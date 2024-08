Cronología de la investigación sobre la madre desaparecida en Virginia cuyo esposo está acusado de matarla en su casa

Mamta Kafle Bhatt (Facebook/Mamta Kafle Bhatt)

Nota del editor: Esta historia incluye descripciones gráficas que algunos lectores pueden encontrar perturbadoras.

(CNN) -- Naresh Bhatt dijo a los periodistas que estaba "sufriendo" mientras las autoridades buscaban a su esposa desaparecida en Virginia. Una semana después, en la mañana de este viernes, sin embargo, se presentó ante un juez acusado de haberla matado en su casa y de haber arrastrado su cuerpo hasta el exterior a finales de julio.

Naresh Bhatt no ha sido acusado formalmente de asesinato en relación con el presunto homicidio de Mamta Kafle Bhatt, de 28 años y madre de dos hijos, según muestran documentos judiciales obtenidos por WJLA, filial de CNN. Se enfrenta a un cargo de delito grave de prohibición de ocultamiento de un cadáver y se lo llevaron esposado el jueves después de que las autoridades ejecutaran una orden de registro en la casa de la pareja.

En una entrevista concedida a WUSA la semana pasada, Bhatt dijo que estaba preocupado por saber dónde podía estar su esposa y que no era la primera vez que desaparecía.

"Yo soy el que está sufriendo", dijo a WUSA. "Es la madre de mi bebé. Es mi mujer. Yo soy el que sufre, así que no sé qué se supone que debo decir", indicó.

Bhatt estaba en el juzgado el viernes por la mañana para la lectura de cargos. La denuncia penal preliminar obtenida por WJLA dice que "en o alrededor del 30 de julio de 2024, el acusado, Naresh Bhatt, asesinó a su esposa, Mamta Bhatt".

CNN se ha puesto en contacto con la oficina del fiscal para que comente si Bhatt se enfrenta a más cargos que reflejen la acusación de asesinato formulada a la policía.

Bhatt es un exespecialista en logística automatizada de la Reserva del Ejército de Estados Unidos que sirvió desde junio de 2017 hasta febrero de 2024, dijo la portavoz del Ejército Heather Hagan a CNN el viernes. No tuvo despliegues y dejó el Ejército con el rango de especialista, agregó.

Esta es una línea de tiempo de lo que sabemos sobre la investigación y la desaparición de Mamta Bhatt:

27 de julio

Kafle Bhatt fue vista por última vez el 27 de julio en el centro médico UVA Health Prince William de Manassas, según la policía. Trabajaba allí como enfermera registrada en la unidad médica quirúrgica, según informó el centro a CNN.

28 de julio

Mamta Bhatt habló por última vez con un amigo el 28 de julio, el mismo día que publicó un último video en su cuenta de TikTok mostrándose a sí misma y a su hija, según la afiliada de CNN WJLA.

"La última vez que supe de ella personalmente fue el 28 de julio. Me llamó un par de veces, pero yo estaba durmiendo. Y recibí una llamada de alguien que conocí en el baby shower de Mamta y me preguntó si sabía dónde estaba", dijo la excompañera de cuarto de Mamta, Nadia Navarro, según WUSA.

"Mamta no es una persona impulsiva, es una persona muy responsable, es muy tranquila. Por eso, al enterarme de que podría estar desaparecida, dudé mucho que hubiera huido", continuó Navarro.

30 de julio

Según la denuncia, Naresh Bhatt asesinó a su esposa "el 30 de julio o alrededor de esa fecha" en su casa en Manassas Park.

Los investigadores dicen que Bhatt fue visto en un Walmart el 30 de julio comprando un paquete de tres cuchillos, dos de los cuales estaban en paradero desconocido después de la orden de registro, según WJLA. Un día después, fue visto en otro Walmart comprando artículos de limpieza.

31 de julio

Naresh Bhatt afirma que vio a su mujer por última vez el 31 de julio, según declaró a los investigadores en una entrevista posterior.

