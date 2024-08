Por qué los locales se están rebelando contra los turistas

2024 fue el año en que los habitantes descontentos de lugares como Barcelona comenzaron a luchar contra el turismo. Paco Freire/SOPA Images/Shutterstock

(CNN) -- Protestas en las calles. Grafitis que advierten a los turistas que se vayan a casa. Poblaciones locales que se reducen a medida que los alquileres a corto plazo se multiplican y aumentan los precios para los residentes.

Venecia ha comenzado a cobrar una tarifa de entrada a los excursionistas de una jornada, mientras que una concurrida ciudad suiza ha anunciado que quiere seguir su ejemplo. Los lugareños han organizado protestas en Mallorca y Barcelona.

Y aunque ha llegado a un punto crítico en Europa, se trata de un fenómeno global. Una ciudad japonesa con vistas al monte Fuji erigió barreras que bloqueaban las vistas en mayo (luego las quitó en agosto). Bali introdujo un impuesto de entrada para turistas extranjeros en febrero. Y los parques nacionales de Estados Unidos están a rebosar: con 13 millones de visitas más en 2023 que en 2022, según las cifras del Servicio de Parques Nacionales. En temporada alta, los visitantes deben reservar con anticipación para ingresar.

Sin embargo, el aumento del entusiasmo no parece correlacionarse con un mayor respeto por el paisaje. Durante el cierre gubernamental de 35 días en 2019, los visitantes causaron daños al Parque Nacional Joshua que tardarían siglos en repararse, dijeron los funcionarios en ese momento.

El riesgo, como escribió la profesora y especialista ambiental Emily Wakild para CNN en 2023, es “amar un lugar hasta la muerte”.

“Esto no es algo nuevo, ni algo que acaba de suceder”, dice Noel Josephides, presidente del operador turístico europeo Sunvil.

Josephides cree que el caos actual era predecible hace años. Dice que se siente “avergonzado” de lo que la industria ha hecho con los destinos.

“He perdido la fe en lo que es nuestro negocio”, dice sobre los estragos que ha causado el turismo en Europa.

Otros veteranos del sector están de acuerdo. La única pregunta es si podemos salir de esto y restablecer los viajes para que se conviertan en la hermosa experiencia que todos conocemos y atesoramos.

“La industria se olvidó de la buena voluntad local”

Justin Francis ha pasado su vida sintiendo los efectos incómodos del turismo masivo.

Creció en una de las ciudades más visitadas del Reino Unido, Bath, que recuerda como particularmente popular entre los estadounidenses cuando era un niño en la década de 1970.

“Recuerdo que me asombraron estas personas que parecían extraterrestres y lo ruidosas que eran, gritándose entre sí”, dice.

“Se paraban alrededor y bloqueaban el paso. Me sentí invisible”.

Fueron estas primeras experiencias las que llevaron a Francis a fundar Responsible Travel, un operador turístico que trabaja con pequeñas propiedades y guías locales, en 2000.

Pero su idea de viajar como una experiencia tranquila que proporciona conexiones uno a uno entre culturas parece haber quedado en el camino en los últimos años.

“El turismo ha ido bien en muchos lugares, pero en general [la industria] ha perdido la confianza de la gente local”, dice.

“Ha sido muy, muy malo este año”, dice sobre las protestas y los incidentes de sobreturismo. Se viene gestando desde hace mucho tiempo; no hacía falta mucha imaginación ni previsión [para predecirlo]”.

“La industria del turismo se olvidó de su activo más preciado: la buena voluntad de los lugareños. Sin ella, el edificio se derrumba. Se ha perdido en muchos lugares y será difícil recuperarla”.

Francis lo atribuye a una combinación de factores: el crecimiento de las aerolíneas de bajo coste, los alquileres vacacionales, las redes sociales (que crean estampidas hacia los destinos “de moda”) y la expansión de las economías, lo que significa que más personas pueden permitirse viajar.

Ahora, dice, nos quedamos con la “clara constatación de que el turismo es una industria agresiva como la mayoría de las demás, y necesita regulación y control”.

Una “carrera hacia el abismo”

Noel Josephides, que lleva enviando clientes del norte de Europa al soleado Mediterráneo desde 1970, está de acuerdo. Gran parte de su trabajo ha consistido en explorar nuevos lugares que sabe que le encantarían al público (la empresa fue una de las primeras en enviar paquetes turísticos a la isla griega de Skiathos en los años 80, dice), así como a otra isla griega, Lemnos, y al archipiélago portugués de las Azores.

