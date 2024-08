Ya están disponibles las nuevas vacunas contra el covid-19 en EE.UU. Esto es lo que dicen los expertos sobre cuándo aplicarte la dosis

Aumentan contagios de covid-19 durante el verano 2:58

(CNN) -- Las nuevas vacunas actualizadas contra el covid-19 estarán pronto en las farmacias, justo cuando Estados Unidos está experimentando un aumento de casos. Pero, ¿es buena idea ponerse pronto a la fila para recibir la nueva vacuna, o conviene esperar unas semanas para obtener una protección óptima contra una posible ola invernal?

Los expertos dicen que el tipo de vacuna y en qué momento conviene aplicárla depende de tu estado de salud o de si has tenido recientemente covid-19.

"No es una respuesta directa, francamente", afirma el Dr. Carlos del Río, distinguido profesor de medicina de la Universidad de Emory y experto en enfermedades infecciosas.

"Estamos en medio de una ola enorme. Muchas personas, entre ellas un servidor, han tenido recientemente covid", afirmó.

Por ese motivo, va a esperar para ponerse la vacuna actualizada.

"Si tuviste covid en los últimos tres meses, yo esperaría. No hay necesidad de vacunarse, porque en cierto modo ya lo has hecho. Has sido 'vacunado' por la cepa actual", afirma.

Por otro lado, si no te has vacunado recientemente contra el covid-19, y especialmente si tienes 65 años o más, "yo me vacunaría lo antes posible", dijo del Río. Lo mismo puede decirse de las personas con problemas de salud subyacentes que las exponen a un mayor riesgo de sufrir consecuencias graves de una infección por coronavirus.

¿Quiénes son las personas con mayor riesgo de hospitalización o muerte? El Dr. Paul Offit, director del Centro de Educación sobre Vacunas del Hospital Infantil de Filadelfia y miembro del comité asesor sobre vacunas de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU., afirma que las personas que enferman gravemente con covid-19 se clasifican principalmente en cuatro grupos.

"En primer lugar están las personas inmunodeprimidas; en segundo, las que padecen afecciones médicas que las ponen en alto riesgo, como obesidad, diabetes y enfermedades crónicas del hígado, los pulmones o el corazón. Creo que en tercer orden están las embarazadas, y en cuarto lo que ahora describo a regañadientes como adultos mayores", a los que Offit clasifica como personas que superan los 75 años.

Offit y otros expertos afirman que, por lo demás, los adultos más jóvenes y sanos pueden esperar su momento. De hecho, puede ser inteligente hacerlo, ya que el refuerzo de la inmunidad de primera línea que proporciona la vacuna se desvanece en unos pocos meses. Esperar hasta el otoño garantiza una mayor protección durante la temporada de los virus respiratorios, que suele alcanzar su punto álgido en diciembre y enero.

"Si no te has infectado recientemente, los nuevos refuerzos son muy importantes", afirma la Dra. Megan Ranney, decana de la Facultad de Salud Pública de Yale. "Las variantes actuales de covid difieren sustancialmente de las variantes del invierno pasado, y los refuerzos de este año se ajustan a las nuevas variantes".

Está de acuerdo en que los adultos mayores y las personas con problemas de salud subyacentes que no se hayan infectado recientemente deberían ponerse en fila para vacunarse, pero ella va a retrasar un poco la suya.

"Estoy pensando en esperar hasta el mismo momento en que me ponga la vacuna de la gripe, en algún momento de octubre", dijo.

Ranney señaló que las vacunas actualizadas de ARNm de Pfizer y Moderna probablemente estarán disponibles primero, y que la vacuna de Novavax llegará en unas semanas.

"Si por alguna razón le pone nervioso el ARNm -aunque estas vacunas son muy seguras-, el refuerzo de Novavax, que está basado en proteínas, también estará disponible en breve", dijo.

El Dr. Peter Chin-Hong, experto en enfermedades infecciosas de la Universidad de California en San Francisco, también esperará unas semanas.

"Definitivamente, no voy a salir corriendo a vacunarme. Me preocupa más el invierno que el verano", afirma.

Pero una regla de oro de la vacunación es "conócete a ti mismo", dijo. Si eres una persona propensa a distraerte, estar ocupada y olvidarte de las vacunas, cualquier momento que te venga bien es el mejor.

"Se trata de un principio general: si a la gente le viene bien y puede que no se vacune más adelante en el año, cualquier vacuna es mejor que no vacunarse", afirma Chin-Hong. "En mi caso, me gusta vacunarme de todo al mismo tiempo. Así que me pongo la de la gripe y la de covid-19 al mismo tiempo. Así minimizo los viajes".

Lo ideal sería que las personas no tuvieran que tratar de averiguar cuál es el mejor momento para una dosis cuando hay varios brotes de covid-19 cada año, dijo el Dr. Peter Hotez, experto en enfermedades infecciosas y director de desarrollo de vacunas del Texas Children's Hospital.

"La realidad es que hemos tenido olas de covid todos los veranos durante los últimos años, por lo que creo que tenemos que hacer una especie de reinicio o replantearnos cómo estamos administrando la vacuna de covid-19", dijo Hotez.

"Dado que las vacunas de ARNm no son muy duraderas (no tanto como nos gustaría), deberíamos vacunarnos dos veces al año", añadió. "La cuestión ahora es si las empresas tienen la capacidad de fabricar más de una vacuna al año. Y eso quedará para la siguiente serie de preguntas".