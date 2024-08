Se intensifica la evacuación de civiles de las ciudades de Donetsk amenazadas por el avance de Rusia

El ímpetu de Ucrania en la contraofensiva 0:48

(CNN) -- La evacuación de civiles de las ciudades de Donetsk, en el este de Ucrania, se intensifica bajo la creciente amenaza de los avances rusos, según la policía nacional ucraniana.

Las evacuaciones se llevan a cabo en Pokrovsk, Myrnohrad y Selydove, donde trabajan un total de 17 equipos de evacuación.

"Los mayores esfuerzos se centran en evacuar a los niños y ayudar a todos los necesitados", dijo la policía.

"A medida que se acerca la línea del frente, se ha incrementado el número de patrullas en el distrito de Pokrovsk", donde también se desplegaron equipos de paramédicos y los equipos de evacuación de la policía del Ángel Blanco.

"Durante la ofensiva, el enemigo convierte una ciudad o un pueblo en una trampa de fuego y ruinas. La policía de Donetsk pide a los residentes que salven la vida de sus hijos y evacúen a tiempo".

publicidad

Stanislav Zahurskyi, jefe de la policía de Pokrovsk, dijo: "Si la gente está dispuesta a evacuar, tomamos medidas de inmediato y la llevamos a lugares seguros. Estamos recorriendo los barrios residenciales y comprobando si la gente sigue allí o se ha ido. Si la familia sigue allí, organizamos la evacuación de las familias con niños".

Una mujer que fue evacuada contó que se salvaron milagrosamente. "Había drones sobrevolándome. Casi les dan a los chicos", dijo.

Otra mujer evacuada de Selydove dijo: "Fuimos evacuados por nuestra policía. Estamos profundamente agradecidos a nuestros chicos".

"No hay electricidad ni agua [en el pueblo]. Desde hace dos días. Y no hay comunicación. Hay mucha destrucción, no queda ni una sola escuela, ni una sola guardería. Están lanzando muchas bombas, drones y cohetes. Todo está ardiendo y destruido", afirmó.

En su actualización operativa de este domingo, el Estado Mayor de las fuerzas armadas de Ucrania dijo que se produjeron 160 combates durante el último día en las líneas del frente.

"La situación era más complicada en la dirección de Pokrovsk", aseguró, donde las unidades ucranianas repelieron 58 asaltos enemigos. La mayor concentración de ataques se produjo cerca de Novohrodivka (11 kilómetros al sureste de Pokrovsk) y Kalynove (30 kilómetros al este de Pokrovsk).

Reportan muertes de civiles en un bombardeo ucraniano contra Belgorod

Al menos cinco civiles murieron en un ataque ucraniano contra la región rusa de Belgorod, según informó este domingo el gobernador de la región fronteriza.

Doce civiles resultaron heridos en el bombardeo nocturno del distrito de Rakityansky de la región, seis de ellos en estado grave, según el gobernador de la región de Belgorod, Vyacheslav Gladkov. Uno de los heridos es una chica de 16 años que se encuentra ahora en cuidados intensivos, dijo Gladkov.

A principios de mes, el gobierno ruso declaró la situación en Belgorod emergencia federal tras nuevos ataques de las fuerzas ucranianas, mientras prosigue la incursión transfronteriza de Kyiv en la vecina región de Kursk.