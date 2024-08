Es el momento de que Harris convenza a los votantes de que puede ser la 47ª presidenta de EE.UU.

La vicepresidenta Kamala Harris habla durante la Convención Nacional Demócrata en el United Center en Chicago el 19 de agosto de 2024. (Crédito: Rebecca Wright/CNN)

(CNN) -- Kamala Harris ayudó a Estados Unidos a recuperar la alegría y ahora tiene que hacer que Estados Unidos vea en ella a una presidenta.

Su discurso en la Convención Nacional Demócrata, este jueves por la noche, representará su prueba más exigente en un mes vertiginoso que la llevó al umbral de una presidencia histórica que podría remodelar la política estadounidense.

La vicepresidenta ofrecerá al país un nuevo comienzo y una oportunidad de avanzar hacia un lugar diferente, más allá del prolongado desánimo provocado por años de retórica oscura de Donald Trump, el agotamiento público tras una pandemia única en el siglo y el consiguiente y severo aumento de los precios.

En términos más generales, propone devolver la esquiva ligereza y optimismo a la vida estadounidense y reclamar el concepto de "libertad" a los conservadores, abarcándolo todo, desde los derechos reproductivos hasta un nuevo alivio económico para las clases media y trabajadora, pasando por el acceso a la atención sanitaria y la seguridad frente a tiroteos masivos.

"En estas elecciones, cada uno de nosotros se enfrenta a una pregunta. Y esa pregunta es: ¿en qué tipo de país queremos vivir?" dijo Harris en un mitin abarrotado en Milwaukee, este martes por la noche, mientras la convención festejaba en Chicago. "¿Queremos vivir en un país de caos, miedo y odio? ¿O en un país de libertad, compasión y Estado de derecho?".

Su partido pide a Harris que ascienda al siguiente nivel de la estratosfera política después de que la avanzada edad acabara con la aspiración a la reelección del presidente Joe Biden.

Ningún candidato presidencial moderno de ningún partido importante se ha enfrentado a una tarea tan dura en tan poco tiempo.

Ella es el último obstáculo para el regreso de Trump al poder después de que él desafiara cuatro acusaciones criminales, una condena, y aplastara a sus rivales en las primarias, mientras busca el regreso presidencial más asombroso en más de un siglo.

El candidato a la vicepresidencia elegido por Harris, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, dijo al país este miércoles por la noche que ella podría "pasar la página de Donald Trump", con su forma de hablar llana del Medio Oeste. La campaña cree que esta forma puede atraer a los hombres blancos del centro del país que podrían cansarse del credo MAGA.

"Kamala Harris es dura. Kamala Harris tiene experiencia. Y Kamala Harris está preparada", bramó Walz.

Y en otro mensaje a los estadounidenses independientes e indecisos, el ícono de los programas de entrevistas y actriz, Oprah Winfrey encabezó un desfile de artistas y estrellas para reforzar un mensaje que ha resonado a lo largo de esta convención.

"Elijamos el sentido común por encima de las tonterías, porque eso es lo mejor de Estados Unidos", dijo Winfrey. "Elijamos la dulce promesa del mañana frente al amargo regreso al ayer. No retrocederemos. No retrocederemos, ni nos empujarán, ni nos intimidarán, ni nos patearán. No vamos a volver atrás".

Los múltiples objetivos de Harris este jueves por la noche

La mayoría de los candidatos presidenciales han pasado años en campaña perfeccionando su política y su retórica. Harris se ha visto obligada a construir su campaña sobre la marcha.

- Debe establecerse ante los votantes como una posible comandante en jefe creíble. Tiene muchas lagunas que llenar. Aunque ha sido una leal partidaria del enfoque de seguridad nacional de Biden, cómo se enfrentaría a China, Rusia, la guerra en Ucrania e Irán es en gran medida un misterio.

- La mejor apuesta de Harris para vencer a Trump es ofrecerse como el agente del cambio que los votantes llevan meses diciendo a los encuestadores que quieren. Es difícil porque ella es un miembro clave de una administración impopular. Pero en su esfuerzo más llamativo por separarse de Biden, Harris ha intentado llevar al partido en una dirección marcadamente populista, prometiendo reducir los precios abusivos de los gigantes de los supermercados. Es probable que haga hincapié en ello este jueves para señalar a los votantes que va a su encuentro. El expresidente Bill Clinton resumió esta estrategia en su discurso de este miércoles. "Cada cuatro años... la gente se acerca a los candidatos... y les dice... 'Aquí están nuestros problemas, resuélvelos. Aquí están nuestras oportunidades, aprovéchalas. Aquí están nuestros miedos, alívialos. Aquí están nuestros sueños, ayúdalos a hacerse realidad'".

- La irregular actuación de Harris como vicepresidenta suscitó dudas sobre su capacidad para ascender al máximo cargo. Su buen debut al frente de la nueva candidatura presidencial ha disipado algunos de estos temores demócratas. Pero su capacidad para sobrevivir al abrasador examen que se le avecina sigue siendo una incógnita. Trump está tratando de presentarla como una liberal extrema fuera de la corriente principal de la política estadounidense. Todo lo que Harris diga este jueves será un intento de neutralizar los ataques a su historial en materia de inmigración, a su carácter y a su idoneidad para liderar en un mundo agitado. Una prueba aún mayor se avecina con su debate contra Trump, el 10 de septiembre.

