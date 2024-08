Con las convenciones terminadas, Harris y Trump comienzan la recta final hacia el día de las elecciones

(CNN) -- Una carrera presidencial para 2024 inestable e impredecible entra en su recta final, con la vicepresidenta Kamala Harris tratando de aprovechar el impulso de la Convención Nacional Demócrata de esta semana y el expresidente Donald Trump afinando sus líneas de ataque.

Las ventajas del expresidente en las encuestas y la recaudación de fondos a principios de verano se esfumaron en unas cinco semanas sin precedentes en las que Trump sobrevivió a un intento de asesinato, el presidente Joe Biden abandonó su candidatura a la reelección y Harris ascendió a lo más alto de la candidatura demócrata e inyectó un nuevo entusiasmo al partido. Ahora los demócratas están a la ofensiva, con la vista puesta en un mapa de batalla ampliado que podría incluir nuevos caminos a través del Cinturón del Sol hacia los 270 votos del colegio electoral.

Trump recuperó el centro de atención este viernes mientras hacía campaña en Arizona junto a Robert F. Kennedy Jr. El candidato independiente había suspendido su campaña presidencial horas antes y había dicho que retiraba su nombre de las papeletas en los estados indecisos clave para evitar ser un aguafiestas.

"¿No quieren un presidente que nos saque de las guerras y que reconstruya la clase media en este país?" dijo Kennedy sobre Trump en Glendale.

La salida de Kennedy de los márgenes completa el reajuste de la carrera de 2024 como un concurso de dos personas entre Trump y Harris, eliminando un comodín.

Una vez concluidas las convenciones, el próximo momento decisivo en el calendario es el debate del 10 de septiembre, organizado por la cadena ABC. Las campañas también han hablado de participar en un segundo debate, pero los detalles sobre dónde, cuándo y quién sería el anfitrión aún no se han establecido.

A diferencia del debate de junio entre Trump y Biden, cuando sus enfrentamientos en 2020 ofrecieron un anticipo de lo que cabía esperar, nadie está seguro de cómo se desarrollarán los debates de este otoño.

"No puedo imaginarlo en mi mente, si soy completamente honesto", dijo este viernes el senador demócrata por Hawái Brian Schatz. "Creo que este emparejamiento es tan extraño que no me resulta obvio quién tiene ventaja".

Harris y sus aliados utilizaron la convención demócrata de cuatro días en Chicago para enmarcar la elección como la oportunidad de los estadounidenses para superar de una vez por todas la toxicidad de la década de Trump como figura política dominante.

"Con esta elección, nuestra nación tiene una preciosa y fugaz oportunidad de dejar atrás la amargura, el cinismo y las batallas divisivas del pasado", dijo en su discurso de este jueves por la noche.

La campaña de Trump, sin embargo, argumenta que Harris no puede afirmar de forma creíble que ofrece un nuevo comienzo cuando ha sido vicepresidenta durante más de tres años.

"Su argumento y el de sus sustitutos es: 'Vamos a hacer las cosas mejor cuando yo tenga el poder'. Lleva tres años y medio en el poder y lo ha empeorado todo", dijo este jueves el senador de Ohio, JD Vance, candidato republicano a la vicepresidencia, mientras hacía campaña en Georgia.

El expresidente ha luchado por adaptarse al cambio al frente de la candidatura demócrata, pero está ensayando nuevas líneas para tachar a Harris de demasiado liberal. En los últimos días la ha llamado "camarada Kamala".

'Del comunismo al capitalismo en unas dos semanas'

En un mitin en Nevada este viernes, Trump volvió a pronunciar mal el nombre de Harris y la describió como una oportunista.

En el centro de los ataques de Trump estuvo la fallida candidatura de Harris a la nominación presidencial demócrata de 2020. Todavía senadora en ese momento, Harris abandonó la carrera en 2019, antes de que se hubiera emitido ningún voto. Harris adoptó una serie de posiciones liberales en esa carrera de primarias, que a veces estuvo dominada por peleas esotéricas sobre políticas progresistas, que ha abandonado desde entonces.

Trump afirmó que "nadie había oído hablar de ella antes de que perdiera" entonces.

El expresidente también se enfadó porque Biden ganó las primarias demócratas de este año pero puso fin a su campaña en julio.

