Trump dice que se reunirá con familiares de víctimas de crímenes violentos cometidos por inmigrantes indocumentados en la frontera entre EE.UU. y México

(CNN Español) -- El expresidente Donald Trump dijo el jueves que se reunirá con familiares de personas que fueron atacadas o asesinadas por inmigrantes indocumentados durante su visita a la frontera entre México y Estados Unidos. Durante su campaña, Trump ha reiterado falsos vínculos entre la inmigración y el crimen.

"Hoy voy a inspeccionar la frontera sur y a reunirme con las víctimas cuyos seres queridos fueron atacados y asesinados por extranjeros ilegales liberados en Estados Unidos por la camarada Kamala Harris, la candidata presidencial demócrata de izquierda radical que no recibió ni un voto y, en su anterior intento de ganar contra el deshonesto Joe Biden, fue la primera de 22 personas en abandonar la carrera, y ni siquiera llegó al primer estado, Iowa", publicó Trump en Truth Social.

Trump avivó de nuevo los temores sobre los inmigrantes indocumentados que llegan a EE.UU. y volvió a utilizar un lenguaje deshumanizador al afirmar que los inmigrantes eran "extranjeros violadores, traficantes de drogas y asesinos".

"La elección en noviembre es simple: la camarada Kamala Harris traerá a cientos de miles más de extranjeros ilegales violadores, traficantes de drogas y asesinos, pero el presidente Donald J. Trump mantendrá a estas mismas personas fuera de nuestro país, y los enviará de vuelta a sus países, donde pertenecen", dijo "¡Mantendré a Estados Unidos seguro! Bajo un gobierno de la camarada Kamala, Estados Unidos será el país más peligroso del mundo. Volverá al estatus de tercer mundo muy rápidamente".

Trump tiene previsto pronunciar un discurso en la frontera entre Estados Unidos y México, en Arizona, el jueves por la tarde.

Las falsedades de Trump sobre los inmigrantes

En su batalla por volver a la Casa Blanca, el expresidente Donald Trump ha repetido comentarios inexactos o directamente falsos sobre la inmigración en Estados Unidos.

Por ejemplo, en la última noche de la Convención Nacional Republicana celebrada en julio, en la que aceptó ser el candidato republicano a la presidencia, Trump dijo que los inmigrantes “vienen de prisiones, vienen de cárceles, vienen de instituciones mentales y manicomios". "Los terroristas están llegando en cantidades que nunca antes habíamos visto”, dijo.

No hay evidencia de la afirmación de Trump de que se están vaciando las cárceles de todo el mundo para que los prisioneros puedan viajar a Estados Unidos como migrantes, ni de su afirmación de que los gobiernos extranjeros también están vaciando las instalaciones de salud mental con este propósito.

El año pasado, la campaña de Trump no pudo proporcionar ninguna evidencia para su afirmación más limitada en ese momento de que los países sudamericanos en particular estaban vaciando sus instalaciones de salud mental para de alguna manera enviar a los pacientes a Estados Unidos. Representantes de dos organizaciones antiinmigración dijeron a CNN en ese momento que no habían oído hablar de nada que corroborara la historia de Trump, al igual que tres expertos de organizaciones favorables a la inmigración. La propia búsqueda de CNN no produjo ninguna evidencia.

El sitio web FactCheck.org tampoco encontró nada. En ocasiones, Trump trató de respaldar su afirmación diciendo que la población carcelaria mundial ha disminuido. Pero eso también está mal. La población carcelaria mundial registrada aumentó de octubre de 2021 a abril de 2024, de aproximadamente 10,77 millones de personas a aproximadamente 10,99 millones de personas, según la Lista Mundial de Población Penitenciaria compilada por expertos del Reino Unido.En respuesta a la investigación de CNN de 2023, el portavoz de la campaña de Trump, Steven Cheung, citó una fuente para la afirmación de Trump sobre el vaciado de prisiones con fines migratorios: un artículo de 2022 del sitio web de derecha Breitbart News sobre un supuesto informe de inteligencia federal que advertía a los agentes de la Patrulla Fronteriza que Venezuela había hecho este. Pero esa afirmación es vaga y no verificada sobre las acciones de Venezuela nunca fue corroborada.

Puedes leer más sobre este tema aquí.

Con información de Kate Sullivan y Daniel Dale de CNN.