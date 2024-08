Jennifer Affleck quiere volver a ser legalmente Jennifer Lopez

Estas son las relaciones sentimentales que ha tenido Jennifer López 1:29

(CNN) -- Profesionalmente, el nombre "Jennifer Affleck" nunca llegó a ser popular para Jennifer Lopez.

Como parte de su solicitud de divorcio, a la que accedió CNN, la cantante y actriz solicita que su nombre pase de "Jennifer Lynn Affleck" a "Jennifer Lynn Lopez".

A principios de esta semana, Lopez solicitó el divorcio de Ben Affleck en lo que coincidió con el segundo aniversario de su ceremonia de su boda en Riceboro, Georgia, en 2022. Indicó que la fecha de su separación fue el 26 de abril de 2024, lo que significa que estuvieron casados ​​durante un año y nueve meses antes de separarse.

La presentación se produjo después de que se informara que la pareja ha estado viviendo en lugares separadas durante el verano, y Lopez celebrara su cumpleaños a fines de julio en una fiesta con temática de Bridgerton que no pareció incluir a Affleck entre los asistentes.

En febrero, López lanzó "The Greatest Love Story Never Told", un documental que cuenta la historia de su álbum de producción independiente "This Is Me… Now" y su búsqueda de amor propio durante décadas.

En la película, Affleck dijo que aprendió a "llegar a un acuerdo" con López sobre su deseo de ser más abierta sobre su vida privada.

Su divorcio marca otro giro en una historia de amor entre dos superestrellas que se ha desarrollado bajo los reflectores durante décadas.

El matrimonio de López y Affleck se produjo más de 20 años después de que se conocieran por primera vez en el set de la comedia "Gigli", donde interpretaron a criminales atrapados en un trabajo juntos y entablaron una amistad en la vida real que luego condujo a un romance. Cancelaron una boda planeada en 2003, y luego volvieron a estar juntos en 2021.

López citó "diferencias irreconciliables" como causa del divorcio.