Arrestan a un hombre de Arizona vinculado con amenazas contra el expresidente Donald Trump, según la policía

Las autoridades están buscando a Ronald Syvrud por presuntamente hacer amenazas contra el expresidente Donald Trump, dijo un portavoz del condado. Crédito: Sheriff del condado de Cochise.

(CNN) –– Un hombre de Arizona que estaba siendo buscado por presuntamente hacer amenazas contra el expresidente Donald Trump ahora está bajo custodia, según la policía.

Ronald Syvrud, quien está acusado de amenazar con matar a Trump en múltiples publicaciones en redes sociales durante las últimas semanas, fue detenido este jueves por la tarde en el condado de Cochise, pero no hubo otros detalles disponibles de inmediato, según la funcionaria de información pública del condado, Carol Capas.

Capas se negó anteriormente a identificar en qué plataforma se hicieron las amenazas.

La Oficina del Sheriff del Condado de Cochise dijo en Facebook que fue “detenido sin incidentes”.

Trump se encontraba en el condado para pronunciar un discurso en la frontera entre Estados Unidos y México. El equipo del expresidente fue informado por la agencia de orden público sobre la búsqueda del hombre antes de que llegara a la frontera, le dijo a CNN una fuente familiarizada con el asunto.

La portavoz del Servicio Secreto de Estados Unidos, Alexandria Worley, le dijo a CNN que la agencia está investigando al hombre. “El Servicio Secreto de Estados Unidos investiga todas las amenazas contra nuestros protegidos. Como se trata de una investigación en curso, no podemos hacer más comentarios en este momento”, dijo Worley.

El hombre de 66 años tiene varias órdenes de arresto pendientes derivadas de cargos por conducir bajo los efectos del alcohol, un delito grave de fuga y por no registrarse como delincuente sexual, según un comunicado publicado este jueves en la página de Facebook de la Oficina del Sheriff del Condado de Cochise. Syvrud es residente de Benson, Arizona, según el comunicado, una ciudad a unos 80 kilómetros (50 millas) al sureste de Tucson.

Además de apoyar a las fuerzas del orden público estatales y federales para asegurar el área para la visita fronteriza de Trump, la oficina del sheriff había agregado recursos de investigación adicionales para buscar a Syvrud.

Cuando se le preguntó sobre el hombre que supuestamente lo amenazó durante su discurso en la frontera, Trump dijo que no estaba al tanto de que el Servicio Secreto estaba investigando al hombre, pero que "no estaba tan sorprendido".

“He oído que es peligroso, pero también tengo trabajo que hacer (…) No he oído nada al respecto. Probablemente quieran ocultármelo”, dijo Trump. “He oído que era muy inseguro hacer este viaje, había algunas personas que realmente no querían que lo hiciera”.

El Servicio Secreto comenzó a reforzar el equipo de seguridad de Trump y planeó rodear al expresidente con vidrios antibalas en los actos de campaña luego de un intento de asesinato contra Trump en su mitin el mes pasado en Butler, Pensilvania, dijo un alto funcionario a CNN la semana pasada.

–– Taylor Romine, Holmes Lybrand, Kate Sullivan y Kristen Holmes de CNN contribuyeron a este informe.