"Él obtuvo 14 millones de votos, y está sentado en una playa enfadadísimo, y ella no obtuvo ningún voto, y se presenta. Así que explícamelo tú", dijo Trump refiriéndose a Biden.

Y, en un acto en un restaurante mexicano de Las Vegas, Trump se quejó de que Harris había "copiado" su propuesta de acabar con los impuestos sobre las propinas. Harris propuso acabar con los impuestos sobre las propinas mientras presentaba una serie de propuestas económicas populistas la semana pasada, haciéndose eco de una política que Trump ya apoyaba.

Acusó a Harris de "fingir" que apoyaba su política, llamándola "imitadora" y la "mayor oportunista de la historia" que "pasó del comunismo al capitalismo en unas dos semanas".

La campaña de Trump también lanzó este viernes nuevos anuncios que promueven sus propuestas de acabar con los impuestos sobre las prestaciones de la Seguridad Social y los salarios de propina para los trabajadores del sector servicios.

Más tarde, este viernes, en Arizona, Trump se burló de Harris por decir "gracias" repetidamente mientras los demócratas la ovacionaban de pie cuando subió al escenario de la Convención Democrática Nacional este jueves por la noche en Chicago.

También criticó a Harris por atacarle en materia de inmigración. La vicepresidenta señaló la oposición de Trump a un proyecto de ley bipartidista de seguridad fronteriza e inmigración, que puso a los republicanos en contra de la medida.

"No he estado allí en cuatro años", dijo Trump. "Tú lo viste, yo tenía la frontera más segura, la mejor frontera que hemos tenido nunca. Me culpó por la frontera. Mintieron tanto".

Los demócratas se preparan para una contienda "extremadamente reñida”

Harris ve la marcha hacia noviembre como una serie de bloques de construcción, dicen los asesores, con una ola de impulso de la convención de Chicago a punto de llevarla hacia el debate del 10 de septiembre.

La vicepresidenta ha dejado claro, en conversaciones con su equipo de campaña y en reuniones con donantes y simpatizantes, que no se hace ilusiones de que el resto de la campaña vaya a ser tan fluida o brillante como su ascenso a la cabeza de la candidatura.

"Seamos conscientes de que no somos los favoritos y de que esto va a ser duro y difícil", dijo Harris a un pequeño grupo de simpatizantes a los que visitó tras su discurso en la convención. "Después de esta noche y de un poco de fiesta, volvamos al trabajo y saquemos esto adelante".

La hoja de ruta para las elecciones generales se está perfilando con mayor nitidez, con campos de batalla que los demócratas daban prácticamente por perdidos durante la campaña de Biden y que ahora son repentinamente competitivos. Carolina del Norte, Nevada, Arizona y Georgia ofrecen un camino -y una posible póliza de seguro- más allá de los estados azules de Wisconsin, Michigan y Pensilvania.

Harris tiene previsto visitar Georgia la semana que viene, según sus ayudantes, además de realizar un número limitado de paradas de campaña mientras se centra urgentemente en los preparativos de los debates de las próximas dos semanas. Dedica al menos parte de cada día a familiarizarse con el historial -y las declaraciones- de Trump, mientras se acerca al 10 de septiembre con la diligencia de una abogada litigante que una vez fue.

Además, ya están en marcha las sesiones de práctica para el debate del mes que viene, la primera vez que estará en la misma sala que Trump aparte de sus discursos sobre el Estado de la Unión, cuando era senadora por California. Su equipo tomó la decisión consciente de no esperar hasta la semana anterior para empezar a prepararse, consciente de que un error en el escenario del debate podría cambiar la energía de la carrera en un instante.

Trump también ha empezado a prepararse para el debate. Ha reclutado a una de las antiguas rivales de Harris en las primarias demócratas de 2020, la exdiputada por Hawai, Tulsi Gabbard. Las dos tuvieron varios intercambios notables durante los debates de las primarias demócratas, en los que Harris criticó a Gabbard por sus puntos de vista sobre política exterior, mientras que Gabbard cuestionó el historial de Harris en materia de justicia penal.

Amigos que conocen a Harris desde hace años dicen ver en ella una nueva sensación de confianza. Pero el entusiasmo y la energía que rodean a la candidatura no cambian el hecho de que la carrera con Trump se encamina casi con toda seguridad hacia un capítulo magullado como muchos otros en la historia de Estados Unidos.

