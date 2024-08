Conoce a la tripulación de cuatro personas que encabeza la audaz misión Polaris Dawn de SpaceX

La tripulación del próximo vuelo privado de astronautas de SpaceX, denominado Polaris Dawn, aparece en las instalaciones de lanzamiento y pruebas de SpaceX en el sur de Texas, donde la empresa está desarrollando su cohete Starship para llegar a la Luna y Marte. La tripulación está formada por (de izquierda a derecha) Anna Menon, Scott Poteet, Jared Isaacman y Sarah Gillis. (Foto: Jonathan Newton/The Washington Post/Getty Images)

(CNN) -- El más reciente intento de SpaceX de traspasar los límites cósmicos se pondrá en marcha esta semana con una misión llamada Polaris Dawn: un viaje de cinco días hasta la órbita con una tripulación de astronautas privados que se adentrará en los cinturones de radiación de la Tierra con la esperanza de realizar la primera caminata espacial comercial.

La misión está programada para despegar del Centro Espacial Kennedy de la NASA en la Florida entre las 3:38 y las 7:09 a.m., hora de Miami, del martes, y llevará a cuatro civiles en esta arriesgada excursión.

Será el segundo viaje al espacio de Jared Isaacman, el multimillonario fundador de la empresa de plataformas de pagos Shift4. En 2021 realizó un viaje menos arriesgado en una misión bautizada Inspiration4.

Polaris Dawn forma parte de una serie de misiones que Isaacman planea llevar a cabo junto a SpaceX: tres vuelos destinados a probar nuevas tecnologías que puedan ayudar a avanzar en el objetivo de la empresa dirigida por Elon Musk de ver a los humanos vivir y trabajar en otros planetas.

Junto a Isaacman, en Polaris Dawn viajarán dos ingenieras de SpaceX, Sarah Gillis y Anna Menon, las primeras de la empresa en unirse a una misión en órbita. Scott "Kidd" Poteet, antiguo piloto de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y viejo amigo de Isaacman, completa la tripulación.

Los miembros de la tripulación llegan a la misión con amplia experiencia pilotando aviones a reacción —una carrera habitual antes de convertirse en astronauta profesional— o han trabajado y entrenado a astronautas de la NASA, como es el caso de Menon y Gillis.

Negocio arriesgado

Tras el despegue del martes, se espera que el equipo de cuatro personas viaje a una órbita ovalada que se extiende hasta 1.400 kilómetros de la Tierra, lo suficientemente alto como para sumergir el vehículo y la tripulación en los cinturones de radiación de Van Allen. Ningún ser humano ha viajado tan lejos en el espacio ni ha pasado a través del entorno de radiación desde el programa Apolo de la NASA.

La misión Polaris Dawn también tratará de alcanzar la órbita más alta alrededor de la Tierra para una misión tripulada, con el objetivo de superar en 32 kilómetros el récord establecido en 1966 por la misión Gemini 11 de la NASA. Esta última alcanzó los 1.373 kilómetros hace casi 60 años.

Menon y Gillis también se convertirán en las primeras mujeres en realizar un viaje de este tipo.

Casi inmediatamente después del lanzamiento, la tripulación comenzará a prepararse para una caminata espacial de alto riesgo, haciendo uso de los trajes de Actividad Extravehicular, o EVA, que SpaceX desarrolló en solo dos años y medio. Si tiene éxito, la caminata espacial, prevista para las primeras horas del jueves, marcará la primera vez que civiles (o astronautas no gubernamentales) llevan a cabo una tarea de este tipo.

Posteriormente, el cuarteto se centrará en unos 40 experimentos científicos antes de que la cápsula Crew Dragon de SpaceX regrese a la Tierra. Como en cualquier misión al espacio, se espera que la reentrada sea peligrosa —con la presión y la fricción calentando el exterior de la nave a más de 3.000 grados Fahrenheit (1.649 grados Celsius)— antes de que la nave caiga libremente hacia el océano y despliegue los paracaídas para ralentizar su descenso.

Se espera que la misión dure unos cinco días. A continuación te presentamos a los cuatro miembros de la tripulación.

Jared Isaacman: "Objetivos ambiciosos"

Como uno de los impulsores de la misión Polaris Dawn, Isaacman intervino en la selección de los compañeros de tripulación que viajarán junto a él. Y este equipo es distinto del que acompañó a Isaacman en la misión Inspiration4 hace casi tres años.

En aquella misión viajaron personas de todas las profesiones y condiciones sociales, como un superviviente de cáncer, un artista y el beneficiario de una rifa. Inspiration4 —la primera misión de vuelos espaciales comerciales de SpaceX— pretendía demostrar que seres humanos de diversas procedencias podían entrenarse y ejecutar un vuelo en órbita. La tripulación de cuatro miembros pasó tres días en el espacio, dando vueltas al planeta Tierra.