La “creación” de un destino es relativamente sencilla, asegura. Los operadores turísticos lo exploran, los lugareños invierten en infraestructuras vacacionales (a menudo apoyadas económicamente por los operadores turísticos) y los pequeños operadores turísticos lo añaden a sus carteras.

Si el destino se vende bien, los operadores turísticos más grandes se lanzan a por él.

Y, afirma, si uno decide subirse a un avión a ese destino, los demás lo imitan rápidamente.

“De repente, pasas de un vuelo al día a cuatro o cinco”, dice.

Y de repente, el turismo cambia en ese destino. Los operadores turísticos necesitan llenar sus aviones y, al haber más vuelos, necesitan expandir el mercado. Lo que podría haber comenzado como un destino de clase alta para los entendidos de repente se convierte en un lugar de mercado masivo.

“Sucede en unos pocos años y casi no te das cuenta, pero de repente tienes a la industria turística local quejándose de que nadie está comiendo en restaurantes, o están comiendo un plato en lugar de dos, o no están haciendo excursiones, porque la gente ‘nueva’ puede pagar el precio del paquete [pero nada más]. Así que obtienes una reacción local”, dice.

Josephides es un nombre formidable en los viajes europeos: también es ex presidente de ABTA (Asociación de Agentes de Viajes Británicos), AITO (Asociación de Operadores Turísticos Independientes) y la Travel Foundation, la organización benéfica de sostenibilidad de la industria.

Y admite su parte en el proceso. “Se podría decir que fuimos responsables de iniciar el proceso [en Skiathos], pero solo llegamos hasta cierto punto. Apelamos a un mercado determinado. “El mercado que yo llamaría destructivo –el volumen– no viene a nosotros”, dice.

Sin embargo, cree que la industria de viajes en su conjunto está actualmente “fuera de control” y “en una carrera hacia el abismo”, que está cambiando la forma en que los locales se sienten con respecto a los visitantes que los invaden.

"No tengo presupuesto": por qué la gente se endeuda para viajar

“No creo que la gente esté en contra del turismo, pero finalmente están empezando a entender que hay que controlarlo”, dice.

“Si no es así, lo que la gente viene a ver estará tan degradado que terminará en lágrimas”.

Cita las islas griegas de Mykonos y Santorini, que ahora están notoriamente sobresaturadas. A principios de este mes, un operador turístico de Santorini le dijo a CNN que la isla está “vacía” y este verano ha sido su “peor temporada de la historia”, porque a la gente le desagradan las imágenes de multitudes, muchas de las cuales son excursionistas de un día de los cruceros.

“Una vez que has llenado la gallina de los huevos de oro, comienza una espiral descendente”, dice Josephides. “Es muy difícil volver a donde estábamos antes.

“No se puede esperar que los destinos sepan lo que sucederá en 10 años; no saben que todo puede salirse de control. La culpa es en gran medida de la industria turística, que sabe lo que va a pasar”.

'Fuera de balance'

No todos en el terreno son tan negativos.

Pedro Fiol, presidente de la AVIBA –la Agrupación Empresarial de Agencias de Viaje de Baleares, el archipiélago frente a la costa este de España, que ha estado en el centro de las protestas este verano– dice que “la gran mayoría de la sociedad” no está protestando contra los turistas.

El aeropuerto de Mallorca –la mayor de las islas– opera hasta 1.000 vuelos al día (ya sea que aterricen o salgan) durante la temporada de verano, según un portavoz.

Sin embargo, Fiol cree que gran parte de los problemas de infraestructura y la falta de transporte público y vivienda se deben tanto a malas decisiones políticas como al turismo.

Uno de los aspectos en los que el turismo en las Baleares ha cambiado es que la gente ya no se queda en la playa: usa el transporte público para visitar las ciudades del interior.

“Por un lado, es positivo porque generan ingresos para el comercio local, pero por otro, pueden colapsar las infraestructuras básicas, ya que estos pequeños pueblos no están adaptados para recibir tantos turistas”, dice.