Harris intenta presentarse como una candidata del cambio, a pesar de su cargo de vicepresidenta y de su historial en la administración Biden. Si las elecciones pueden verse como una elección entre Harris y Trump, y no como un referéndum sobre ella, los asesores creen que podría estar bien posicionada para intentar ganarse a los votantes independientes e incluso a algunos republicanos moderados, a los que hizo referencia en su discurso de este jueves por la noche.

Jen O'Malley Dillon, presidenta de la campaña de Harris, dijo a CNN que la complacencia entre los votantes demócratas es una de las cosas que le quitan el sueño. La larga sombra de la campaña de 2016, que envió a Trump al Despacho Oval, sigue persiguiendo a muchos demócratas.

"Esta", dijo, “va a ser una carrera extremadamente reñida”.

Una carrera sin hoja de ruta

Los asesores de Harris reconocen que están escribiendo el libro de jugadas para una carrera extraordinariamente abreviada en tiempo real, y dicen que las decisiones a las que se enfrentarán en los próximos meses probablemente se tomen sin amplios precedentes en los que basarse.

Su campaña ha comprado casi US$ 400 millones en espacios publicitarios hasta el otoño, acaparando espacios premium en deportes y estrenos de temporada en un intento tanto de presentar a su candidata como de privar a Trump de oportunidades de visibilidad.

Y, aunque la convención de Chicago estuvo repleta de celebridades, hay otros patrocinadores que el equipo de Harris espera que aparezcan de forma llamativa cuando se acerquen las elecciones y los votantes empiecen a depositar su voto. El equipo de Harris también ha comenzado a pensar en cómo desplegar a los principales sustitutos, como los Obama y Biden, en los meses previos al día de las elecciones.

Detalles políticos

En las próximas semanas, Harris se verá sometida a una presión cada vez mayor para que exponga con más detalle sus planes para abordar los principales problemas del país, como la inmigración, el cambio climático, la violencia armada y la delincuencia. Sin duda, se le pedirá que articule una doctrina de política exterior y que especifique cómo abordaría una serie de puntos conflictivos en el exterior.

Su equipo, por ahora, no parece tener prisa por elaborar libros blancos de política ni programar una serie de comparecencias políticas. El director adjunto de campaña, Quentin Fulks, dijo este viernes en MSNBC que la candidata concedería entrevistas individuales "en su momento y cuando esté preparada".

En lugar de eso, parecen decididos a aprovechar el enorme impulso y la energía mientras dure. Les ayuda la incapacidad de Trump hasta ahora para establecer una línea de ataque eficaz, aunque sus ayudantes creen que al final dará con algo que pegue.

Este viernes, mientras se barría el confeti y los globos desinflados del United Center, Harris regresó a Washington sin ningún acto de campaña anunciado públicamente. Su compañero de fórmula, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, también regresó a su estado natal sin que se hicieran públicos sus planes para el futuro.

Sin embargo, parecía seguro que sus agendas no permanecerían vacías durante mucho tiempo. Mientras recuperaban el aliento tras la convención, los equipos de avanzada demócrata se pusieron en alerta para estar preparados para un intenso tramo de campaña en las próximas semanas.

Harris apunta a los votantes jóvenes

Harris ha recortado la ventaja de Trump en las encuestas, en parte gracias a los jóvenes, que estaban desinteresados en un enfrentamiento entre Trump y Biden.

En la convención demócrata, el partido trató de utilizar a las personas influyentes de las redes sociales y a los creadores de contenidos como conducto, concediéndoles credenciales con la esperanza de ampliar el alcance de un evento de cuatro noches que cada vez se ve más a través de las pantallas de los teléfonos que de los televisores.

"Para cualquier partido que esté interesado en tratar de convencer a los individuos más jóvenes y tratar de llamar su atención, tratando de informarles sobre los candidatos, tratando de informarles sobre las políticas, y tratando de motivarlos para que salgan a votar, tienen que encontrarse con ellos donde están", dijo Pinar Yildirim, profesor de marketing y economía en la Universidad de Pensilvania.

Deja Foxx, creadora de contenidos y antigua colaboradora de la campaña de Kamala Harris para 2020, que asistió al Comité Nacional Demócrata, dijo a CNN que las campañas son diferentes en cada ciclo electoral.

