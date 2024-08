Los talibanes prohíben el sonido de voces femeninas cantando o leyendo en público

Afganistán: los talibanes ordenan cerrar todos los salones de belleza 1:57

(AP) -- Los gobernantes talibanes de Afganistán están tomando medidas enérgicas contra el sonido de la voz de las mujeres en público, en el marco de un nuevo y estricto conjunto de leyes sobre el vicio y la virtud del régimen islamista.



Las leyes fueron promulgadas el miércoles tras ser aprobadas por el líder supremo Hibatullah Akhundzada, según informó un portavoz del gobierno, y cubren aspectos de la vida cotidiana como el transporte público, la música, el afeitado y las celebraciones.

Entre las nuevas normas, el artículo 13 se refiere a las mujeres: es obligatorio que la mujer cubra su cuerpo con un velo en todo momento en público y que es esencial cubrirse la cara para evitar tentaciones y tentar a los demás. La ropa no debe ser delgada, ajustada ni corta.

Las mujeres también están obligadas a cubrirse delante de hombres y mujeres no musulmanes para evitar ser corrompidas. La voz de la mujer se considera íntima, por lo que no debe oírse cantar, recitar o leer en voz alta en público. Está prohibido que las mujeres miren a hombres con los que no estén emparentadas por sangre o matrimonio y viceversa.

"Inshallah le aseguramos que esta ley islámica será de gran ayuda para la promoción de la virtud y la eliminación del vicio", declaró el jueves el portavoz del ministerio, Maulvi Abdul Ghafar Farooq, sobre las nuevas leyes.

Primera declaración formal de las leyes sobre el vicio y la virtud

El documento de 114 páginas y 35 artículos visto por The Associated Press constituye la primera declaración formal de leyes sobre el vicio y la virtud en Afganistán desde que los talibanes tomaron el poder en 2021, cuando también crearon un ministerio para la "propagación de la virtud y la prevención del vicio".

Las leyes facultarán al ministerio para estar en primera línea de la regulación de la conducta personal, administrando castigos como advertencias o arrestos si los encargados de hacerlas cumplir alegan que los afganos han infringido las leyes.

Las leyes prohíben la publicación de imágenes de seres vivos, lo que amenaza un panorama mediático afgano ya frágil; la reproducción de música; el transporte de viajeras solas; y la mezcla de hombres y mujeres que no estén emparentados entre sí. Las leyes también obligan a los pasajeros y a los conductores a realizar las oraciones en momentos determinados.

Según la página web del ministerio, la promoción de la virtud incluye la oración, alinear el carácter y el comportamiento de los musulmanes con la ley islámica, animar a las mujeres a llevar hiyab e invitar a la gente a cumplir los cinco pilares del islam. También dice que la eliminación del vicio implica prohibir a la gente hacer cosas prohibidas por la ley islámica.

El mes pasado, un informe de la ONU afirmaba que el ministerio estaba contribuyendo a crear un clima de miedo e intimidación entre los afganos a través de los edictos y los métodos utilizados para hacerlos cumplir.

Decía que el papel del ministerio se estaba ampliando a otros ámbitos de la vida pública, como la vigilancia de los medios de comunicación y la erradicación de la drogadicción.

"Dadas las múltiples cuestiones expuestas en el informe, la postura expresada por las autoridades de facto de que esta supervisión aumentará y se ampliará es motivo de gran preocupación para todos los afganos, especialmente para las mujeres y las niñas", declaró Fiona Frazer, jefa del servicio de derechos humanos de la misión de la ONU en Afganistán.

Los talibanes rechazaron el informe de la ONU.

-- Jennifer Hauser de CNN contribuyó a este reportaje.