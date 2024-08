Aerolíneas advierten faltante de combustible en Colombia y habría vuelos cancelados, pero el Gobierno niega que haya desabastecimiento

(Crédito: DANIEL MUNOZ/AFP via Getty Images)

(CNN Español) -- La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) y su filial en Colombia advierten al Gobierno de Gustavo Petro sobre las dificultades que están enfrentando las aerolíneas para el abastecimiento de combustible desde el 23 de agosto. Reportes en medios locales indican que algunas aerolíneas —como Latam y Avianca— tendrán que cancelar vuelos y en otros casos reprogramarlos porque los distribuidores de combustible alegan escasez en los inventarios. No obstante, la Aeronáutica Civil dijo el lunes que tiene evidencia de que "hay en el país existencias de combustible Jet A1 en la cadena mayorista y a disposición de los aeropuertos para soportar la operación de las aeronaves de servicios aerocomerciales".

En un comunicado enviado a la ministra de Transporte de Colombia, María Constanza García, la IATA solicitó a las autoridades que, “si hay medidas de redistribución del combustible que se puedan tomar y que puedan modificar la situación" se tomen "de manera que se puedan operar los vuelos y se comuniquen oportunamente a los operadores".

Sobre los reportes de cancelaciones o suspensión, la ministra de Transporte aseguró en conferencia de prensa que hasta este domingo no se registraron cancelaciones asociadas a falta de combustible y dijo que algunas aerolíneas han tomado la decisión preventiva de no vender vuelos para mantener flexibilidad en los vuelos. “Si bien no hay como tal una cancelación de vuelos, si tener algunos espacios para poder hacer algunas reacomodaciones en el caso de que se tengan que tomar algunas decisiones. Es más una decisión preventiva que toman algunas aerolíneas", sostuvo la ministra.

Este lunes, la ministra dijo que investigarán "la cancelación de vuelos sin cumplir el RAC 3 y la circular emitida ayer por la Aeronáutica Civil". La norma RAC 3 es la parte de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia sobre las actividades aéreas civiles.

La IATA también manifestó su preocupación por la posible importación de combustible para aviones porque, según argumentan, esto podría incrementar los costos de los boletos aéreos en Colombia y afectaría de manera considerable a los usuarios. La Aeronáutica Civil en una circular informativa autorizó a las empresas a "flexibilizar y/o adecuar su operación a la disponibilidad de su cadena de suministro de combustible de aviación mediante la reacomodación, suspensión o cancelación de algunas de sus operaciones” desde el 28 de agosto al 4 de septiembre de 2024, sostiene la Aerocivil en el comunicado de este domingo.

Y el lunes, la Aerocivil dijo que "está probado que existe suficiente suministro de combustible de aviación" y les informa a "los operadores de servicios aerocomerciales que no serán aceptadas cancelaciones de vuelos atribuidas a esa circunstancia".

La situación se habría generado por fallas técnicas en la refinería de Cartagena, Reficar, el 16 de agosto. El presidente de Colombia sostuvo este lunes en su cuenta en X que no hay desabastecimiento de combustible para aviones. "El insuceso de Reficar fue superado hace semanas sin problemas. La oferta de combustibles es plena. No hay razón para desabastecimiento", publicó Petro en X. Además, afirmó que pedirá “a las superintendencias que investiguen porque no llega el combustible a algunos aeropuertos”.

El ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, informó en una conferencia de prensa en la Casa de Nariño, sede de la presidencia de Colombia, que "desde el mismo momento en que se presentó la contingencia en la refinería de Cartagena adelantamos reuniones, sesiones de trabajo permanentes, diariamente con Ecopetrol para hacer seguimiento a la puesta en operación de la refinería y también al sistema de abastecimiento nacional de combustibles”.

Por su parte, la ministra Trasporte en conferencia de prensa dijo que están monitoreando la operación aérea permanentemente y que no hay un impacto relevante debido al presunto desabastecimiento de combustibles.

El domingo Petro dijo sostuvo en su cuenta en X que se inició una investigación para establecer qué originó el problema. "No hay escasez de combustible para avión. Lo que existe es una actividad irregular que ya está bajo investigación".

Lo cierto es que desde este domingo se presentaron varios retrasos y reprogramaciones de vuelos que fueron anunciados por varias aerolíneas y que han sido reportados por IATA Colombia en su comunicado lo que ha afectado a cientos de usuarios del trasporte aéreo en todo el país causando traumatismos afectaciones y problemas en los itinerarios, conexiones y rutas, especialmente en el orden doméstico.

Con información de Fernando Ramos