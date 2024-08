Padres ocultan a sus hijos para evitar la evacuación obligatoria ante el rápido avance ruso, según Ucrania, sobre una ciudad clave

Rusia afirma que evitó un ataque de drones ucranianos en la región de Moscú 0:25

(CNN) -- Algunos padres están ocultando a sus hijos a las autoridades locales para evitar la evacuación obligatoria en la ciudad de Pokrovsk, en el oriente de Ucrania, en medio de advertencias de que las fuerzas rusas están avanzando rápidamente.



Las comunidades de Pokrovsk y sus alrededores, en el este de Ucrania, están siendo instadas a huir en las próximas dos semanas ante el avance de las fuerzas rusas, que se produce a pesar de la propia incursión ucraniana en territorio ruso que tomó a Moscú por sorpresa.

El jueves, Rusia insistió en que había frustrado otro intento ucraniano de penetrar en la región fronteriza de Briansk, mientras Ucrania sigue avanzando hacia la región de Kursk.

"No esperen. No mejorará, sólo empeorará. Márchense". Esa fue la cruda advertencia del funcionario del gobierno local Yurii Tretiak, jefe de la administración militar de la ciudad de Myrnohrad, que ahora se encuentra a menos de 4,8 km de la línea del frente.

Los menores con sus padres u otros representantes legales serán evacuados por la fuerza de ciertos distritos de la región ucraniana de Donetsk, incluido el distrito de Pokrovsk, según el ministerio ucraniano responsable de la reintegración de las regiones que anteriormente estaban bajo control ruso.

Pero Tretiak dijo que muchas personas siguen siendo reacias a marcharse, llegando incluso a esconder a sus hijos de las autoridades locales, lo que incita a la administración militar a realizar visitas domiciliarias.

"Tenemos casos en los que los padres esconden a sus hijos. Hoy (20 de agosto) tendremos una reunión con la Policía para discutir cómo trabajaremos con esas personas, cómo buscaremos a esos padres que esconden a los niños y dan información falsa de que los niños se fueron hace tiempo", dijo, señalando que los peligros están aumentando y que algunas zonas de la ciudad sufren ataques diarios.

"Los que dudaban hace una semana se han decidido en su mayoría y se están marchando en masa", dijo, señalando que para los residentes que aún no han evacuado, "el argumento más común es 'no tengo adónde ir' o 'nadie me necesita'".

Hay casi 59.000 residentes en toda la comunidad, que abarca la ciudad de Pokrovsk, el pueblo de Myrnohrad y 39 aldeas circundantes, según la administración militar de la ciudad de Pokrovsk. Alrededor de 600 a 700 personas han estado evacuando diariamente, dijo la administración.

"El enemigo avanza más rápido de lo esperado", dijo Tretiak en una entrevista radiofónica el martes. "Así que estamos intentando hacer todo lo posible para evacuar a la gente antes de que acabe la semana".

Aunque Pokrovsk no es una de las ciudades más grandes de Ucrania, unas 60.000 personas vivían allí antes de la guerra y muchas se han marchado desde el inicio de la invasión a gran escala, sirve como centro clave para el ejército ucraniano gracias a su fácil acceso a Kostiantynivka, otro centro militar.

Las fuerzas ucranianas utilizan la carretera que conecta ambos para reabastecer las líneas del frente y evacuar a las bajas hacia Dnipro.

Las evacuaciones se producen mientras las Fuerzas Armadas de Ucrania afirmaban el miércoles que Pokrovsk es ahora "el frente más caliente" de la guerra. "La situación en el sector de Pokrovsk sigue siendo tensa. Las fuerzas ucranianas repelieron 11 ataques, los combates continúan en cuatro localidades", dijeron las Fuerzas Armadas de Ucrania en la última actualización.

Mientras las comunidades de Pokrovsk y sus alrededores siguen bajo el fuego, el Ministerio de Defensa de Rusia afirmó el jueves que las fuerzas rusas han ocupado el pueblo ucraniano oriental de Mezhove como parte de su ofensiva en curso en la zona.

El ministerio afirmó que unidades del grupo Centro de las fuerzas armadas rusas tomaron el control de Mezhove, en la región de Donetsk anexada ilegalmente por Rusia. El ejército ucraniano no ha hecho comentarios sobre la situación en el pueblo.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, declaró el miércoles que se están reforzando las fuerzas ucranianas en la región oriental para repeler un posible avance ruso.

En su discurso nocturno, Zelensky dijo: "La línea del frente es nuestra posición, en primer lugar la dirección de Pokrovsk, nuestra región de Donetsk. Entendemos los movimientos del enemigo y nos estamos reforzando".

Rusia denuncia un intento de incursión

Mientras tanto, las fuerzas rusas repelieron el miércoles un intento de incursión ucraniana en la región fronteriza de Briansk, según el gobernador local.

"El 21 de agosto se detuvo un intento de infiltración del DRG ucraniano en el territorio de la Federación Rusa en el distrito Klimovsky de la región de Briansk", declaró el jueves el gobernador regional Alexander Bogomaz en su canal oficial de Telegram.

Las fuerzas del Servicio Federal de Seguridad ruso (FSB) y las unidades militares respondieron al intento ucraniano de penetrar, dijo Bogomaz, añadiendo que la zona donde se produjeron los enfrentamientos está ahora estable y bajo control ruso.

Ucrania no ha hecho comentarios sobre la supuesta incursión.

Ucrania atacó anteriormente la región de Briansk en operaciones lanzadas desde su incursión en Rusia hace más de dos semanas.

El audaz avance transfronterizo de Ucrania en la región rusa de Kursk ha llevado a las fuerzas de Kyiv a reclamar más de 1.000 kilómetros cuadrados de territorio ruso y a derribar puentes clave en la parte occidental del país.

El asalto, que supone una gran vergüenza para el Kremlin, representa un notable cambio de táctica para Kyiv, ya que es la primera vez que fuerzas extranjeras entran en territorio ruso desde la Segunda Guerra Mundial.

-- Kostyantyn Hak, Anna Chernova y Amy Cassidy de CNN contribuyeron con este reportaje.