Un hombre de Nueva York murió durante un viaje a Colombia; su madre tardó cinco meses en enterarse qué ocurrió

Omar Watson, de 31 años, era un empresario y un ávido viajero. Fue encontrado muerto en febrero en un apartamento de Bogotá, Colombia. Crédito: cortesía de Carey Walton.

(CNN) –– Omar Watson le hizo una promesa a su madre antes de partir desde la ciudad de Nueva York hacia Colombia a fines de febrero.

Momentos antes de subirse a un vehículo compartido para ir al aeropuerto, se abrazaron en la cocina de su casa de Brooklyn. Ella le recordó cuál es su única petición cada vez que viaja.

“Le dije: ‘Omar, ante todo, asegúrate de que cada vez que ingreses a tu Airbnb por la noche, me envíes un mensaje y digas: ‘Mami, estoy bien’”, le dijo Hyacinth Watson a CNN. Él dijo que lo haría.

Su hijo de 31 años le envió un mensaje después de su primer día completo en Bogotá el 24 de febrero. Y el segundo día. Y el tercer día. No se comunicó con ella la cuarta noche, así que ella lo llamó.

Fue la última vez que escuchó su voz. A primera hora de la tarde del 29 de febrero, menos de dos días después de aquella llamada telefónica, Omar Watson fue encontrado muerto en el baño de su Airbnb.

Su pasaporte estadounidense estaba sobre una cómoda de madera cerca de la entrada del apartamento, según un informe de los investigadores de la policía en Bogotá. Pero su teléfono, su iPad y su billetera habían desaparecido, según su madre.

Y así comenzó la dura prueba de cinco meses que Hyacinth Watson tuvo que afrontar para desentrañar el misterio de cómo murió su único hijo en un país desconocido a más de 3.200 kilómetros de distancia. Sin el teléfono de su hijo, que probablemente le habría ofrecido pistas, la afligida madre se preguntaba: ¿Cómo pasó sus últimos días? ¿Estaba solo cuando murió dentro del edificio de apartamentos de estuco blanco? ¿Y por qué su maleta de lona roja, que llegó meses después, contenía ropa femenina junto con sus pertenencias?

“No pasa un día sin que me derrumbe. No pasa un día sin que desee haber tomado un vuelo para ir a verlo”, le dijo a CNN en julio, mientras se secaba las lágrimas con manos temblorosas. “No duermo muy bien por la noche. Apenas como. Mi vida entera es diferente. Y nadie me cuenta cómo murió mi hijo”.

Dos días de silencio y una temida llamada telefónica

Como empresario soltero y corredor de bolsa en línea que vivía con sus padres en Brooklyn, Watson no estaba atado a un trabajo de oficina. Su iPad era su portal de negocios y lo llevaba a todas partes, dijo su madre.

Era un ávido viajero en solitario y había estado en varios países, entre ellos Japón, Brasil, México y Francia. Después de su estadía de una semana en Colombia, planeaba viajar a Portugal.

“Él sólo quería ver el mundo. Viajaba a cualquier país al que pudiera”, dijo su madre. “Nunca imaginé que su muerte ocurriría durante ese viaje”.

Colombia es un destino turístico cada vez más popular para los estadounidenses y otros turistas internacionales. De enero a junio de este año, más de una cuarta parte de los visitantes extranjeros de Colombia eran de Estados Unidos, según el Ministerio de Turismo del país. Según el Ministerio, Bogotá es el lugar con el mayor porcentaje de turistas extranjeros no residentes.

Pero viajar a Colombia, que también tiene una historia de racismo contra los negros, no está exento de riesgos.

Poco antes de la visita de Watson, la embajada de Estados Unidos en Bogotá emitió una alerta sobre ocho muertes sospechosas de ciudadanos estadounidenses en Medellín entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre. El año pasado, la embajada advirtió que los ladrones estaban drogando a los turistas en el país con escopolamina, una droga apodada "aliento del diablo".

Hyacinth Watson había visto la advertencia de la embajada y temía que su hijo hubiera sido víctima de eso.

Ella repasó una y otra vez su última conversación telefónica en busca de cualquier indicio de problemas de salud. Él le había dicho que había vomitado y tenido diarrea durante unos días, pero que se sentía mejor después de conseguir medicamentos en una farmacia local. Ella recuerda haberle preguntado por qué su respiración sonaba un poco más lenta de lo habitual, pero él insistió en que estaba bien, dijo.

Ella consideró tomar un vuelo a Bogotá para recogerlo y llevarlo a su casa en Nueva York. Luego de que ella insistiera, él le dio su dirección del Airbnb por insistencia de ella pero le dijo que no se preocupara.

“Le pregunté si quería que fuera a buscarlo. Me dijo que sí, pero luego cambió de opinión. Entonces le dije: “Está bien, es un hombre joven. Tal vez quiera quedarse un poco más y disfrutar de su visita”, comentó.