"Los días de Facebook y el texto e incluso las plataformas basadas en fotos han quedado atrás", dijo. "Los jóvenes están ocupando un lugar en la mesa, jóvenes que están en una posición única debido a nuestra capacidad de utilizar estas plataformas, plataformas emergentes, debido a las formas en que se sienten naturales y orgánicas para nosotros".

Según un portavoz de la campaña de Harris, el número de donantes de la Generación Z en julio fue más de diez veces superior al de junio, antes de que Biden abandonara la carrera, y más de ocho veces superior al de donantes de la Generación Millennial.

El portavoz también dijo que ha habido más de 1.000 inscripciones de estudiantes por Harris en todo el país desde el lanzamiento de la campaña.

Trump intenta zanjar las disputas del Partido Republicano

El expresidente está tratando de apaciguar rencillas intrapartidistas que ha alimentado durante años, incluida una con el gobernador de Georgia, Brian Kemp, un republicano popular en uno de los estados disputados más críticos de la nación.

Kemp ganó la reelección en 2022 tras imponerse a un rival apoyado por Trump en las primarias. El republicano de Georgia ha sido un gobernador conservador, pero se negó a apoyar los esfuerzos de Trump para cuestionar la legitimidad de las elecciones de 2020.

"Gracias a #BrianKempGA por toda su ayuda y apoyo en Georgia, donde una victoria es tan importante para el éxito de nuestro partido y, lo más importante, de nuestro País", escribió Trump este jueves en Truth Social. "Estoy deseando trabajar contigo, con tu equipo y con todos mis amigos en Georgia para ayudar a ¡HACER A AMÉRICA GRANDE DE NUEVO!".

Vance, compañero de fórmula de Trump, dijo este jueves en Georgia que habló "muy brevemente" con Kemp y garantizó que el gobernador apoya la candidatura del Partido Republicano, a pesar de su historia con Trump.

"He leído los titulares. Brian Kemp y Donald Trump han tenido algunos desacuerdos. Puedo garantizarte al 100% que Brian Kemp apoya esta candidatura. Quiere que ganemos, porque cree que las políticas de Kamala Harris son desastrosas para este país", dijo Vance.

Kemp, en una entrevista con el presentador conservador de Fox News Sean Hannity este jueves por la noche, arremetió contra Harris en cuestiones políticas, lo que indica al menos una disminución de las hostilidades con el expresidente.

"Vamos a poner a Georgia de nuevo en la columna roja para la carrera presidencial, a diferencia de lo que hicimos en 2020", dijo Kemp.

También se avecina un enfrentamiento por la vicepresidencia

Trump y Vance tuvieron un acto conjunto en Asheboro durante la convención demócrata: un mitin al aire libre este miércoles en el que Trump habló detrás de un cristal blindado.

Pero su estrategia parece ser dividir y conquistar, ya que celebraron varios actos en diferentes ciudades y estados.

Vance sigue acusando a Harris de esconderse de los medios de comunicación, ya que todavía no se ha sentado para una entrevista con una gran cadena.

"Kamala Harris va por ahí pidiendo a la gente que ser la presidenta de los Estados Unidos, pero no responde ni a una sola pregunta difícil, y no interactúa con el pueblo estadounidense a menos que haya un teleprompter entre ellos y ella", dijo Vance el martes en Wisconsin.

En los actos, Vance responde regularmente a las preguntas de los periodistas delante de los asistentes y realiza breves entrevistas individuales. También habla con la prensa que viaja en su avión de campaña o bajo el ala antes o después de embarcar.

Está previsto que debata con Walz, el candidato demócrata a la vicepresidencia, el 1 de octubre.

Vance dijo que se está preparando, centrándose en la política y respondiendo a las "preguntas del pueblo estadounidense sobre cómo vamos a mejorar sus vidas, cómo vamos a hacer que sus comunidades sean más seguras, cómo vamos a devolver la prosperidad y los precios bajos a la economía estadounidense".

También bromeó diciendo: “Encontré a un buen amigo de mi ciudad natal que exagera y miente mucho y lo hice pasar por Tim Walz.”

Ted Barrett, Kate Sullivan, Kristen Holmes, Ali Main, Aaron Pellish, Alejandra Jaramillo y Priscilla Alvarez de CNN han contribuido a este reportaje.