Cómo los waffles evolucionaron de ser un manjar de la antigua Roma a uno de los dulces más populares del mundo

Hoy en día, los waffles se pueden encontrar en casi todas partes del mundo, pero ¿de dónde provienen? Alexander Spatari/Moment RF/Getty Images

(CNN) -- Los waffles, que se preparan a partir de masa fermentada o cocida entre dos planchas con trazas, se consideran uno de los postres más antiguos que existen.

A menudo se cubren con miel, crema batida, jarabe o mermelada y son ideales para el desayuno o merienda, a veces para saborear sobre la marcha.

Muy populares en los países del noroeste de Europa, así como en EE.UU. y Asia, pueden ser crujientes, dulces o salados, con surcos profundos o poco profundos.

En Bélgica, donde se los conoce como gaufres, se pueden encontrar infinitas variaciones de waffles.

Historia del origen

Pero, ¿de dónde provienen realmente? Los expertos dicen que los orígenes de este dulce o salado manjar se remontan a milenios atrás.

Y aunque sus raíces se remontan a la Antigua Grecia, Giorgio Franchetti, autor del libro “Dining With The Ancient Romans”, cree que los waffles derivan de un manjar particular de la Antigua Roma.

“Es muy probable que sean descendientes de las populares ‘crustulum’ (‘crustula’ en plural), que eran galletas dulces adoradas por los antiguos romanos”, le dice a CNN Franchetti, un estudioso de la comida de la antigua Roma.

“El término, en latín, sugiere claramente que estas galletas eran crujientes, con una corteza desmenuzable que se derretía en la boca”.

No hay documentos históricos conocidos sobre cómo se formaban las crustula, pero Franchetti cree que probablemente eran galletas planas, hechas con los mismos ingredientes básicos que los waffles y horneadas dentro de dos planchas calientes.

Se cree que el método de preparación de la crustula es idéntico al de los waffles modernos, aunque no está claro si la crustula originalmente tenía las ranuras icónicas.

Según la investigación realizada por Franchetti, es probable que las crustula fueran una evolución dulce del panis obelius, un pan especial con aceitunas o higos frescos hecho por los antiguos griegos que se cocinaba entre dos planchas y se comía durante los rituales dionisíacos, que generalmente implicaban beber, bailar y sacrificar.

“Las crustula eran galletas muy sencillas, hechas con harina, miel y manteca de cerdo. Hoy en día, los waffles se hacen con mantequilla, pero el filósofo romano Plinio el Viejo escribe que el uso de la mantequilla diferenciaba a los patricios aristocráticos y esnobs de los plebeyos más comunes”, afirma.

Después de desenterrar textos sobre las crustula de Plinio el Viejo y del poeta lírico romano Horacio, Franchetti se unió a la “arqueococinera” Cristina Conte para regresar a las crustula desde la tumba.

Los romanos amaban los quesos, pero no les gustaba la mantequilla, que se consideraba un subproducto pobre de la leche y se usaba principalmente para cosméticos, según Franchetti.

En cambio, hacían sus crustula con manteca de cerdo o grasa animal.

Se cree que las galletas se consumían originalmente durante las ceremonias religiosas romanas y las vendían los vendedores ambulantes llamados “crustulari”, que se podían encontrar a lo largo de los callejones de la antigua Roma, generalmente cerca de templos y lugares de culto.

Franchetti explica que los codiciados dulces se convirtieron más tarde en una especie de recompensa que los profesores que trabajaban para familias ricas otorgaban a sus mejores estudiantes.

La dulce evolución

En sus poemas Sátiras, Horacio escribe que los profesores solían dar crustula “a los niños para convencerlos de que aprendieran las letras del alfabeto”.

Con el tiempo, estas sencillas y sabrosas galletas lograron conquistar una parte muy importante de la ceremonia del banquete, el postre, y se servían al final de la comida.

Las crustula eran tan populares entre los antiguos escritores romanos que algunos incluso las mencionaban en sus obras.

El satírico Cayo Lucilio, considerado el inventor de la sátira romana, escribió una vez que “disfrutaba de darse el gusto de comer crustula solo”, mientras que otros autores como el dramaturgo Plauto y los filósofos Séneca y Lucio Apuleyo también hicieron referencia a ellas.

Después de la llegada del cristianismo, las crustula se asimilaron a las recetas cristianas, dice Franchetti.

Entonces, ¿cómo evolucionaron estas golosinas hasta convertirse en los gofres tal como los conocemos hoy?

Franchetti cree que la técnica de cocción de las crustulas probablemente se perfeccionó durante la Edad Media, cuando pudieron haber aparecido las primeras ranuras en las galletas, acercándolas a los waffles actuales.

