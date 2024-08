¿Qué puede pasar si Edmundo González no se presenta a las citaciones del Ministerio Público?

¿Qué pasaría con Edmundo González si no comparece ante MP? 2:39

(CNN Español) -- Edmundo González Urrutia, candidato presidencial opositor en las elecciones del 28 de julio en Venezuela, fue citado para comparecer ante el Ministerio Público, según anunció el 23 de agosto el fiscal general del país, William Tarek Saab.

El fiscal general de Venezuela dijo que se citaba a González Urrutia para que rindiera declaración por su presunta "autoría, donde él se declara responsable, de la página esta que ha usurpado la cualidad y competencia que solamente le corresponde al Poder Electoral venezolano".

Tarek William Saab dio a conocer estos detalles sin precisar el estatus procesal del candidato opositor.

Sin embargo, González Urrutia no se presentó este lunes 26 de agosto a la citación ante el Ministerio Público y fue convocado por segunda vez para el martes a las 10 a.m. (hora local).

González Urrutia dijo en un video publicado en su cuenta de X que no hay garantías de independencia ni de debido proceso. "El Ministerio Público pretende someterme a una entrevista sin que se precise en qué condición se espera que comparezca y precalificando los delitos no cometidos", dijo.

"El fiscal general de la República se ha comportado reiteradamente como un acusador político", señaló González Urrutia.

¿Qué pasa si el candidato presidencial opositor sigue sin presentarse?

La posición del fiscal general sobre Edmundo González Urrutia

Al decir “la página esta” en la citación que anunció el viernes, el fiscal general se refería al sitio web “Resultados con VZLA”, que pertenece a la opositora Plataforma Unitaria Democrática y en la cual se publicaron actas que mostraban a Edmundo González como el ganador de las elecciones presidenciales con un 67% de los votos y con más de 83% de las actas computadas.

Estos resultados fueron presentados por primera vez el pasado viernes 2 de agosto y llegaron luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunciara, sin cifras por mesas, que el ganador de la contienda era el presidente Nicolás Maduro.

Unos días después de la publicación de estos resultados por la oposición, el Ministerio Público de Venezuela dijo en un comunicado que inició una investigación de carácter penal contra los responsables de la página web.

"El ciudadano Edmundo González Urrutia será citado por este Ministerio Público en base a la investigación en curso para que rinda declaraciones sobre su autoría donde él se declara responsable de la página que ha usurpado la cualidad y competencia que solamente le corresponde al Poder Electoral venezolano, va a tener que responder, va a tener que venir", dijo Saab en conferencia de prensa en ese momento.

La semana pasada, el Tribunal Supremo de Justicia convalidó el anuncio hecho por el CNE que le dio la victoria al presidente Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del 28 de julio sin detallar los resultados de su investigación de peritaje. Además, advirtió que habría sanciones contra González Urrutia por desacato. Ambos organismos están liderados por funcionarios afines al chavismo.

El Ministerio Público podría solicitar una orden judicial

El constitucionalista José Vicente Haro dijo a CNN que puede darse una tercera citación si González Urrutia no acude este martes. Y, en adelante, el proceso podría escalar.

"En caso de que llegue esa tercera citación, y no concurra ante la convocatoria del Ministerio Público, podría el MP solicitar ante los tribunales una orden judicial que técnicamente se llama mandato de conducción para que el tribunal de control competente autorice tome las medidas con la fuerza de seguridad del Estado, a fines de ubicarlo y llevarlo al MP para que rinda declaración", dijo Haro.

El problema, explica el constitucionalista, es que "no hay una especificación en las boletas de citación que se han publicado sobre en calidad de qué se le está citando (a González Urrutia): si como investigado, si como testigo, como entrevistado o en cualquiera de las otras posibilidades por las cuales el Ministerio Público puede hacer una convocatoria".

"Si comparece mañana (martes) en público, todavía no conocemos, no se sabe o no es de conocimiento público de una orden de aprehensión, una orden de captura o una orden que ponga en riesgo sus seguridades o libertades personales. Pero sin duda es un hecho público notorio y comunicacional para los ciudadanos venezolanos y la comunidad internacional que su integridad física y libertad está en riesgo por las presiones y amenazas que ha recibido por parte del oficialismo y autoridades venezolanas".

José Vicente Haro calificó que la situación de resguardo de González Urrutia "es prudente para precisamente garantizar u libertad, vida y seguridad personales ante la ola de persecución política que ha habido hacia la disidencia política en Venezuela".

--Con información de Uriel Blanco, Sebastián Jiménez Valencia, José Álvarez, Sol Amaya, Ivan Pérez Sarmenti y Manuel Cobela, de CNN en Español.