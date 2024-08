Conclusiones de la última noche de la Convención Nacional Demócrata

Harris creará "economía de oportunidades" para impulsar a la clase media 1:32

(CNN) --La vicepresidenta de EE.UU., Kamala Harris, coronó uno de los meses más extraordinarios de la historia política moderna este jueves por la noche con un discurso que reunió a los demócratas en torno a temas de patriotismo y presentó a Donald Trump como el enemigo de los principios estadounidenses clásicos.

"En la eterna lucha entre democracia y tiranía, sé cuál es mi posición. Y sé cuál es el lugar de Estados Unidos", dijo.

Con la cadencia de un fiscal de tribunal, Harris cumplió la promesa que muchos demócratas vieron en ella cuando lanzó su primera campaña presidencial hace cinco años y cuando Joe Biden la eligió como su compañera de fórmula en 2020.

Harris se dirigió directamente a su rival republicano. Expuso los problemas legales del expresidente. Lo culpó de los horrores a los que se han enfrentado algunas mujeres en medio de la aplicación de estrictas leyes de aborto a nivel estatal. Hizo un recordatorio de lo que llamó el "caos y la calamidad cuando él estaba en el cargo"."En muchos sentidos, Donald Trump es un hombre poco serio", dijo. "Pero las consecuencias de volver a poner a Donald Trump en la Casa Blanca son extremadamente graves".

Harris también profundizó en sus propias posiciones políticas, particularmente en política exterior. Dijo que sería una presidenta "realista, práctica y con sentido común", una clara refutación a los esfuerzos de Trump por tacharla de demasiado liberal.

Las diferencias entre el discurso de Harris en Chicago y el que Trump pronunció el mes pasado en la convención republicana de Milwaukee no podrían haber sido más marcadas, y preparan el terreno para la carrera hacia las elecciones del 5 de noviembre, con enfrentamientos cara a cara en los debates que aún están por llegar.

Aquí ocho conclusiones de la cuarta y última noche de la Convención Nacional Demócrata:

Harris ofrece una vuelta a la normalidad anterior a Trump

Harris lanzó un mensaje sencillo a los estadounidenses: ya no tienen que vivir así.

A veces explícitamente y siempre escrito en el subtexto de sus comentarios, Harris ofreció a los votantes una ruptura limpia con la era Trump y su incertidumbre y agitación política.

"No vamos a volver atrás", dijo Harris, en repetidas ocasiones, como ella y otros –incluidos los miles de personas que coreaban dentro del United Center– han dicho desde que se convirtió en la presunta candidata. Pero por mucho que el lema sea un reproche a las políticas de Trump y una promesa de cambio progresista, también resuena más estrechamente como una garantía para el plazo inmediato.

"No volver atrás", incluso a hace unas semanas, antes de que su campaña tomara vuelo.

La campaña de Harris también ha hablado largo y tendido sobre la "libertad", tratando de replantear cuestiones como los derechos reproductivos como una cuestión de interferencia gubernamental.

En las elecciones, dijo Harris, estaban en juego "la libertad de vivir a salvo de la violencia armada en nuestras escuelas, comunidades y lugares de culto; la libertad de amar a quien amas abiertamente y con orgullo; la libertad de respirar aire limpio, beber agua limpia y vivir libres de la contaminación que alimenta la crisis climática; y la libertad que abre todas las demás: la libertad de votar".

En esta noche, sin embargo, era difícil no escuchar también la oferta de "libertad" del enojo y las divisiones, tanto fundamentales como triviales, que han definido gran parte de la última década de la vida estadounidense

Harris se sincera

A Harris le ha costado mucho abrirse a su historia personal. Ahora ya no.

A lo largo de su corta campaña, ha hablado más de su madre, de su infancia en la clase media, hija de dos inmigrantes y académicos, y de su camino hacia la política.

Este jueves, Harris habló de cómo su padre, el economista Donald Harris, la animaba a correr libremente por el patio de recreo cuando su madre le advertía que tuviera cuidado. Habló a la audiencia de su difunta madre, Shyamala Gopalan Harris, una científica biomédica que quería curar el cáncer de mama y crió a sus dos hijas tras su divorcio. También habló de la unidad comunidad que ayudó a criarla a ella y a su hermana Maya.

"Mi madre era una mujer brillante, morena, de 1,70 m de estatura y con acento, y como hija mayor, vi cómo la trataba a veces el mundo", dijo Harris. "Pero mi madre nunca perdió la calma".

La vicepresidenta no comparó explícitamente su educación con la del expresidente, pero otros oradores esta semana han hecho un contraste más directo entre su infancia y la vida de Trump como hijo de un magnate inmobiliario.

Harris volvió a recordar una experiencia de la infancia que le ayudó a dar forma a su carrera. En el instituto, su amiga Wanda Kagan confió a Harris que estaba siendo víctima de abusos sexuales por parte de su padrastro, Harris le dijo que su amiga debería quedarse con su familia.

"Esta es una de las razones por las que me hice fiscal, para proteger a gente como Wanda", dijo.