Se cree que la ferratelle, una galleta que ha resistido el paso del tiempo en varias partes de Italia, es el vínculo entre las crustulas romanas y los waffles.

“En Molise y Abruzzo, los habitantes de la zona se alimentan de ferratelle, que se comen todo el año y vienen en diferentes formas y tamaños”, dice Franchetti.

El nombre “ferratelle” proviene de la prensa de metal o hierro, que se traduce como “ferri” en italiano, una herramienta que todavía se usa para hacer las galletas en algunos lugares hoy en día.

Las ferratelle, también conocidas como pizzelle, tienen las pequeñas ranuras cuadradas que se encuentran en los gofres, mientras que la receta básica y los ingredientes probablemente sean los mismos que los que se usaban anteriormente para la crustula, dice Franchetti.

Antiguamente, las ferratelle siempre se hacían en casa y resultaron ser particularmente populares durante las celebraciones de Navidad y carnaval.

Las familias usaban planchas especiales grabadas con el escudo de armas o las iniciales de su familia para marcar sus ferratelle.

“Los romanos nos transmitieron estas galletas divinas. Las hemos estado devorando desde el principio de los tiempos”, dice Maria Teresa Spagnoli, de la pastelería Dolci Aveja de L’Aquila.

En el siglo XVIII, los padres regalaban a sus hijas que estaban a punto de casarse unas ferratelle con las iniciales de la familia como parte de la dote.

“Hoy las comemos en el desayuno, como un capricho después de cenar con un digestivo de licor o durante los viajes en coche”, añade Spagnoli.

Las ferratelle de Abruzzo, que todavía se moldean en el interior de las ferratelle, se elaboran con huevos, aceite de oliva, leche, vainilla y ralladura de limón.

Las que se venden en L’Aquila vienen en todos los tamaños, incluidos diamantes, estrellas y corazones.

Delicias preciadas

Además de la receta original, Dolci Aveja, el principal productor de ferratelle en L’Aquila, elabora variantes que contienen cereales y una versión salada con romero, que combina bien con prosecco como aperitivo.

Preparar ferratelle sigue siendo un gran ritual para quienes las producen.

“Según nuestra tradición, para hacer unas ferratelle perfectas y auténticas hay que rezar un Ave María mientras se cocina el primer lado y un Padrenuestro para el otro lado”, explica Spagnoli.

Para acelerar la cocción, los habitantes de Abruzzo también utilizan hoy en día planchas eléctricas.

Con este método, no es necesario dar la vuelta a las ferratelle durante el proceso, ya que se cocinan simultáneamente por ambos lados.

En Vasto, una ciudad costera de Abruzzo, las ferratelle se cubren con chocolate negro y se llaman “catarrette”.

Los habitantes de la zona aprecian las planchas antiguas que utilizaban sus antepasados ​​y que llevan grabadas las iniciales de su familia.

Gianfranco Bonacci, historiador de Vasto, recuerda cómo su abuela horneaba ferratelle los domingos o en ocasiones especiales y la familia las comía durante toda la semana.

“Era un capricho diario. Lamentablemente, mi familia ha perdido las planchas antiguas y hoy es difícil encontrar un herrero que las haga, ya que quedan muy pocos herreros”, dice Bonacci.

En las regiones italianas cercanas, incluido el Lacio, hay variedades de ferratelle con diferentes nombres.

En Liguria se pueden encontrar galletas con forma de waffle, mientras que en Piamonte se las conoce como gofri y tienen un patrón rugoso en forma de panal que recuerda a las gaufres belgas.

Entonces, ¿cómo y cuándo migraron estos “gofres italianos” al norte de Europa y a los EE.UU.?

“Los romanos, junto con su cultura, también difundieron sus alimentos por todo el imperio. Las crustula tenía muchas patas y terminó en lo que hoy es Francia, Benelux e Inglaterra”, dice Franchetti.

Cuando el Imperio Romano colapsó, las crustula ya se habían asimilado a la gastronomía local de estas tierras.

Probablemente se produjo un desarrollo posterior a lo largo de las rutas comerciales europeas durante la Edad Media, cuando las ferratelle italianas en forma de panal se exportaron al norte de Europa.

Finalmente, el salto al Nuevo Mundo se produjo a principios del siglo XVII con los primeros colonos neerlandeses que desembarcaron en la ciudad de Nueva York.

“Fue entonces cuando la crustula-ferratelle evolucionó hasta convertirse en waffle y se arraigó en Estados Unidos”, explica Franchetti.

Hoy en día, los waffles se pueden encontrar en casi todas partes del mundo.

En Estados Unidos, el 24 de agosto, aniversario del día en que el neerlandés-estadounidense Cornelius Swarthout obtuvo la patente de la primera máquina para hacer waffles en Estados Unidos, se celebra el Día Nacional del Waffle.