1 de agosto

La policía visitó el domicilio de la pareja el 1 de agosto, después de que los compañeros de trabajo de ella en el centro médico UVA Health Prince William llamaran para chequear si estaba bien. Los funcionarios dijeron que Kafle Bhatt trabajaba dos días a la semana en el hospital y se esperaba que trabajara los días 1 y 2 de agosto, por lo que se preocuparon después de que ella no llamara ni se presentara a trabajar.

Cuando la policía habló con Bhatt, "proporcionó información adicional" y dijo a los investigadores que no quería denunciar su desaparición en ese momento, según la policía.

La solicitud de control de bienestar provino de los compañeros de trabajo de Kafle Bhatt, informó la filial de CNN WUSA.

5 al 8 de agosto

Tres días después del control policial, Bhatt denunció la desaparición de su esposa y dijo a la policía que la había visto por última vez en la cena el 31 de julio. Dijo que no la había visto desde entonces y dejó de cooperar con los investigadores, según la policía de Manassas Park.

Los detectives dijeron que llevaron a cabo una investigación exhaustiva del 5 al 8 de agosto y encontraron que había una falta significativa de contacto reciente entre Kafle Bhatt y su familia, amigos, su empleador y en las redes sociales, por lo que elevaron su estatus de desaparecida al de persona desaparecida de forma involuntaria/crítica.

14 de agosto

En una entrevista con WUSA el 14 de agosto, Bhatt dijo que cenó con Kafle Bhatt el 31 de julio, cuando la vio por última vez. "Es muy duro", dijo.

"Cenamos la noche del miércoles. Ella era la que cocinaba y hacía las cosas de la cocina. No tuvimos ninguna conversación específica. No discutimos ni nada parecido", dijo Bhatt.

Bhatt dijo que su esposa desde hace tres años es "una persona especial" que es "cariñosa y atenta". Según dijo, ella ya había desaparecido tres veces antes, pero nunca había sido un periodo de tiempo tan largo.

"No volvió y me puse a buscar por los alrededores. Al día siguiente vino la policía y me dijeron que no estaba en el trabajo, y me puse muy serio porque ella es de las que nunca dejan el trabajo", dijo, según WUSA.

En una entrevista con WUSA, Bhatt compartió un mensaje para su esposa: "Oye, vuelve. Yo y mi bebé estamos esperando cada segundo, cada minuto. Si nos estás escuchando, te estamos esperando. Te necesitamos", dijo.

15 de agosto

El Departamento de Policía de Manassas Park emitió un comunicado de prensa solicitando la ayuda del público para localizar a Mamta Kafle, dando a conocer detalles sobre el control de bienestar del 2 de agosto en la casa de la pareja y la posterior denuncia de desaparición.

"Mientras investigaban el incidente, los oficiales determinaron inicialmente que la desaparición de Mamta no cumplía con los criterios de la Policía Estatal de Virginia para algo más que una persona desaparecida", decía el comunicado.

"Los agentes entonces siguieron los procedimientos operativos estándar y Mamta fue ingresada como desaparecida en la Policía Estatal de Virginia que opera la lista de personas desaparecidas en todo el estado y los detectives luego continuaron investigando su desaparición".

Luego, la policía estatal distribuyó la lista a todas las fuerzas del orden de Virginia y de otros estados de Estados Unidos para que ayudaran a encontrar a Kafle Bhatt.

Los detectives elevaron la condición de desaparecida de Kafle Bhatt a la de persona desaparecida de forma involuntaria/crítica tras comprobar que había una falta significativa de contacto reciente entre Kafle Bhatt y su familia, amigos, empleador y en las redes sociales.

21 de agosto

Los detectives registraron el domicilio de la pareja el 21 de agosto, según informó la policía, aunque en ese momento no se facilitaron detalles sobre las pruebas que condujeron a la detención de Bhatt.

Los investigadores han ejecutado 10 órdenes de registro y han realizado "cientos de entrevistas relacionadas con este caso", dijo el jefe de policía de Manassas Park, Mario Lugo, durante una rueda de prensa ese mismo día, cuando estaba en marcha una orden de registro de la residencia de Bhatt.