Con el aumento de los precios, algunos turistas intentan reducir la calidad o quedarse menos tiempo, afirma. Pero reducir el gasto de los turistas que gastan menos sin aumentar primero el gasto de mayor calidad “causaría un impacto económico muy negativo para nuestras islas”, afirma.

“Los residentes están exigiendo cambios, pero esos cambios no se producirán sin una economía sólida proveniente del sector turístico que pueda impulsar una mejora y modernización de nuestros sistemas sociales e infraestructuras”, explica.

La preocupación de Fiol por las dificultades de las islas rurales para hacer frente al aumento de la demanda es un punto clave para Jeremy Sampson, director ejecutivo de la Travel Foundation.

“No creo que el exceso de turismo sea la causa principal, sino un síntoma: estamos desequilibrados”, dice.

“Puedes acoger a mucha gente si eres intencional en cuanto a cómo fluyen. Pero una sola persona que llegue en el momento y lugar equivocados superará los recursos disponibles”.

Jaume Bauza, ministro de Turismo, Cultura y Deportes de las Islas Baleares, le dice a CNN que el gobierno ha creado un comité “destinado a desarrollar un plan social y político para el turismo sostenible”.

“Las preocupaciones de los residentes son una prioridad clave para nosotros. No podemos olvidar que el turismo es la principal fuente económica de nuestra comunidad, pero debemos poner a los locales en primer lugar, y no olvidar sus demandas y preocupaciones”, dice.

‘Ya es suficiente’

El alojamiento es un factor importante en cómo los locales ven el turismo, dicen estos expertos.

“Cuando se pregunta a los locales sobre sus mayores frustraciones, es principalmente ‘No puedo permitirme pagar vivir aquí’, dice Francis. “Los alquileres vacacionales han ocupado lugares que la gente podría haber alquilado o comprado”.

En Venecia, otro punto caliente, hay más de 8.000 propiedades listadas solo en Airbnb, según datos de Inside Airbnb, en comparación con menos de 50.000 residentes.

Sampson afirma que el crecimiento de los alquileres a corto plazo es la segunda causa de los problemas del turismo en la actualidad, después de los vuelos baratos. “El ritmo de crecimiento del sector privado normalmente supera los ciclos de planificación; el ritmo debe estar en línea con la realidad”, afirma.

Josephides afirma que los alquileres a corto plazo apuntalan la expansión de las rutas aéreas. “Los grandes operadores no pueden [expandirse] sin que los clientes vayan a Airbnb; uno no puede prescindir del otro”, afirma. “Si no fuera por este aumento de capacidad, el mercado de Airbnb no existiría”.

Hablando de Mallorca y las islas Baleares, Fiol califica los alquileres a corto plazo como un “problema muy grave” que “ha provocado un aumento impredecible en el número de visitantes… estamos teniendo flujos turísticos desproporcionados en alguna parte de nuestro territorio”.

“La venta directa junto con los alquileres vacacionales han sido la causa de este aumento descontrolado de turistas, que ninguna de nuestras instituciones supo prever”, afirma.

Bauza ha pedido a Airbnb y a las plataformas de alquileres a corto plazo que “nos ayuden en la lucha contra los alquileres ilegales, incluyendo en sus plataformas solo propiedades turísticas legítimas”.

En febrero, la UE votó a favor de una mayor transparencia en torno a los alquileres a corto plazo, algo que Airbnb dijo que “saluda”.

VRBO no respondió a una solicitud de comentarios, pero un portavoz de Airbnb culpó al “turismo de masas impulsado por los hoteles” de abrumar a los destinos históricos populares.

“En cambio, Airbnb representa una pequeña proporción de los visitantes de Europa, distribuye a los huéspedes y los beneficios a más comunidades y ayuda a las familias locales a costear sus viviendas”, dice el portavoz.

“Airbnb trabaja con gobiernos de todo el mundo para diversificar el turismo y fortalecer las comunidades, y estamos ansiosos por avanzar en este trabajo”.

Josephides también tiene en la mira a los resorts con sistema todo incluido. A los viajeros les gustan porque significa que saben de antemano cuánto les costará y para los operadores turísticos es “muy conveniente: se controla cómo llega la gente, cuánto gasta, es una burbuja, casi como un crucero”. Pero el efecto en las comunidades puede ser devastador. “Crean pueblos fantasma”, afirma.

