oprah une los puntos históricos

Si otros demócratas lideraron un cambio generacional este miércoles por la noche, la leyenda del talk show Oprah Winfrey conectó los puntos históricos, retratando a Harris como emblema de "lo mejor de EE.UU.".

Contó la historia de Tessie Prevost, fallecida el mes pasado, y otras tres niñas negras que se enfrentaron al odio y al acoso cuando, siendo niñas de 6 años, iniciaron la desegregación de las escuelas primarias de Nueva Orleans en 1960.

Estableciendo la conexión con Harris, las "Cuatro de Nueva Orleans", dijo Winfrey, "allanaron el camino para otra joven que nueve años más tarde formó parte de la segunda promoción que integró las escuelas públicas de Berkley, California".

Ahora, dijo, Harris está a punto de hacer historia.

"Pronto y muy pronto, vamos a enseñar a nuestras hijas e hijos cómo esta niña de madre india y padre jamaicano, dos inmigrantes idealistas y llenos de energía, cómo esta niña creció hasta convertirse en la 47ª presidenta de Estados Unidos", dijo Winfrey.

"Eso es lo mejor de Estados Unidos", dijo, mientras el público coreaba “U-S-A”.

Invocó al candidato republicano a la vicepresidencia, el senador de Ohio, J. D. Vance, quien en una entrevista de 2021 con Tucker Carlson se quejó de que Estados Unidos está gobernado por "un puñado de señoras con gatos, sin hijos, que se sienten miserables en sus propias vidas".

"No somos tan diferentes de nuestros vecinos", dijo Winfrey. "Cuando se incendia una casa, no preguntamos por la raza o la religión de los propietarios. No nos preguntamos quién es su pareja o cómo votaron. No. Simplemente intentamos hacer lo mejor que podemos para salvarlos. Y si resulta que la casa pertenece a una mujer con gatos sin hijos... pues también intentamos sacar a ese gato".

“Para la gente" versus “Primero yo y luego yo”

Bill Clinton, a quien el expresidente Barack Obama apodó en una ocasión como "explicador en jefe", enmarcó esta elección como dos alternativas: entre que Harris sea "para el pueblo" o que Trump sea "primero yo y luego yo".

"Sé cuál me gusta más para nuestro país", dijo el expresidente.

Aunque la influencia de Clinton dentro del partido ha disminuido en los más de 23 años transcurridos desde que dejó el cargo, ningún demócrata ha sido capaz de replicar su atractivo para los votantes blancos de clase trabajadora que se han alejado del partido desde el apogeo de Clinton, una realidad que hace que su aparición una vez cada cuatro años en la convención sea un momento esperado.

Clinton asegura Harris trabajará para que en EE.UU. van por sus sueños 1:22

Se refirió a las posiciones de Harris en materia de vivienda y sanidad y atribuyó a los demócratas el crecimiento del empleo. Pero en su mayor parte, Clinton utilizó su discurso para presentar a Trump como un egocéntrico y a Harris como una clara ruptura con el drama que rodea al expresidente.

Dijo que Trump "habla sobre todo de sí mismo".

"Así que la próxima vez que lo escuches, no cuentes las mentiras. Cuenta los ‘yo’", dijo. "Sus venganzas, sus quejas, sus conspiraciones".

No dejes de pensar en el mañana

En el Partido Demócrata, pronto llegará.

Aunque el principal objetivo de la convención del partido es darle a Harris un impulso de cara al otoño, la reunión de este año en Chicago también ha servido como un relevo generacional.

Varias de las figuras más veteranas del partido –incluidos Biden, Clinton y su esposa, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, y la expresidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi– reconocieron el ocaso de su influencia y la aparición de nuevas caras.

Bill Clinton –que a sus 78 años es plenamente consciente de que ha vivido más que su padre, su abuelo y su bisabuelo– dijo a la multitud este miércoles por la noche que ha asistido a todas las Convenciones Nacionales Demócratas desde 1972 y que no tiene "ni idea de a cuántas más podré asistir".

"Pero esto es lo que quiero que sepan", dijo. "Si votan a este equipo –si consiguen que sean elegidos y les permiten traer este soplo de aire fresco– estarán orgullosos el resto de su vida. Sus hijos estarán orgullosos. Sus nietos estarán orgullosos".

Evocando recuerdos de la convención de 1992 en Nueva York, donde el nativo de Hope, Arkansas, fue postulado por primera vez, dijo: "Tómenlo del hombre que una vez tuvo el honor en esta convención de ser llamado el hombre de Hope: Necesitamos a Kamala Harris, la presidenta de la alegría, para liderarnos".

