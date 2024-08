Una revitalizada campaña demócrata supera a los republicanos en los índices de audiencia de la convención

El segundo caballero, Doug Emhoff, la vicepresidenta Kamala Harris, el gobernador Tim Walz, y su esposa Gwen Walz, en el escenario de la última noche de la Convención Nacional Demócrata, el 22 de agosto de 2024. (Bernadette Tuazon/CNN)

(CNN) -- Nueva candidata presidencial, una serie de celebridades y una programación elegante ayudaron a impulsar a los demócratas y a la vicepresidenta Kamala Harris a una victoria en los índices de audiencia en la Convención Nacional Demócrata de esta semana, superando la audiencia televisiva del encuentro republicana del mes pasado.

Los cuatro días demócratas en Chicago atrajeron a un promedio de 21,8 millones de espectadores, según datos de Nielsen, lo que eclipsó la audiencia de la Convención Nacional Republicana superándola por casi un 15%.

En la última noche de esta semana, el discurso de aceptación de Harris fue visto por 28,9 millones de espectadores, superando por poco al discurso del expresidente Donald Trump en Milwaukee, que atrajo a 28,4 millones de espectadores en 15 cadenas de televisión. El discurso de más de 90 minutos de Trump —el discurso de aceptación de la convención más largo de la historia reciente— se produjo apenas unos días después del intento de magnicidio.

La victoria de Harris en términos de audiencia fue un golpe para Trump, que es famoso por su obsesión con los índices de audiencia de la televisión y el tamaño de sus multitudes. El jueves por la noche, mientras Harris pronunciaba su discurso, Trump lo observaba, publicando reacciones en vivo en su cuenta en Truth Social. Después, llamó a Fox News para ofrecer una refutación sinuosa.

La última noche de la convención también fue una victoria para la cadena MSNBC, que atrajo a 6,5 ​​millones de espectadores, el mayor número de espectadores en la Convención Nacional Demócrata en los casi 30 años de historia de la cadena. El aumento de audiencia también se vio en ABC con 4,2 millones de espectadores y en CNN con 3,9 millones. Y aunque Fox News generalmente supera a las cadenas de noticias por cable en la carrera por los índices de audiencia, incluida la Convención Nacional Republicana del mes pasado, la cadena de derecha cayó al quinto lugar el jueves por la noche.

Si bien muchos personas también vieron las convenciones en plataformas digitales, las cifras de audiencia de los servicios de transmisión como YouTube o Twitch y los canales de acceso público como C-SPAN no son contabilizadas por Nielsen.

El entusiasmo por la candidatura de Harris, así como los discursos exaltados de los expresidentes Bill Clinton y Barack Obama, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton y la exprimera dama Michelle Obama, así como las apariciones de una serie de celebridades, entre ellas Stevie Wonder, John Legend, Pink, Kerry Washington y Mindy Kaling, ayudaron a impulsar la audiencia.

La Convención Nacional Demócrata también convirtió momentos normalmente serios en espectáculos hábilmente producidos, incluida una versión estridente de la lista ceremonial que incluyó música de cada estado, así como una actuación sorpresa del rapero Lil Jon.

La convención republicana del mes pasado en Milwaukee tuvo lugar pocos días después del intento de magnicidio contra Trump. Si bien no contó con discursos de expresidentes, celebridades como Hulk Hogan y Kid Rock hicieron apariciones de alto perfil. En el momento de la Convención Nacional Republicana, el presidente Joe Biden todavía era el candidato demócrata y el partido estaba en modo de crisis después de la desastrosa actuación de Biden en el debate de CNN de junio. Ante un aumento de la presión, Biden puso fin a su campaña el fin de semana posterior a la convención republicana.

La audiencia de la convención demócrata probablemente también se vio impulsada por la especulación desenfrenada de que la superestrella de la música Beyoncé haría una actuación sorpresa en la noche final. La cantante había dado previamente permiso a la campaña de Harris para usar su éxito de 2016 "Freedom", que se escuchó el jueves por la noche cuando Harris subió al escenario.

En el período previo al discurso de Harris, las redes sociales se llenaron de rumores sobre una posible aparición de Beyoncé. Esa especulación llegó a las principales figuras de los medios de comunicación en las redes sociales y la televisión, algunas de las cuales también sugirieron que Beyoncé podría hacer una aparición sorpresa. Luego, poco antes de las 8 p.m. ET, el sitio de noticias de celebridades TMZ informó que la aparición de Beyoncé era una certeza.

Pero dos horas después, a las 10:01 p.m. ET, el publicista de Beyoncé le dijo a The Hollywood Reporter que la "Queen Bey" no asistiría. Luego confirmó eso a CNN, al decir: "Nunca estuvo programado que ella estuviera en Chicago".

Una persona familiarizada con el asunto le dijo a CNN que los funcionarios de la campaña y la convención nunca habían confirmado que Beyoncé aparecería. TMZ, dijo la persona, no se había comunicado con la campaña ni con la convención para pedir comentarios antes de publicar su informe. TMZ no respondió a las solicitudes de comentarios de CNN sobre su historia.

Pero antes de que el representante de Beyoncé negara públicamente que ella estuviera programada para asistir, varias personas cercanas a los organizadores de la convención le dijeron a CNN que creían que la estrella de hecho asistiría.

El rumor sobre Beyoncé, junto con las especulaciones sobre Taylor Swift, habían estado circulando durante semanas antes de la convención, y nunca fueron desmentidos formalmente por la campaña de Harris o por el equipo de Beyoncé hasta el último minuto.