Pero debido a la naturaleza experimental y a los riesgos asociados a Polaris Dawn, Isaacman dijo que esta misión requería un enfoque diferente.

"Creo que construyes una tripulación para los objetivos de tu misión. El objetivo de Inspiration4 era inspirar a la gente a hacer las cosas de forma diferente a como se había hecho históricamente en la NASA. Para lo que era en gran medida como un proceso aleatorio, todo el mundo superó mis expectativas", dijo Isaacman a CNN.

"Pero Polaris es un programa de pruebas y desarrollo, y eso se ajusta a mi experiencia en aviación y a las cosas que hemos hecho en el pasado", añadió. "Tiene objetivos ambiciosos. Así que se reúne la mejor tripulación posible para ello".

Anna Menon: el sueño de toda una vida

Isaacman ya conocía a Menon de la misión Inspiration4: fue asesora técnica de los familiares de aquella tripulación, explicando las complejidades de los vuelos espaciales a sus seres queridos en tierra.

Meses después de que Inspiration4 regresara a la Tierra, se enteró de que Isaacman estaba planeando volver.

"Me enteré a través de una reunión que me pusieron en el calendario. (...) De repente empecé a sentir que esta no era una reunión normal (y) muy rápidamente Jared me preguntó si me gustaría ir a su próxima misión", dijo Menon.

"Me quedé completamente sorprendida. Jamás en mi vida me lo habría imaginado".

Pero Menon dijo que siempre ha deseado viajar al espacio, que cautivó su imaginación durante un viaje al Centro Espacial Johnson en Houston cuando era una niña de cuarto grado.

"Pude vivir un día en la vida de un astronauta y de un controlador de misión y de vuelo", explicó a CNN. "Y desde entonces soñé con tener esa oportunidad".

La pasión de Menon la llevó a cursar un máster en Ingeniería Biomédica en la Universidad de Duke y a trabajar siete años en la NASA como controladora biomédica de vuelo en la Estación Espacial Internacional.

Después de cambiar a un puesto en SpaceX, sirvió en el control de misión durante algunas de las misiones de más alto perfil de la compañía, incluida la Demo-2 de 2020, el vuelo inaugural con tripulación de la cápsula Dragon de SpaceX que devolvió los lanzamientos de astronautas a suelo estadounidense por primera vez en una década.

Aun así, Menon dijo a CNN que no anticipaba viajar al espacio.

"Creo que me di cuenta de que las probabilidades eran extremadamente bajas", dijo. "Y probablemente, si soy sincera conmigo misma, lo había descartado".

Pero los vuelos espaciales parecen ser cosa de familia. Pocos días antes de que Menon supiera que se uniría a la tripulación de Polaris Dawn, su marido, Anil Menon, que también trabajó con la tripulación de Inspiration4 como empleado de SpaceX, fue seleccionado como astronauta de la NASA. (Aún no ha sido asignado a su primera misión).

"Fue una semana de auténtico frenesí en nuestra casa", cuenta Anna Menon. "Le llamé nada más salir de la reunión con Jared, y recuerdo que su reacción fue de gran sorpresa y emoción... de locura".

Sus dos hijos, que ahora tienen 4 y 6 años, han visto cómo sus padres se entrenaban para afrontar retos arriesgados. Menon dice que el mayor está empezando a comprender la gravedad de la situación.

Menon también es coautora de un libro para ellos, titulado "Kisses From Space", que tiene previsto leer en voz alta durante la misión como parte de una recaudación de fondos para el Hospital Infantil de Investigación de St. Jude.

Menon será especialista de misión durante el vuelo Polaris Dawn, ayudando a realizar experimentos científicos durante el viaje, y será la oficial médico de la misión.

Si el síndrome de adaptación espacial —un tipo de mareo severo que puede afectar a los astronautas— afecta a la tripulación, será Menon quien administre la medicación que puede aliviar esos síntomas.

Sarah Gillis: de becaria a astronauta

Otro de los objetivos fundamentales de la misión Polaris Dawn es abordar y buscar respuestas a los enormes retos biológicos a los que se enfrenta el ser humano mientras flota en una nave espacial.

Algunos de los experimentos científicos de esta misión están orientados a comprender mejor el síndrome de adaptación espacial y predecir a quién afectará.

Como ingeniera jefa de Operaciones en SpaceX, Gillis ha tomado las riendas de la formación de astronautas para misiones cruciales. Entre sus aprendices se encuentran los primeros astronautas que volaron en una cápsula Crew Dragon —Bob Behnken y Doug Hurley, de la NASA— antes de la histórica misión Demo-2 en 2020.

Gillis también entrenó a la tripulación de Inspiration4 para su misión de 2021, y vio de primera mano cómo los vuelos espaciales pueden pasar factura.

Isaacman ha dicho que dos de los miembros de la tripulación de Inspiration4 experimentaron el síndrome de adaptación espacial (alrededor de 1 de cada 2 personas lo padecen), y hubo problemas con el inodoro de Crew Dragon que amenazaron la comodidad del equipo durante su viaje de 3 días.