Clinton también elogió a Biden, diciendo que renunciar voluntariamente al poder político mejorará su legado. Le siguió en el escenario Pelosi, la mujer más poderosa de la historia política de Estados Unidos, que desempeñó un papel decisivo a la hora de apartar a Biden en favor de Harris.

Pelosi, de 84 años, ya había facilitado un cambio generacional en el Capitolio. Se hizo a un lado como líder demócrata de la Cámara en 2022 y fue reemplazada por el representante de Nueva York, Hakeem Jeffries, que es 30 años más joven.

Los padres de los rehenes comparten la "agonía en todos los bandos" de la guerra entre Israel y Hamas

Jon Polin y Rachel Goldberg-Polin, los padres de Hersh Goldberg-Polin, un israeloestadounidense que fue secuestrado por Hamas mientras asistía al festival de música Nova el 7 de octubre, compartieron su "angustia y miseria" este miércoles en uno de los momentos más conmovedores de la noche.

"Desde entonces, vivimos en otro planeta. Cualquiera que sea padre o haya tenido un padre puede tratar de imaginar la angustia y la miseria que Jon y yo y todas las familias de los rehenes estamos soportando", dijo Goldberg-Polin.

Los dos dijeron que se han reunido "numerosas veces" en la Casa Blanca con Biden y Harris.

"Todos les estamos profundamente agradecidos", Jon Polin. "También estamos profundamente agradecidos con ustedes, los millones de personas en Estados Unidos y en todo el mundo, que han estado enviando amor, apoyo y fuerza a las familias de los rehenes. Nos han mantenido respirando en un mundo sin aire".

Tras reconocer la muerte de civiles en Gaza, Polin dijo también que "hay un exceso de agonía en todos los bandos" de la guerra de Israel contra Hamas.

Sus comentarios se produjeron en un momento en el que los demócratas lidian con la tensión por el apoyo estadounidense a la guerra de Israel contra Hamas y las víctimas civiles que se han producido. Las críticas de los progresistas a Biden sobre esta cuestión provocaron protestas en los campus y votos "no comprometidos" en las primarias presidenciales de algunos estados esta primavera.

Aproximadamente una hora antes de que hablara la familia, Abbas Alawieh, cofundador de Uncommitted Nation Network, dijo que acogía con satisfacción el discurso de los padres de los rehenes, pero volvió a insistir en que se concediera el mismo tiempo a una voz palestinoestadounidense.

Horas más tarde, Uncommitted recibió la noticia de que su solicitud de intervención había sido denegada, y sus miembros reaccionaron organizando una sentada frente al United Center. Llevaban pancartas que decían "Embargo de armas ya" y "Ni una bomba más", instando a poner fin a los suministros militares estadounidenses para el esfuerzo bélico de Israel. La representante de Minnesota, Ilhan Omar, se unió brevemente al grupo.

Un policía del Capitolio dice que Trump "nos traicionó”

Aunque Harris ha dado su propio giro al mensaje demócrata desde que sustituyó a Biden al frente de la candidatura, el tema que había estado en el centro de la campaña de reelección del presidente –la defensa de la democracia– sigue siendo clave.

Aquilino Gonell, exsargento de la Policía del Capitolio de EE.UU., dijo que Trump "convocó a nuestros atacantes" que se amotinaron en el Capitolio de EE.UU. el 6 de enero de 2021, mientras el Congreso estaba reunido para contar los votos del colegio electoral.

Gonnell, que emigró a Estados Unidos desde la República Dominicana cuando tenía 12 años y sirvió en el Ejército, dijo que Trump "nos traicionó"

Expolicía del Capitolio y testigo de la insurrección del 2021 da discurso en la Convención Nacional Demócrata 0:33

"Los agentes lo arriesgamos todo para proteger a gente inocente. Fuimos golpeados y cegados. A mí me agredieron con un palo atado a una bandera estadounidense".

Los demócratas convirtieron la insurrección, y el esfuerzo más amplio de Trump para anular los resultados de las elecciones de 2020, en el centro de atención este miércoles por la noche.

El exvicegobernador de Georgia, Geoff Duncan, republicano, y Olivia Troye, exasesora de seguridad nacional del vicepresidente Mike Pence, también subieron al escenario en Chicago.

"A mis compañeros republicanos, no están votando por un demócrata; están votando por la democracia", dijo Troye. "No están traicionando a nuestro partido; están defendiendo a nuestro país", sostuvo.