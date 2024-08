Última hora del TSJ en Venezuela y los resultados de las elecciones, en vivo: noticias y reacciones

Celso Amorim, enviado de Lula da Silva a Venezuela, insiste con repetir elecciones: Si dicen que ganaron, van a volver a ganar

Celso Amorim, el principal asesor en política internacional del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, participó como observador del proceso electoral en Caracas. En diálogo con CNN en Español, el diplomático afirmó que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, le prometió que el Consejo Nacional Electoral (CNE) entregaría las actas. Sin embargo, a casi un mes de los comicios, aún no han sido publicadas.

Amorim subraya que la situación en ese país es muy problemática e insiste en la posibilidad de repetir los comicios con observación de la Unión Europea (UE), algo que estaba previsto para las elecciones del 28 de julio pero que finalmente no ocurrió. Antes de los comicios, el CNE revocó la invitación argumentando que, dado que el bloque no retiraba las sanciones impuestas a entidades, empresas y funcionarios venezolanos, se tomaba la decisión como "ejercicio" de "soberanía".

Lo que sigue a continuación es una versión editada de la entrevista que CNN le hizo a Amorim.

CNN: ¿Que está leyendo sobre lo que está pasando en Venezuela hoy, teniendo en cuenta que ya han pasado varias semanas desde las elecciones?

Celso Amorim: He estado en Venezuela durante las elecciones de Estado, incluso con el presidente Maduro, al día siguiente; estaba presente también el presidente de la Asamblea General y hablé de la necesidad de tener las actas. Eso es parte del acuerdo de Barbados, de aceptar la transparencia de parte de ellos y para dirimir cualquier duda sería importante tener las actas. Él me dijo que sería una cuestión de días, de algunos días, incluso añadió, “como siempre ocurre”. Pero, bueno, no las tenemos. Del otro lado, tenemos las actas de la oposición, pero tampoco me parece correcto basar el reconocimiento de un presidente en actas que están en manos de la oposición, de un partido, no del Consejo Nacional Electoral. Aunque sepamos que son copias, no me parece correcto.

CNN: ¿Esa promesa de que en pocos días iban a aparecer las actas, Nicolás Maduro se la hizo a usted cara a cara?

CA: Vamos a tener que pensar con imaginación. Nosotros enfrentamos una situación, no era idéntica, los hechos no eran los mismos, pero una situación muy difícil después del intento de Golpe de Estado en el 2002 y en 2003 creamos un grupo de amigos que miraron el conjunto de la situación e hicieron propuestas que los dos lados aceptaron que, en aquel caso, fue un referéndum revocatorio. Ahora no es el caso, pero va a ser necesario alguna imaginación y también tolerancia de las dos partes porque es un problema muy serio. No es solamente quién ganó una elección, hay una división muy profunda y me parece que hay necesidad de una reconciliación nacional.

CNN: ¿Ese ejercicio de imaginación podría llegar, incluso, al punto de pedir nuevamente unas elecciones en Venezuela?

CA: Se ha hablado de eso, pero no pueden decir que es una propuesta de Brasil, porque no tiene que ser una propuesta de Brasil o de otro país, hay que tener un diálogo del que pueda surgir una solución. Podría ser esa, no sé si sería suficiente, tendría que ser parte de un paquete, como ha dicho el presidente (Gustavo) Petro en X, que tenga garantías recíprocas entre el gobierno y la oposición. No solo la garantía de no persecución sino también garantías de participación en el proceso electoral. El próximo año están programadas las elecciones parlamentarias y regionales. Es muy importante que... Son más de dos partidos, pero, que los dos lados principales pueden participar libremente.

CNN: Esta idea de repetir elecciones, al menos en una primera reacción oficial por parte de la oposición, por ejemplo, en el caso de María Corina Machado, no gustó absolutamente nada, ¿Hay otro camino?

CA: Lo fundamental es el diálogo y en el diálogo tiene que haber un paquete. Por ejemplo, la UE sería una buena entidad para acompañar las elecciones. Estaban invitados, pero se sacó la invitación porque la UE mantuvo las sanciones. Entonces, tiene que haber tolerancia, no tiene que haber arrogancia de los que quieren ayudar, porque es fundamental pensar que Venezuela es un país independiente. Estamos tratando de ayudar, como hicimos hace 20 años con el referendo revocatorio, pero no de intervenir, no dar una prescripción, de decirles “hagan eso”.

Lee la nota completa aquí.