Robert F. Kennedy suspende su campaña presidencial y apoya a Donald Trump

(CNN) -- El candidato presidencial independiente Robert F. Kennedy Jr. anunció este viernes que suspende su campaña presidencial en una conferencia de prensa en Phoenix, Arizona.

"En mi corazón, ya no creo tener un camino realista hacia la victoria electoral frente a esta censura implacable y sistemática y al control de los medios de comunicación. Por lo tanto, no puedo, en buena conciencia, pedirle a mi personal y voluntarios que sigan trabajando largas horas, o pedirle a mis donantes que sigan donando cuando no puedo decirles honestamente que tengo un camino real hacia la Casa Blanca", dijo.

Además, anunció que dará su apoyo al expresidente Donald Trump: "Tres grandes causas me llevaron a participar en esta contienda en primer lugar, principalmente, y estas son las principales causas que me persuadieron a dejar el Partido Demócrata y a postularme como independiente, y ahora a dar mi apoyo al presidente Trump", dijo.

Kennedy también añadió que Trump le pidió que forme parte de su Gobierno. La oferta, según él, se produjo en dos reuniones con Trump, la primera en los días posteriores al intento de magnicidio de julio, y una segunda reunión semanas después.

"En esas reuniones, sugirió que uniéramos fuerzas como un partido de unidad. Hablamos sobre el equipo de rivales de Abraham Lincoln, ese acuerdo nos permitiría estar en desacuerdo públicamente y en privado y furiosamente, si es necesario, sobre temas en los que diferimos, mientras trabajamos juntos en los temas existenciales en los que estamos de acuerdo", dijo.

Trump agradeció a Robert F. Kennedy Jr. por su "muy buen apoyo" y adelantó que viajará a Arizona, donde se espera que Kennedy esté. "Quiero agradecerle a Bobby, eso fue muy amable", dijo Trump. "Es un gran tipo, respetado por todos", añadió.

Ahora, se espera que el excandidato presidencial haga campaña por y con Trump.

Su anunció llegó poco después de una presentación judicial en Pensilvaniaen al que el candidato dijo que se retira de una impugnación del acceso a las papeletas en el estado "como resultado del respaldo de hoy" al expresidente Donald Trump.

"Robert F. Kennedy Jr. y Nicole Shanahan, candidatos de We The People para presidente y vicepresidente de Estados Unidos, como resultado del respaldo de hoy a Donald Trump para el cargo de presidente de los Estados Unidos, retiran su oposición a la petición de Alexander Reber y Janneken Smucker”, afirma el documento.

Paul Rossi, el abogado que presentó la solicitud, le dijo a CNN que había "tergiversado" los planes de Kennedy y que estaban trabajando para corregir el error en una nueva presentación judicial.

"Estamos presentando una notificación enmendada en Pensilvania", dijo Rossi.

En una declaración, la portavoz de la campaña de Kennedy, Stefanie Spear, dijo que Kennedy no ha respaldado a Trump.

"El señor Kennedy no ha respaldado al presidente Trump. La presentación fue realizada por un abogado y no fue revisada por la campaña", dijo Spear.

El asesor de la campaña de Kennedy, Del Bigtree, le dijo a CNN que no estaba al tanto de la presentación y dijo: "Me sorprende ver eso".

Trump también celebrará un mitin en Arizona este viernes, donde la campaña ha anunciado la aparición de un "invitado especial".

Esta es una noticia de última hora y será actualizada.