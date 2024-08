Día 4 de la Convención Nacional Demócrata 2024, en vivo: discurso de Kamala Harris, noticias y más

Estos son algunos extractos del discurso que tiene previsto pronunciar Harris para cerrar la Convención Nacional Demócrata

Mientras nos preparamos para el discurso de apertura de la vicepresidenta Kamala Harris esta noche en la Convención Nacional Demócrata en Chicago, su campaña publicó algunos extractos.

Harris tiene previsto hablar de su educación y de su madre inmigrante.

"Estados Unidos, el camino que me condujo hasta aquí en las últimas semanas fue sin duda inesperado. Pero no soy ajena a los viajes improbables. Mi madre, Shyamala Harris, tuvo el suyo propio. La extraño todos los días, especialmente ahora. Y sé que esta noche está mirando hacia abajo y sonriendo. Mi madre tenía 19 años cuando cruzó el mundo sola, viajó de la India a California con el sueño inquebrantable de ser la científica que curaría el cáncer de mama [...] Fue sobre todo mi madre quien nos crió. Antes de poder permitirse comprar una casa, alquiló un pequeño apartamento en East Bay. En la Bahía, o vives en las colinas o en los llanos. Nosotros vivíamos en los llanos, un bonito barrio obrero de bomberos, enfermeras y obreros de la construcción que cuidaban el césped con orgullo".

También planea explicar por qué se convirtió en fiscal.

"Cuando estaba en el instituto, empecé a notar algo en mi mejor amiga, Wanda. Estaba triste en el colegio. Y había veces que no quería regresar a casa. Así que, un día, le pregunté si todo iba bien. Y ella me confió que estaba siendo abusada sexualmente por su padrastro. Inmediatamente le dije que tenía que quedarse con nosotros. Y así lo hizo. Esa es una de las razones por las que me hice fiscal. Para proteger a gente como Wanda".

Harris dirá que será una presidenta para todos los estadounidenses.

"Con estas elecciones, nuestra nación tiene una oportunidad preciosa y fugaz de dejar atrás la amargura, el cinismo y las batallas divisivas del pasado. La oportunidad de trazar un nuevo camino hacia delante. No como miembros de un partido o facción, sino como estadounidenses. Sé que esta noche nos están viendo personas de diversas opiniones políticas. Y quiero que lo sepan: Prometo ser una presidenta para todos los estadounidenses [...] Seré una presidenta que nos una en torno a nuestras más altas aspiraciones. Una presidenta que lidera y escucha. Que es realista. Práctica. Y con sentido común. Y que siempre lucha por el pueblo estadounidense. Desde el juzgado hasta la Casa Blanca, ese ha sido el trabajo de mi vida".

Y advertirá cómo sería un segundo mandato de Donald Trump.

"Sabemos cómo sería un segundo mandato de Trump. Está todo expuesto en el 'Proyecto 2025'. ... En muchos sentidos, Donald Trump es un hombre poco serio. Pero las consecuencias de volver a poner a Donald Trump en la Casa Blanca son extremadamente graves... Consideremos el poder que tendrá, especialmente después de que la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que sería inmune a la persecución penal".

Harris también explicará la importancia de una clase media.

"Sabemos que una clase media fuerte siempre ha sido fundamental para el éxito de Estados Unidos. Y construir esa clase media será un objetivo definitorio de mi presidencia. Esto es personal para mí. Yo vengo de la clase media [...] Conciudadanos estadounidenses, amo a nuestro país con todo mi corazón. Allá donde voy -en todas las personas que conozco- veo una nación preparada para avanzar. Preparada para el siguiente paso, en el increíble viaje que es Estados Unidos. Veo un Estados Unidos en el que nos aferramos a la creencia intrépida que construyó nuestra nación. Que inspiró al mundo. Que aquí, en este país, todo es posible. Nada está fuera de nuestro alcance".