Cuando se le preguntó el miércoles si había una "persona relevante para la investigación" en la desaparición de Kafle Bhatt, Lugo dijo que el esposo "ha sido un punto relevante y todo el mundo lo sabe".

El jefe dijo que Bhatt no ha cooperado con la policía, lo que supone un cambio con respecto al comunicado inicial del departamento del 15 de agosto, en el que se afirmaba que "el esposo, los amigos y los compañeros de trabajo han cooperado durante toda la investigación y los detectives continuarán siguiendo todas las pistas de la investigación para localizar a Mamta Kafle".

22 de agosto

Bhatt fue sacado esposado de la casa de la pareja a la mañana siguiente, el 22 de agosto, según un video de la afiliada de CNN WJLA.

Un bebé también fue sacado de la casa bajo una manta amarilla, muestra el video, y la policía dice que la hija de la pareja está siendo atendida por un cuidador aprobado por el Departamento de Servicios Sociales.

En un comunicado de prensa del 21 de agosto, el jefe de policía de Manassas Park Lugo dijo: "Si bien reconozco y respeto la preocupación pública por las respuestas, les aseguro a cada uno de ustedes que aunque estas 'respuestas' están limitadas por esto que sigue siendo un proceso activo y en curso, esta investigación sigue siendo una prioridad absoluta, y nuestra agencia sigue comprometida a proporcionar detalles a medida que podamos".

Lugo también alentó a la comunidad a "continuar proporcionando cualquier y toda la información que pueda ayudarnos con esta investigación".

23 de agosto

Documentos judiciales obtenidos por la afiliada de CNN WJLA muestran Kafle Bhatt está acusado de matar a su esposa, citando evidencia "en la residencia que indica que el cuerpo estaba dentro de la residencia y arrastrado fuera de la residencia", dice una adición manuscrita a la declaración, firmada con lo que parecía ser las iniciales del oficial de acusación.

"En el curso de esta investigación, se recuperó una cantidad sustancial de pruebas digitales y forenses consistentes con su muerte", dice la denuncia.

Durante su comparecencia el 23 de agosto, el juez no cambió los términos de la fianza de Bhatt y seguirá detenido sin ella, según WJLA. Bhatt tiene previsto comparecer ante el tribunal para una audiencia de fianza el 26 de agosto, según muestran los registros judiciales en línea.

La defensa dijo al juez que Naresh no tiene antecedentes de violencia. Su abogado señaló que Naresh no ha confesado y argumentó que no hay pruebas suficientes para demostrar su culpabilidad, informó WJLA.

La fiscal del condado de Prince William reveló detalles durante la lectura de cargos sobre lo que los investigadores encontraron dentro de la casa de la pareja durante la ejecución de una orden de registro.

Los investigadores dicen que Bhatt hizo una serie de declaraciones inconsistentes sobre el paradero de su esposa, informó WJLA, y afirmó que ella destruyó su propio teléfono celular antes de desaparecer.

Después de completar su orden de registro, los investigadores encontraron lo que parecía ser charcos de sangre y salpicaduras de sangre en el dormitorio principal de la casa; la cama parecía haber sido movida, bloqueando un armario; y se encontraron manchas de color rosa claro en la alfombra del dormitorio después de que la cama fue removida, informó WJLA.

Además, se encontraron charcos de sangre en el baño "como si algo hubiera sido arrastrado por el suelo", junto con charcos de sangre en el piso de la ducha, informó WJLA de la comparecencia del viernes.

Cuando los investigadores retiraron la bañera, vieron lo que creían que era sangre en el masillado de la bañera, informó WJLA.

Varios de los artículos de limpieza Bhatt compró también se encontraron en la casa, que parecía estar en desorden, de acuerdo con detalles de aplicación de la ley revelados en la lectura de cargos, dijo WJLA.

Las autoridades dijeron que Bhatt vendió su Tesla el 19 de agosto, y la casa parecía estar desordenada, con una maleta hecha, y artículos que faltaban de las perchas, informó WJLA.