- El primer mes de la campaña de Harris se ha desarrollado en una burbuja surrealista en la que el Partido Demócrata ha vuelto a la vida de repente. Pero los observadores buscarán pruebas en su discurso de que puede convertir la alegría que ha conjurado hasta ahora en una máquina de campaña viable para ganar millones de votos.

- Harris también debe descalificar a Trump en la mente de suficientes votantes para construir su propia mayoría. Ha sido menos explícita que Biden a la hora de enmarcar estas elecciones como una batalla por "el alma de la nación", ya que los principales líderes del partido han pasado de advertir sobre la amenaza existencial de Trump a burlarse de él y menospreciarlo. Pero Harris advierte de que un segundo mandato de Trump podría cambiar el país hasta hacerlo irreconocible. "Esto no es 2016 o 2020. Y en particular, lo que está en juego es más importante por muchas razones, porque sabemos lo que hace cuando está en el cargo".

En última instancia, Harris debe conseguir que los estadounidenses se sientan cómodos con la idea de que sea presidenta.

En el retrato más íntimo de la que podría ser la próxima comandante en jefe, el segundo caballero de EE.UU., Doug Emhoff, trató de hacerla ver simpática a los estadounidenses con detalles de su romance.

"Liderará con alegría y dureza, con esa risa y esa mirada, con compasión y convicción. Liderará desde la creencia de que, vengamos de donde vengamos, tengamos el aspecto que tengamos, somos más fuertes cuando luchamos por lo que creemos, no solo contra lo que tememos", dijo Emhoff este martes por la noche. "Kamala Harris era exactamente la persona adecuada para mí en un momento importante de mi vida, y en este momento de la historia de nuestra nación, es exactamente la presidenta adecuada".

Aunque ha sido vicepresidenta durante cuatro años, Harris sigue siendo desconocida para muchos estadounidenses. Una encuesta reciente de CBS News reveló que solo el 64% de los estadounidenses sabía lo que ella defiende, frente al 86% que decía que conocía lo que defiende Trump.

Esta es una oportunidad para que la vicepresidenta presente una nueva voz al país. Pero también evidencia la necesidad de que ella se defina antes de que Trump lo haga por ella.

Nunca tendrá una oportunidad mejor.

Una asombrosa casualidad de las circunstancias

Aunque ha sido profundamente leal a Biden, su vicepresidencia no ha estado repleta de éxitos, una de las razones por las que habría un poco presión sobre el presidente para que se hiciera a un lado a principios de este ciclo.

Pero ahora, a una candidata que nunca ha ganado una sola votación para la presidencia (su campaña de primarias de cara a la carrera de 2020 se hundió mucho antes de las asambleas partidistas de Iowa) se le pide que conjure la victoria en unas elecciones anticipadas de lo más reñidas.

Cuando los políticos consiguen la postulación de un partido, deben prepararse para asumir las cargas aún mayores de la presidencia. En el caso de Harris, no se trata de un salto total a lo desconocido, ya que estuvo en la papeleta como vicepresidenta en 2020 y desde entonces ha estado a un latido del primer puesto.

La destreza de la vicepresidenta, mientras su jefe intentaba mantenerse como candidato y luego cedía a la desesperación de su partido para que se hiciera a un lado, ha dorado su reputación. Ha planteado la posibilidad de que una crisis nutriera al próximo gigante del Partido Demócrata.

Pero no es la única. Expresidentes demócratas, ex primeras damas y miembros del círculo íntimo y de la familia de Harris se han unido esta semana a ella en un cambio sorprendente en un partido que estaba sumido en la confusión tras el desastroso debate de Biden con Trump.

Biden entregó a Harris su legado y las esperanzas de su partido de forma conmovedora antes de salir volando hacia el estatus caso perdido tras su discurso ante la convención este lunes por la noche.

Ahora solo Harris puede convencer a los votantes de que puede ser la 47ª presidenta.

Una biografía que podría recomponer la coalición demócrata

Harris sería la primera mujer negra y la primera presidenta indoestadounidense. Durante toda la semana, los mayores representantes del Partido Demócrata han destacado su herencia, su educación de clase media y su trayectoria desde un trabajo como volteadora de hamburguesas en McDonald's hasta poner entre rejas a criminales violentos como fiscal general de California. Han argumentado que su ascenso a la vicepresidencia desde raíces humildes es el epítome de una vida de servicio que la hace apta para liderar la nación.

Esa biografía diversa puede ser la clave para recomponer el tipo de coalición demócrata arraigada en las mujeres, las minorías y los votantes de los suburbios que podría llevar a Harris a la Oficina Oval.

Cuando los demócratas llegaron a Chicago, estaban eufóricos después de que Harris y Walz deleitaran a grandes multitudes en los mítines de los estados indecisos que dejaron a Trump luchando por la tracción, y de repente cargado, a los 78 años, con la desagradable realidad de ser el viejo candidato en la carrera.

Pero con el paso de los días, la realidad de las aún reñidas elecciones de este año ha empezado a imponerse. Se ha visto alimentada por las advertencias de los demócratas que mejor saben lo que hace falta para ganar el poder –los expresidentes Bill Clinton y Barack Obama– de que estas elecciones no están ni mucho menos acabadas y que la alegría de las últimas semanas es solo el punto de partida.