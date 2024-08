El “escarabajo” de Volkswagen evoca recuerdos de años pasados, pero en México sigue siendo parte del presente

(CNN) -- En el mundo actual de los vehículos autónomos, los arranques sin llave y los puertos de carga, es difícil imaginar lo grande que llegó a ser el pequeño Beetle o “escarabajo” de Volkswagen de dos puertas.

Pero en México, donde el último “escarabajo” salió de la línea de producción en la fábrica insignia de Volkswagen en Puebla en 2003, el valiente automóvil sigue vivo. Reinventado y revigorizado por su legado cultural, México es uno de los pocos lugares donde todavía se siente la fiebre del “escarabajo”.

Su exterior curvilíneo y colorido y su motor trasero refrigerado por aire lo catapultaron a un nivel de fama y culto que ningún auto de gasolina volverá a alcanzar. Aunque las historias de este entrañable vehículo siguen presentes en nuestra memoria, el que fuera el coche más vendido del mundo ha desaparecido prácticamente de las carreteras estadounidenses, relegado a museos del automóvil y estacionamientos de coleccionistas.

El "Vocho", como se conoce al Beetle en México, nunca abandonó el escenario: patrulló las extensas calles de Ciudad de México, recorrió espeluznantes carreteras de montaña en la Sierra Norte de Oaxaca y operó como un camión de comida reconvertido que servía delicias mexicanas.

Momentos antes de ser interrumpido por el estruendo característico de un "Vocho" que llegaba al mayor evento de Volkswagen en el estado de Hidalgo, en el centro de México, el presidente del 'Ixmi Volks Club', Jesús Delgado, dijo a CNN: "Cuando oigo el motor de un "Vocho", veo a mi esposa despidiéndose de mí de camino a la tienda. Veo la emoción en la cara de mi hijo cuando lo llevé a su primera clase de conducir". La esposa de Delgado murió de covid-19 en 2020, y sus hijos ya crecieron, pero según él, "los recuerdos emotivos parecen aún más reales cuando está cerca del auto".

publicidad

El primer “escarabajo” llegó a las costas mexicanas en 1954 como parte de una exhibición para mostrar el crecimiento industrial de Alemania. Las ventas aumentaban lentamente en Estados Unidos, pero Volkswagen luchaba contra el sentimiento antialemán de posguerra hacia el vehículo, que fue concebido bajo la dirección de Adolf Hitler en 1934.

Hitler confió la tarea de fabricar un auto pequeño y asequible al constructor Ferdinand Porsche, pero el estallido de la II Guerra Mundial paralizó la producción comercial. No se reanudó hasta 1945, cuando las fuerzas aliadas descubrieron los restos bombardeados de una fábrica de automóviles en el norte de Alemania, donde un solitario Beetle Volkswagen estaba estacionado entre los escombros.

Fue necesaria una chispa de brillantez del publicista judío-estadounidense Julian Koenig para que Volkswagen cambiara de rumbo. Junto con su equipo de avispados publicistas de Madison Avenue, lanzó su legendaria campaña publicitaria minimalista "Thinking Small" (Pensando en pequeño), que alejó al público estadounidense de los caros autos familiares y lo llevó a una nueva realidad de automóviles pequeños, más económicos y asequibles para las masas.

Sin embargo, nadie podía predecir la improbable evolución del Beetle hasta convertirse en símbolo de la contracultura y talismán del movimiento flower power en Estados Unidos.

Mientras la guerra de Vietnam hacía estragos, el Beetle creció hasta encarnar un poderoso movimiento social surgido de las protestas contra la guerra en todo Estados Unidos, y luego siguió representando la "paz y el amor" durante toda la época, cuando los "escarabajos" llegaron en masa al Festival de Woodstock de 1969. Era un desvalido, sin complejos y un símbolo de las estructuras anticapitalistas abrazadas con cariño por las contraculturas hippies. En muchos sentidos, creció hasta representar todo lo que la Alemania nazi habría odiado.

Una herencia vibrante

En 1972, era el auto más producido del mundo gracias a la fama de la película de Disney "The Love Bug" y a una sólida cadena de suministro que incluía una nueva fábrica en Puebla, México, desde donde se enviaba a todo el mundo.

Cuando Volkswagen puso fin a su producción en 2003 debido al descenso de las ventas y al deseo de construir alternativas más modernas, el Beetle llevaba más años fabricándose en México que en Alemania.

Poco después del anuncio, BBC News reportó que "es obvio que su herencia seguirá vibrando".

Sin embargo, desde entonces, el endurecimiento de las leyes contra la contaminación atmosférica y el aumento de los costos del combustible lo han ido retirando de las carreteras de Europa y Estados Unidos, donde el auto está cumpliendo su último capítulo señorial lejos de la mirada pública, manteniéndose como juguete de ricos y famosos.

El actor Chris Pratt restauró su propio Beetle de 1965 en 2016 y lo describió como "un sueño para rodar por las colinas de Hollywood". Ese mismo año, el cómico Jerry Seinfeld vendió su modelo blanco de 1960, equipado con un motor de 36 CV, por US$ 121.000, estableciendo un récord mundial en la venta de un Beetle. Tres años después, otra estrella de Hollywood, Ewan McGregor, se gastó más de US$ 30.000 en convertir su Beetle en un auto totalmente eléctrico.

Sin embargo, en México, nunca se está lejos de vislumbrar las curvas y el gruñido del motor trasero de la firma original del vehículo.

José Luis, que lleva 40 años restaurando "Vochos", describió cómo se sintió "profundamente triste" cuando se tomó la decisión de dejar de producir el auto. Argumentó que "aunque ahora las piezas son más caras y mucho más difíciles de encontrar, el apetito de la gente por poseerlos y conducirlos en México sigue siendo el mismo".

Para la artista plástica mexicana de fama mundial Betsabeé Romero, el automóvil ha sido fundamental en su carrera. En su estudio de las afueras de Ciudad de México, Romero está sentada junto a una de las cinco conchas huecas de "Vocho" que en breve fundirá para crear un puente que represente el viaje de los migrantes.

"El 'Vocho' es un símbolo de nuestra herencia con el que todos podemos identificarnos", explica. "Cada auto es un pedazo de la historia del diseño; es singularmente democrático... Mucha gente puede tener un edificio favorito pero no conocer al arquitecto o disfrutar de un estilo de arte pero no podría decirte quién o cuándo se creó. No ocurre lo mismo con los coches. Todos tenemos un favorito, y cada uno tiene una historia que contar sobre él".

Los fabricantes de autos modernos se enfrentan al enorme reto de crear un coche que pueda atraer un nivel similar de atención mundial, pero está por verse si algún día será posible recrear el inigualable estatus de culto del Beetle de Volkswagen.