La policía alemana aún no identifca al atacante que apuñaló a muerte a tres personas en un festival

Policía y ambulancias cerca del lugar donde personas murieron y resultaron heridas en un ataque en un festival en Solingen, en el oeste de Alemania, informó la agencia de noticias alemana DPA, el 23 de agosto de 2024. (Gianni Gattus/dpa/AP)

(CNN) -- Una importante búsqueda está en marcha en Alemania después de que un atacante apuñalara a muerte a tres personas e hiriera gravemente a varias más en un festival en la noche del viernes en la ciudad de Solingen, al oeste del país, pero la policía dice que aún no ha identificado al sospechoso.

La policía dijo que un chico de 15 años fue arrestado el sábado en relación con el ataque, pero dijo que no era el presunto atacante, que se cree que era un hombre que actuó en solitario.

Se ha revelado que los muertos en el ataque son dos hombres de 67 y 56 años, y una mujer de 56 años. Otras ocho personas resultaron heridas, incluidas cuatro con heridas graves.

Aún no se ha determinado el motivo del ataque, que ha conmocionado al país, y no se ha descartado que fuera terrorismo. Si bien el Estado Islámico se atribuyó la responsabilidad, no ofreció ninguna prueba para respaldar su afirmación.

Un portavoz de la policía, Thorsten Fleiß, dijo que el atacante apuntó específicamente al cuello de sus víctimas. “Tras evaluar las imágenes iniciales, asumimos que se trató de un ataque muy selectivo en el cuello”, dijo durante una conferencia de prensa.

Un autor desconocido armado con un cuchillo atacó a varias personas al azar en una plaza central de la ciudad de Solingen el viernes por la noche, a unos 25 kilómetros al este de Düsseldorf, dijo la policía.

El sospechoso seguía prófugo el sábado, con fuerzas especiales desplegadas en la búsqueda activa, dijo la policía. Los oficiales enfatizaron en la conferencia de prensa del sábado que hay “amplias medidas de búsqueda” en marcha en todo el estado alemán de Renania del Norte-Westfalia.

Se ha advertido a los residentes de Solingen que tengan cuidado y permanezcan alerta.

Se sabe poco sobre quién fue el responsable. La policía aún no tiene una imagen clara del sospechoso y está buscando más información para ayudarlos en su búsqueda.

Las multitudes se habían reunido en la plaza de Solingen el viernes para celebrar el “Festival de la Diversidad”, un evento de tres días que marca el 650 aniversario de la fundación de la ciudad. La policía dice que el ataque ocurrió cerca del escenario donde se estaba realizando un espectáculo musical.

El testigo Lars Breitzke dijo que el ataque ocurrió a unos metros de él. En declaraciones al periódico local Solinger Tageblatt, Breitzke dijo que se dio cuenta de que algo andaba mal por la expresión del rostro del cantante en el escenario. Entonces, dijo, "una persona a unos metros de mí se cayó".

El DJ alemán Topic estaba actuando cerca y escribió en su Instagram que le pidieron que siguiera actuando "para evitar causar un pánico masivo". Topic agregó que él y otros se escondieron en una tienda cercana mientras los helicópteros de la policía volaban en círculos sobre ellos.

El canciller de Alemania, Olaf Scholz, condenó el ataque.

"El ataque en Solingen es un evento terrible que encuentro muy perturbador", escribió en X. "Un asesino ha matado brutalmente a varias personas".

La ministra del Interior de Alemania, Nancy Faeser, dijo que las autoridades estaban "haciendo todo lo posible para detener al autor y determinar el contexto del ataque".

El alcalde de la ciudad, Tim Kurzbach, dijo: “Esta noche, todos nosotros en Solingen estamos conmocionados, horrorizados y con una gran tristeza”.

“Todos queríamos celebrar juntos el aniversario de nuestra ciudad y ahora tenemos que lamentar a los muertos y heridos”, escribió en la página de Facebook de Solingen.

Según el sitio web del festival, el viernes fue el comienzo del “Festival de la Diversidad” de tres días, que incluirá música, comida, actuaciones y entretenimiento familiar.

La Orquesta Sinfónica de Bergisch, la orquesta compartida para las ciudades de Solingen y Remscheid, tenía previsto tocar en el escenario principal el viernes.

El ataque del viernes se produce en medio de un aumento de las tasas de delitos con cuchillos en Alemania, lo que llevó recientemente al ministro del Interior Faeser a proponer leyes más estrictas para abordar el problema.

Los datos policiales muestran que hubo 8.951 incidentes de delitos con cuchillos que causaron daños corporales graves en Alemania en 2023, 791 casos más que el año anterior.

Esta historia ha sido actualizada con información adicional. Con reportaje de Melissa Gray de CNN