Los aliados respaldan el currículum de Harris

A lo largo de su campaña presidencial de 2020, Harris trató de escapar de la etiqueta de que era una "policía" y estaba fuera de sintonía con la izquierda en cuestiones de reforma de la justicia penal. Pero a medida que ha tratado de presentarse al público como candidata presidencial, se ha apoyado en su currículum como una fortaleza. Cada noche ha destacado su trabajo en la lucha contra las bandas transnacionales, los abusadores sexuales y los malos actores empresariales.

Varios de sus antiguos colegas, desde su época en la Oficina del Fiscal del Distrito del Condado Alameda hasta sus años como fiscal general de California, comparecieron este jueves por la noche para defender que abordaba su trabajo con compasión y valentía.

"Para Kamala, ejercer la abogacía siempre fue proteger a los vulnerables y dar voz a las víctimas", dijo Amy Resner, ex fiscal adjunta del condado de Alameda y amiga desde hace mucho tiempo.

Lisa Madigan, ex fiscal general de Illinois, habló sobre su trabajo con Harris durante la crisis financiera para evitar que las familias fueran embargadas. Nathan Hornes, antiguo alumno de Corinthian Colleges, una desaparecida escuela con ánimo de lucro, habló de su exitoso esfuerzo por procesar a la escuela por estafar a los estudiantes.

Uno de los testimonios más impactantes fue el de Courtney Baldwin, organizadora juvenil y superviviente de la trata de personas, que habló de cómo Harris trabajó para cerrar el sitio web que los traficantes utilizaban para obligarla a ella y a otras personas a trabajar en la industria del sexo.

"Ha protegido a gente como yo toda su vida", afirmó Baldwin.

Conoce al clan Harris

Trump y muchos otros republicanos han hecho durante años un espectáculo de pronunciar mal el nombre de Harris.

Este jueves por la noche, las dos sobrinas nietas de Harris, Amara y Leela Ajagu, con la ayuda de la actriz Kerry Washington, subieron al escenario para enviar un mensaje: es tan fácil que los niños pueden hacerlo.

Las sobrinas nietas de Kamala Harris enseñan a los asistentes a pronunciar su nombre 0:59

"Primero dices coma, como una coma en una frase", dijo Amara.

"Luego dices la, como la, la, la, la, la", añadió Leela con voz cantarina.

Siguieron varios miembros de la familia Harris.

La madre de Amara y Leela, la sobrina de Harris, Meena Harris, dijo que la vicepresidenta "me guió a mí; ahora está guiando a mis propios hijos". La hijastra de Harris, Ella Emhoff, dijo que cuando ambas se conocieron, cuando ella tenía 14 años, Harris "fue paciente, cariñosa y siempre me tomó en serio".

"Me enseñó que marcar la diferencia significa dar todo tu corazón y pasar a la acción", dijo la ahijada de Harris, Helena Hudlin.

Más tarde, Maya Harris, hermana de la vicepresidenta, habló de su madre, fallecida en 2009.

"Me gustaría tanto que mamá pudiera estar aquí esta noche", dijo. "Me la imagino sonriendo, diciendo lo orgullosa que está de Kamala. Y luego, sin perder un segundo, diría: 'Ya basta, tienes trabajo que hacer'".

Momento conmovedor de los afectados por la violencia armada

Incluso antes de que Biden pusiera fin a su campaña de reelección, Harris era una de las principales voces de la administración en materia de control de armas. Este jueves por la noche lo consolidó, ya que la convención puso de relieve las historias personales de personas afectadas por la violencia armada, desde tiroteos masivos hasta asesinatos a manos de parejas maltratadoras.

La estrategia repitió el uso de narradores en primera persona que ya se había hecho sobre el aborto a lo largo de esta semana. Sobre un fondo negro, los oradores compartieron sus experiencias de pérdida.

En un video, la diputada de Georgia, Lucy McBath, compartió su historia sobre cómo se convirtió en madre antes de que su hijo fuera asesinado en 2012. McBath, que ha señalado la muerte de su hijo como su inspiración para presentarse a las elecciones, dijo que aprendió "de primera mano el poder de contar nuestras historias" cuando trabajó para grupos de control de armas como Moms Demand Action.

"Acaban de escuchar la mía, pero hay muchas más que contar", dijo, antes de dirigirse a las madres que perdieron a sus hijos en los tiroteos masivos de las escuelas de Sandy Hook y Uvalde; Melody McFadden, quien perdió a su madre a causa de la violencia doméstica; y Edgar Vilchez, quien perdió a un compañero de clase.

La parte de la noche dedicada a la violencia armada se cerró con la exrepresentante de Arizona Gabby Giffords, quien sobrevivió a un tiroteo en un acto de campaña en 2011.

"Casi muero, pero luché por mi vida y sobreviví", dijo Giffords.

Miembro de los Cinco de Central Park: Trump "nos quería muertos"

Trump tiene un largo historial en la utilización de resentimientos raciales como arma para obtener réditos políticos, como la promoción del "birtherismo" durante la presidencia de Barack Obama y la imposición de la prohibición de viajar a Estados Unidos desde seis países mayoritariamente musulmanes.