“Los operadores turísticos dicen que están dando trabajo a la gente local y comprando comida localmente. Lo que no están diciendo es que esa gente solía tener su propio restaurante antes”.

“Cuanto más lo analizas, más aterrador resulta. En este momento estamos viendo una culminación: todos estos problemas están volviendo a casa”, describe.

“Ya es suficiente”.

Ni Jet2 Holidays, el operador turístico más grande del Reino Unido, ni Tui, uno de los más grandes del mundo, respondieron a la solicitud de comentarios de CNN.

‘Como una visión del infierno’

Pero ¿fue así alguna vez? Lucy Lethbridge, periodista y autora de “Tourists”, que rastrea la historia del turismo desde una perspectiva británica, dice que siempre ha habido una especie de esnobismo sobre quién debería viajar.

A principios del siglo XIX, dice, empresas como Thomas Cook, un operador turístico que quebró en 2019 después de 178 años en el negocio, “abrieron la idea de viajar por placer, que había sido un coto exclusivo de la aristocracia, a las clases medias”.

Desde el comienzo de este turismo “de masas” victoriano, hubo quejas sobre las multitudes, “pero generalmente provenían de otros turistas”, dice. “En general, las personas que vivían en lugares que se convirtieron en destinos turísticos recibieron bien a las multitudes, porque cambiaban por completo las vidas de duro trabajo agrícola”.

Esa tensión entre ser turista y viajero, o el tipo de turista “correcto” e “incorrecto”, siempre ha estado presente.

“La gente era muy esnob con los turistas en grupo, pensaba que eran de clase baja y no sabían nada”, señala.

“Esto persiste hoy en día. Todo el mundo tiende a pensar –sin importar a qué grupo pertenezca– que no es el turista, sino el viajero”.

Afirma que el turismo “es una fuerza interesante: destruye lo que busca”.

Hace tres años, fue a Santorini. “Está tan lleno de gente y todos toman la misma foto de la misma puesta de sol sobre los mismos tejados”, dice.

“Fue como una visión del infierno”.

¿Podemos salvar el turismo?

¿Entonces, cuál es la solución?

Josephides cree que cualquier cambio debe ser a nivel gubernamental. “Tiene que haber una colaboración entre los países emisores y receptores; el poder no debería estar en manos [de la industria]”, dice. “Las aerolíneas seguirán expandiéndose y expandiéndose porque eso es lo que esperan sus accionistas. Nunca podrás lograr que un gran operador turístico acepte una moratoria sobre los números.

“Dentro de 10 años habrá destinos que lo hayan hecho bien y otros que hayan pasado el punto de no retorno”.

Sampson dice que las organizaciones de marketing de destinos deberían pasar de fomentar el turismo a “equilibrarlo”.

“A medida que se fortalezcan en su capacidad de disponer de la financiación, la gobernanza y las herramientas adecuadas para hacer algo al respecto, la situación puede cambiar y cambiará”, dice. Cree que un cambio de la lucha diaria contra el fuego a la planificación a largo plazo cambiará la situación.

Fiol dice que aquellos que se preocupen por el empeoramiento de los problemas en las Baleares podrían visitarlas fuera de temporada. Aunque todavía hace sol en primavera y otoño, dice que el invierno es el momento del “turismo inmersivo” centrado en la comida, la cultura, el bienestar y “un sinfín de actividades que seguro les sorprenderán”.

Francis dice que todos podemos hacer nuestro aporte también. Hospédese en un hotel, no en un alquiler, dice Francis, para evitar despojar a los lugareños de sus viviendas. Que sea en un hotel de propiedad de lugareños, para que su dinero se quede en la comunidad.

Si realmente quieres alquilar, prueba una habitación en una casa, en lugar de una propiedad entera –“la visión original de Airbnb”, dice– y mira si la persona que anuncia la propiedad tiene solo una o varias propiedades.

Y una vez que estés en el lugar, contrata guías locales: no solo pueden ayudarte a sortear la masificación, sino que también dejarás dinero en la economía local.

“El turismo es un trato”, dice Francis. “La gente local te deja entrar, a cambio de que les proporciones algunos beneficios. Así que realmente deberías poner la mayor cantidad de dinero posible en manos de personas locales genuinas. Estás allí como huésped y el retorno es económico, pero no creo que eso deba ser una dificultad. Obtendrás una experiencia diferente”.