Cuando no respondió a sus llamadas durante los dos días siguientes, ella supo que algo no estaba bien; no era propio de él no devolverle las llamadas. Se puso en contacto con la embajada de Estados Unidos en Bogotá y les imploró que lo contactaran en la dirección que le había dado, dijo.

El 1 de marzo, la embajada la llamó con la trágica noticia.

La barrera del idioma complica la búsqueda de respuestas

Durante las primeras semanas posteriores a la muerte de su hijo, Hyacinth Watson se sintió aturdida. Ella y su esposo se sentían perdidos sin él y no sabían cómo afrontar lo que parecía una pesadilla burocrática.

Tenían que resolver la logística para enviar sus restos de regreso a Nueva York. Los padres, atónitos, también tenían que planificar su funeral, pero sin el teléfono de su hijo, no sabían cómo compartir la terrible noticia con sus amigos.

Luego empezó a llegar una avalancha de documentos desde Colombia. La barrera del idioma (Hyacinth no habla español) le impidió interpretar su significado y sus matices.

La embajada de Estados Unidos en Bogotá le envió un informe preliminar de investigación elaborado por las autoridades locales y fechado el 29 de febrero, día en que se encontró el cuerpo de su hijo. Una colega de su trabajo como asistente docente en Brooklyn se sentó con ella y la ayudó a traducirlo.

Watson compartió con CNN el informe de ocho páginas sobre la investigación de la muerte, en el que se describen los momentos previos al descubrimiento del cuerpo de su hijo y se describe la escena.

En el informe, una persona descrita como el administrador del apartamento de Bogotá dijo que habló por última vez con Watson alrededor de las 4 p.m. del 28 de febrero, el día después de la llamada de su madre. El administrador le dijo a la policía que no pudo comunicarse con Watson al día siguiente, por lo que entró al apartamento y lo encontró en el baño “sin signos vitales”, según el informe.

Omar Watson fue encontrado arrodillado sobre el piso de baldosas blancas. Vestía una camiseta de algodón negra y estaba desplomado contra el marco de una puerta, según el informe de los investigadores de la policía en Bogotá.

Los primeros en acudir observaron algunos medicamentos de venta libre en el apartamento, incluido un frasco de Unisom PM Pain, un frasco de DayQuil sin abrir y un frasco de Doloff, un analgésico latinoamericano similar al Tylenol, junto con una mancha marrón que parecía ser vómito en el piso cerca de la cocina. El informe decía que, aparte de su pasaporte y su maleta, no había otros objetos de valor en el lugar.

La causa de su muerte figuraba como “por determinar”.

La familia se entera de los resultados de la autopsia

Durante meses, Watson intentó averiguar cómo murió su hijo y qué pasó con su billetera y sus dispositivos electrónicos. Llamó y envió un correo electrónico a la embajada de Estados Unidos, que le dijo en marzo que la autopsia estaría terminada en tres meses, dijo.

En su frenética búsqueda de información, intentó sin éxito comunicarse con el propietario del Airbnb, dijo. El anfitrión del apartamento de Airbnb mencionado en el informe de los investigadores se negó a hacer comentarios cuando CNN le pidió información sobre la muerte de Watson. "Lo siento, pero no tengo ninguna información sobre eso", dijo el anfitrión en un mensaje.

Airbnb dijo que este tipo de incidentes son poco frecuentes durante las estadías y que cuenta con medidas establecidas para anfitriones y huéspedes, incluida una línea de seguridad las 24 horas y una función de servicios de emergencia en la aplicación que conecta a los usuarios con las fuerzas del orden locales.

“Nuestros corazones están con la familia Watson durante este momento increíblemente difícil y nuestro equipo está listo para brindarle nuestro apoyo”, le dijo un portavoz a CNN.

Watson le dijo a CNN a fines de julio que no recibió ningún informe de autopsia o toxicología. “No sé qué pasó allí. No puedo obtener respuestas. Sigo tratando de obtener información, pero nadie me escucha”, dijo. “Se realizó una autopsia, pero no he recibido ningún resultado sobre la causa de la muerte”.

A principios de agosto, CNN se puso en contacto con la Fiscalía General de la Nación, que supervisa las investigaciones penales. En un correo electrónico, el fiscal Ofir Velandia Forero dijo que el 24 de abril se había recibido un informe de autopsia de los investigadores forenses.

La autopsia determinó que Omar Watson murió como resultado de una tromboembolia pulmonar interlobular asociada con una trombosis venosa profunda derecha y determinó que la causa de su muerte fue natural, según el correo electrónico. El investigador forense descartó signos de violencia o trauma en el cuerpo, agregó.

La trombosis venosa profunda se desarrolla generalmente cuando se forma un coágulo de sangre en la pierna. El riesgo es mayor cuando las personas permanecen sentadas en espacios reducidos durante períodos prolongados, incluso cuando viajan. La embolia pulmonar es una afección potencialmente mortal que se produce cuando un coágulo se desprende, viaja hasta el pulmón e interrumpe el flujo sanguíneo.

