Minnesota Lynx derrota a Caitlin Clark e Indiana Fever en la noche de retiro de la camiseta de Maya Moore

(CNN) -- Los fanáticos de Minnesota Lynx no solo pudieron presenciar una victoria sino también que el equipo retiró la camiseta de la leyenda de la WNBA, Maya Moore, este sábado.

A pesar de los 23 puntos de Caitlin Clark, las Lynx vencieron a las Indiana Fever por 90-80 y ganaron su sexto partido consecutivo. La victoria también asegura un lugar en los playoffs para el equipo.

Después del juego, las Lynx levantaron la camiseta número 23 de Moore y la llevaron a las vigas del Target Center en Minneapolis entre aplausos de los fanáticos.

Moore fue seleccionada con la primera selección general del Draft de la WNBA de 2011 por las Lynx y jugó ocho temporadas en la WNBA, todas con Minnesota, liderando al equipo a cuatro campeonatos y fue nombrada MVP de la liga en 2014.

La carrera de Moore fuera de la cancha es incluso más impresionante que su casi intocable carrera en el baloncesto.

Trabajó en la liberación de Jonathan Irons, un hombre al que ayudó a exonerar después de que cumpliera 22 años de prisión por un delito que no cometió. Los dos se casaron en 2020 y luego anunciaron el nacimiento de su hijo, Jonathan Jr.

Moore anunció oficialmente su retiro de la WNBA en 2023.

Ante la presencia de su familia, amigos, ex compañeros de equipo y entrenadores, la joven de 35 años dijo el sábado que estaba “increíblemente agradecida” con todos los que vinieron a honrarla.

“Mi vida es un ejemplo de lo que se siente cuando amamos a una niña”, dijo emocionada Moore al ver cómo se izaba su pancarta. “No hay forma de que podamos ver eso sin amor. Hay tanta gente que ha intervenido en mi vida para mostrarme de qué se trata la vida. Eso es lo que intento transmitir todos los días: vida y alegría, porque he sido receptora de vida y alegría. Así que no piensen que todas las pequeñas formas en que, tras bambalinas, aman a las personas y les dan algo son en vano, porque no lo son”.

Moore agregó que fue un “milagro” que Irons estuviera en la ceremonia.

“Durante tantos años me viste a través de tu televisor de 13 pulgadas y no tuviste muchas oportunidades de conectarte”, dijo Moore. “Ahora estás en primera fila y lo disfrutas al máximo”.

Moore señaló la pancarta y dijo: “Miren eso. Qué honor. Los quiero mucho”, ante una ovación de pie del público presente.

Clark, de 22 años, logró un hito propio en el primer trimestre.

Con su héroe Moore mirando, Clark alcanzó los 500 puntos de su carrera en solo 29 juegos.

Antes del juego de este sábado, Clark expresó su gratitud a Moore, llamándola "la persona" en su vida cuando habló sobre el impacto que ha tenido en su carrera de baloncesto.

“Ella era la persona que yo buscaba cuando era niña”, dijo Clark a los periodistas. “Ese es el tipo de personas que quieres que tu hija idolatre. Y es una locura que yo pueda jugar en este edificio. Jugué en este edificio en la universidad y luego juego aquí ahora, como profesional. Es como si se cerrara el círculo. Pero Maya (Moore) fue definitivamente esa persona para mí y obviamente fue tremenda”.