Pero el primer caso en el que Trump utilizó ese tipo de política fue el de los Cinco de Central Park.

En 1989, cinco chicos negros y latinos fueron condenados injustamente por violar y agredir a una mujer que hacía ejercicio en el Central Park de Nueva York. Trump, que entonces era solo un promotor inmobiliario neoyorquino, publicó y firmó anuncios a toda página en los periódicos pidiendo la ejecución de los chicos.

"Que vuelva la pena de muerte. Que vuelva la policía", decían los anuncios en letras enormes.

Esos chicos fueron exonerados más tarde –cuatro de ellos en 2002; el último, en 2022– después de que otro hombre confesara el ataque y las pruebas de ADN confirmaran su implicación.

Y este jueves por la noche, cuatro de los cinco aparecieron en el escenario del Convención Nacional Demócrata .

"Todos los días, cuando entrábamos en la sala, la gente nos gritaba, nos amenazaba, por culpa de Donald Trump", dijo Korey Wise.

Yusef Salaam, quien ahora es concejal de Nueva York, dijo que Trump "nos quería muertos".

"Él nunca ha cambiado, y nunca lo hará", dijo Salaam. "Ese hombre cree que el odio es la fuerza que anima a Estados Unidos. No lo es. Tenemos el derecho constitucional a votar. De hecho, es un derecho humano. Así que usémoslo".

El Convención Nacional Demócrata niega la palabra a los opositores a la guerra en Gaza

Al final, los delegados "no comprometidos" elegidos por los votos de protesta en las primarias contra la política de la administración Biden en Israel y Gaza fueron excluidos de la convención.

Los líderes del Movimiento Nacional de los No Comprometidos –todos los cuales dijeron que se comprometían a votar a Harris– se movilizaron públicamente para que un palestinoestadounidense se dirigiera a los demócratas en el United Center.

Este miércoles por la noche, los organizadores de la convención les comunicaron que, según un portavoz de los No Comprometidos, la campaña "dice que la respuesta es no".

El grupo reaccionó iniciando una sentada fuera de la convención. Duró unas 24 horas y atrajo a un grupo de legisladores progresistas y activistas antibelicistas. A pesar de la oleada de apoyo de United Auto Workers y otros grupos influyentes, los demócratas mantuvieron su decisión.

Abbas Alawieh, cofundador de Uncommitted, dijo que era una medida contraproducente, que solo haría más difícil recuperar votantes en estados indecisos como Michigan.

"Me siento mal por [la Convención Nacional Demócrata y la campaña de Harris] porque no están en sintonía con la mayoría de la base demócrata", dijo Alawieh. "La mayoría de los votantes demócratas creen que los derechos humanos de los palestinos son una prioridad junto a cualquier otra prioridad que tengamos".

La propia Harris no ignoró la cuestión. Se comprometió a apoyar y defender a Israel, condenó las atrocidades de los atentados de Hamas del 7 de octubre e insistió en que la administración estaba decidida a garantizar una paz duradera en la región.

"Al mismo tiempo", continuó, "lo que ha ocurrido en Gaza en los últimos 10 meses es devastador. Tantas vidas inocentes perdidas. Personas desesperadas y hambrientas que huyen una y otra vez en busca de seguridad. La magnitud del sufrimiento es desgarradora".

Los famosos dejan su huella

¿Cómo se mide el impulso? Los observadores políticos se fijan en el número de asistentes, las donaciones y el registro de votantes, pero esta convención ha ofrecido otro factor: las apariciones de famosos.

La Convención Nacional Demócrata ha visto varias estrellas esta semana, desde la aparición sorpresa de Lil Jon durante el pase de lista repleto de estrellas hasta el discurso de Oprah Winfrey, este miércoles por la noche. Celebridades como Mindy Kaling y Tony Goldwyn actuaron como anfitriones varias noches de la convención, y artistas country progresistas como Mickey Guyton, Maren Morris y Jason Isbell actuaron a lo largo de la semana.

Stevie Wonder interpretó "Higher Ground" y John Legend rindió homenaje a Prince –del estado natal del gobernador Tim Walz, Minnesota– con su compañera de actuación Sheila E. Pink interpretó "What About Us" en la última noche, que fue presentada por la estrella de "Scandal", Kerry Washington.

Solo los organizadores de la convención saben quién solicitó una invitación después de que Harris se convirtiera en la nominada, pero está claro que su ascenso coincidió con una explosión de energía que quedó patente en la programación.

Y luego estaba la cuestión de si Beyoncé actuaría. Su canción "Freedom" se ha convertido en el himno de la candidatura de Harris y en la banda sonora de algunos videos de campaña. Durante toda la semana se especuló con la posibilidad de que Beyoncé hiciera acto de presencia, y varias fuentes cercanas a los organizadores de la convención afirmaron que creían que acudiría. Pero a última hora de este jueves, el equipo de la artista dejó constancia de ello.

"Nunca estuvo prevista su presencia en Chicago", declaró el representante de la cantante a CNN.