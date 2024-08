Retiran tráiler de "Megalopolis" que mostraba reseñas falsas de críticos

"Megalopolis", nueva película de Francis Ford Coppola se presenta en festival de cine 1:23

(CNN) -- Lionsgate retiró el tráiler de la próxima película de Francis Ford Coppola “Megalopolis” después de confirmar que algunas reseñas de los críticos de cine incluidas en el avance eran inventadas.

La película, un proyecto apasionante para Coppola, está protagonizada por Adam Driver, Shia LaBeouf, Giancarlo Esposito y Grace VanderWaal.

Se inspiró “vagamente en la lectura (de Coppola) sobre la Conspiración de Catilinaria que tuvo lugar en el año 63 a. C.”

“En el centro del acontecimiento estaba un popular aristócrata romano, Lucio Sergio Catilina, que intentaba derrocar la República romana”, dice un comunicado de prensa de la película. “Si el golpe de Catilina hubiera tenido éxito, habría expulsado a la clase alta reinante y se habría liberado a sí mismo y a las clases bajas de las deudas”.

El famoso director autofinanció la película de ciencia ficción, lo que ya provocó debate entre los críticos.

Vulture fue el primero en plantear dudas sobre si las opiniones de los críticos que reseñan películas anteriores de Coppola, como “El Padrino”, incluidas en el primer tráiler de “Megalopolis”, eran legítimas o no. La publicación señaló que las campañas de marketing utilizaron durante mucho tiempo reseñas divisivas de los críticos sobre lo que luego se convierte en una película querida para mostrar lo equivocados que pueden estar dichos críticos.

“Al principio, este nuevo tráiler de la muy ansiada y esperada película de Francis Ford Coppola, 'Megalopolis', parecía adoptar un enfoque acelerado de esa última estrategia, y retroceder en el tiempo para darnos ejemplos de críticos que odiaban las obras maestras anteriores de Coppola”, escribió Bilge Ebiri, crítico de cine de la revista New York Magazine y Vulture. “Y no son críticos cualquiera: son citas de gente como Pauline Kael y Andrew Sarris, dos de los grandes nombres de la crítica cinematográfica. Excepto que parece que tal vez no hayan dicho nada de esto”.

Lionsgate, el estudio detrás de la película, retiró el tráiler y emitió una disculpa.

“Lionsgate retira de inmediato el tráiler de 'Megalopolis'”, dijo un portavoz de Lionsgate en un comunicado a CNN. “Ofrecemos nuestras más sinceras disculpas a los críticos involucrados y a Francis Ford Coppola y American Zoetrope por este error inexcusable en nuestro proceso de investigación. Cometimos un error. Lo sentimos”.