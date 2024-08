Panamá anuncia que el próximo vuelo de migrantes deportados financiado por EE.UU. tendrá como destino Ecuador

Panamá inicia vuelos de deportación de migrantes que son financiados por EE.UU. 2:37

(CNN) -- El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anunció este jueves que el próximo vuelo de inmigrantes financiado por EE.UU. que despegue de Panamá tendrá como destino Ecuador.

"Tuvimos el primer vuelo de repatriación. Los que se fueron, se fueron deportados no repatriados por el alto nivel de récord policivo, historial policivo, gente que no era de buen vivir, que andaban por aquí. Así que estas 29, 30 personas inician su recorrido hacia su lugar de origen. El siguiente vuelo será a Ecuador (...) porque hay, como yo les he dicho, la segunda nacionalidad con más gente ahí es ecuatorianos. Y así, progresivamente, iremos haciendo lo que corresponde”, dijo Mulino.

El gobierno de Mulino realizó el martes su primer vuelo de deportación de migrantes pagado con fondos del gobierno de Estados Unidos, luego que el pasado 1 de julio ambos países firmaran un memorando de cooperación para reducir la migración irregular que cruza Panamá con rumbo al país norteamericano.

En ese vuelo, que salió del Aeropuerto Internacional Marcos A. Gelabert en la Ciudad de Panamá con destino al Aeropuerto de Rionegro en Medellín, Colombia, fueron deportados 29 migrantes colombianos, de acuerdo con Luis Felipe Icaza, viceministro de Seguridad.

El funcionario detalló que uno de los migrantes deportados es de alto perfil, con casos pendientes en Colombia, y aseguró que pertenece al llamado Clan del Golfo.

publicidad

En lo que va del año más de 230.000 migrantes entraron a Panamá por la frontera con Colombia, y en lo que va de agosto ya han pasado más de 8.000. Estas cifras representarían una disminución del 30%, según el director de Migración de Panamá.