"Los vuelos espaciales humanos no van a ser glamurosos todo el tiempo. Los humanos no están hechos para vivir y trabajar sin gravedad", comentó Sarah Gillis.

"Estoy muy, muy interesada en ver cómo me va (estar en microgravedad) y qué aprendo y traigo de vuelta al programa de entrenamiento en SpaceX", dijo Gillis a CNN.

Al igual que Menon, Gillis se sorprendió al enterarse de un posible viaje espacial durante una reunión que apareció en su calendario a finales de 2021.

"Fue un día de trabajo bastante alocado y aleatorio", dijo Gillis, “pero creo que mi respuesta inmediata fue: 'Claro que sí'".

Durante su trayectoria en SpaceX, donde ha trabajado durante casi una década, Gillis ayudó a desarrollar el proceso de operaciones de Crew Dragon de la empresa y ha estado muy cerca de los vuelos espaciales tripulados.

Sin embargo, a pesar de su proximidad a esas misiones, Gillis dijo que nunca imaginó que volaría a bordo de la cápsula a la que ha dedicado gran parte de su carrera profesional.

"Creo que los vuelos espaciales humanos cautivaron mi imaginación, y por eso intenté dedicarme a cosas que me interesaban en ese campo", declaró a CNN. "(Pero) creo que en nada de esto consideré que fuera posible".

Gillis no creció soñando con aventuras cósmicas. Es una violinista de formación que no se planteó seriamente una carrera en el espacio hasta su tercer año de instituto, cuando conoció al astronauta de la NASA Joe Tanner. Él la ayudó con un proyecto de fin de curso y la animó a estudiar ingeniería en la universidad.

"Al final me matriculé en ingeniería aeroespacial (en la Universidad de Colorado Boulder) por eso", dijo, "y acabé haciendo prácticas en SpaceX y, muchos años después, volando en la nave espacial".

Gillis y Menon han pasado los últimos años dividiendo su tiempo entre su trabajo diario en SpaceX —dejando sus huellas en el hardware que les llevará al espacio— y el entrenamiento para la misión Polaris Dawn.

"Ahora, yo diría que, en los últimos dos meses, hemos pasado a ser miembros de la tripulación a tiempo completo", añadió Gillis.

Scott 'Kidd' Poteet: "Cero reservas"

Poteet ha acompañado a Isaacman en sus ambiciones espaciales.

Su amistad nace de sus experiencias en el aire: Poteet pasó 20 años en la Fuerza Aérea, acumulando unas 3.200 horas de experiencia de vuelo a reacción. Isaacman, por su parte, es un apasionado piloto con miles de horas de experiencia en jets y aviones experimentales.

Poteet empezó a trabajar para Isaacman tras conocerle en una exhibición aérea. Poteet se incorporó a Draken International, un proveedor y contratista de aviones de combate tácticos para el Ejército estadounidense que Isaacman fundó en 2012.

Draken ofrecía un servicio de "tipo malo", dijo Poteet, utilizando aviones para representar el papel de enemigos durante el entrenamiento militar. Comercializaba una función que Poteet también había desempeñado en la Fuerza Aérea.

Esa experiencia duró unos cinco años, dijo Poteet, antes de que Isaacman vendiera la empresa.

Desde que Isaacman cambió su enfoque hacia el espacio, Poteet y él han ido a la par. Durante Inspiration4, Poteet fue el director de la misión. Pero Poteet dice que no se imaginaba que un viaje al espacio estaría a su alcance.

"No fui el mejor estudiante de mi infancia, ni en primaria ni en secundaria", declaró a CNN. "Pero admiraba a todos los astronautas y los programas de la NASA: Mercury, Gemini, Apolo hasta llegar a la era de los transbordadores".

Pero como antiguo piloto de pruebas operativas, Poteet dijo que entendía el deseo de Isaacman de superar los límites y ayudar a SpaceX a dar ambiciosos saltos en sus capacidades de vuelos espaciales comerciales.

"Al igual que Elon (Musk), director general de SpaceX, Jared tiene una visión de futuro: ¿cómo podemos seguir superando los límites y mover la aguja en la exploración espacial?". dijo Poteet. "El resultado final fue el programa Polaris".

"Yo creía firmemente en lo que (Isaacman) había imaginado", añadió Poteet.

La misión Polaris Dawn se llevó a cabo en dos años y medio, una velocidad vertiginosa en lo que respecta a los plazos habituales en el sector aeroespacial.

Poteet dijo que esta misión demuestra lo que el equipo de SpaceX puede "lograr en muy pocos años (y) es un verdadero testimonio de su profesionalidad".

"No tengo absolutamente ninguna reserva", dijo Poteet sobre su incursión en el espacio. "Tengo plena fe y confianza en que han cruzado todas las 'T' y puesto todos los puntos sobre las 'I' en la preparación de nuestra misión".