CNN llamó a Hyacinth Watson para comunicarle la noticia. Se quedó sin aliento cuando escuchó lo que los investigadores colombianos informaron que había causado la muerte de su hijo. Después de una larga pausa, preguntó qué significaba eso y cuánto tiempo hacía que los investigadores lo sabían. Cuando le dijeron que la autopsia había concluido en abril, sollozó y sus suaves gritos resonaron en el teléfono.

“¿Cómo es posible? No lo sabía. Nadie me lo dijo, ¿por qué no me lo dijeron?”, preguntó. Pidió colgar el teléfono para recomponerse y avisar a sus familiares.

Se desconoce por qué los resultados de la autopsia no se compartieron antes con la familia de Watson. Velandia, el fiscal de Colombia, no respondió a preguntas adicionales y rechazó la solicitud de CNN de los resultados oficiales de la autopsia y el análisis toxicológico.

En el informe inicial, los investigadores colombianos dijeron que solicitaron pruebas adicionales, incluidas pruebas toxicológicas, psicofarmacológicas y de alcoholemia. Se desconoce si esas pruebas fueron realizadas.

Velandia dijo que el caso fue “archivado el 25 de abril debido a una conducta atípica”, pero que se puede revisar si hay nuevas pruebas. Velandia no especificó qué “conducta atípica” había ocurrido, y dijo que los detalles adicionales del caso eran confidenciales y se compartirían con la embajada.

El Departamento de Estado de EE.UU. no respondió a las preguntas de CNN sobre si la embajada recibió los resultados de la autopsia en abril. En un comunicado, dijo que la embajada ayudó a transportar el cuerpo y las pertenencias de Watson de regreso a Estados Unidos, pero no divulgó otros detalles.

“Por respeto a la familia durante este momento difícil, no tenemos más comentarios”, dijo un portavoz del Departamento de Estado. “Ofrecemos nuestras más sinceras condolencias a la familia por su pérdida”.

La maleta llegó a Brooklyn y desató una nueva ola de emociones

El cuerpo de Omar Watson llegó al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de la ciudad de Nueva York el 21 de marzo, casi un mes después de que su vuelo despegara del mismo aeropuerto. En el certificado de defunción adjunto se indicaba que la causa de la muerte era natural.

En ese momento, la madre de Watson se preguntó cómo el médico forense de Colombia había llegado a esa conclusión. En un último intento por cerrar el caso antes del funeral de su hijo a principios de abril, intentó sin éxito que le hicieran una autopsia en la ciudad de Nueva York.

Watson fue enterrado dos semanas después en Brooklyn. En su funeral, sus seres queridos compartieron historias sobre su amor por la cocina, el Día de Acción de Gracias y un buen bistec a punto, dijo Carey Walton, su primo. Walton dijo que lo que más extraña es su sentido del humor. Watson no era la persona más ruidosa de la sala, pero su sentido del humor era impecable, agregó. A veces, en las reuniones familiares, imitaba en broma el acento jamaiquino de su madre.

“Extraño el tiempo que pasábamos juntos explorando diferentes restaurantes. Cómo comíamos hasta el punto de que apenas podíamos movernos y después nos burlábamos el uno del otro”, dijo Walton.

Tres meses después del funeral, a fines de julio, FedEx entregó la maleta de Watson en Brooklyn, lo que desencadenó una nueva ola de emociones.

Dentro de la maleta se encontraba su ropa, junto con vestidos, blusas, sandalias rosas y aros plateados. Su madre dijo que la ropa parecía nueva y que, si bien su hijo era sociable y hacía amigos durante sus viajes en solitario, no mencionó haber conocido a nadie en Colombia.

“No conozco ninguna novia (…) la maleta me confundió aún más”, afirmó.

Meses después, su madre todavía lucha por seguir adelante

Incluso con los resultados de la autopsia que las autoridades colombianas le proporcionaron a CNN este mes, Hyacinth Watson dijo que todavía tiene muchas preguntas. Está tratando de comunicarse con las autoridades colombianas para obtener más detalles.

“Agradezco esa pequeña parte de la información, pero no es suficiente”, comentó. “Me pregunto si esa (embolia pulmonar) fue la única razón. ¿Hay algo más en la historia?”, preguntó.

“¿Por qué nadie me comunicó los resultados cuando salieron en abril? ¿Dónde está el informe oficial de la autopsia? ¿Dónde están los resultados de toxicología? Quiero saber si había algo más en su organismo”.

La idea de que su hijo pasó los últimos momentos solo, sin su familia, es demasiado para ella. Habla con un terapeuta todas las semanas para que la ayude a sobrellevar la situación y participa en actividades juveniles de la iglesia para mantenerse ocupada. Los niños le recuerdan a un Omar joven y curioso, dijo.

Pero cuando está sola con sus pensamientos, muchas cosas la invaden y la hacen dudar de sí misma. Desearía haber confiado en sus instintos aquel día de febrero y haber ido a Colombia.

Y piensa en aquel último abrazo en su cocina.

“Si lo hubiera sabido”, dijo con la voz entrecortada, “lo habría abrazado más fuerte”.

Catherine Shoichet de CNN contribuyó a este informe.