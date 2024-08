Las fuerzas rusas se acercan a la ciudad clave de Pokrovsk en Ucrania, pero huir es difícil, incluso para quienes pueden permitírselo

Una mujer de la zona de Pokrovsk sube a un tren de evacuación en medio de los continuos avances rusos hacia la ciudad. (Crédito: Ivana Kottasová/CNN)

(CNN) -- Las cajas vacías se van apilando en el suelo mientras Halyna revisa su botiquín, saca paquetes de pastillas y desecha cualquier envoltorio innecesario. No puede permitirse el lujo de desperdiciar espacio. Está huyendo y el viaje que le espera es largo y arriesgado.

Halyna, de 59 años, y su marido Olexey, de 61, son de Selydove, una ciudad al sur de Pokrovsk que está cerca del epicentro actual de la guerra en el este de Ucrania. Retrasaron su partida lo más que pudieron y se quedaron incluso después de que todos sus amigos se fueran, con la esperanza de que las cosas mejoraran.

Pero hace unos días todo cambió.

“Los bombardeos nos rodearon por todas partes durante toda la noche. Nuestra casa sigue intacta, pero no por mucho tiempo. Todo lo demás ha resultado dañado”, dijo Halyna a CNN. “Nuestros soldados vinieron y nos llevaron”, añadió.

Una enfermera y un minero, la pareja se encuentran entre las decenas de miles de ucranianos que huyen de Pokrovsk y las ciudades circundantes a medida que se hace cada vez más probable que la ciudad se convierta en el próximo campo de batalla clave de la guerra en Ucrania.

Las fuerzas rusas han estado avanzando lentamente hacia la ciudad durante semanas, pero la situación se ha vuelto crítica en los últimos días. Moscú ha estado presionando con fuerza para capturar Pokrovsk, al mismo tiempo que lucha por contener la incursión ucraniana en la región fronteriza de Kursk.

Pokrovsk es un objetivo estratégico para Moscú. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dejó claro que su objetivo es apoderarse de todas las regiones de Donetsk y Luhansk, en el este de Ucrania. Pokrovsk se encuentra en una importante ruta de suministro que la conecta con otros centros militares y constituye la columna vertebral de las defensas ucranianas en la parte de la región de Donetsk que todavía está bajo el control de Kyiv.

La línea del frente está ahora tan cerca que se oyen los combates en el centro de la ciudad. Se oyen los inconfundibles y profundos ruidos de las explosiones que llegan desde los suburbios.

De vez en cuando, se escucha el zumbido de los contraataques ucranianos, disparados desde el interior, sobrevolando la ciudad, intentando atacar las posiciones rusas al este.

Serhiy Dobryak, el jefe de la administración civil-militar de Pokrovsk, ha estado trabajando sin parar en los últimos días, tratando desesperadamente de convencer a la gente de evacuar antes de que se vuelva demasiado peligroso o incluso imposible hacerlo.

“La mayoría de la gente se va voluntariamente, a algunos hay que convencerlos. Esta semana hemos iniciado la evacuación obligatoria para familias con niños”, dijo, añadiendo que unas 1.000 personas se van cada día.

Pero huir no es fácil, incluso para quienes pueden permitírselo.

Arina, de 31 años, quiere desesperadamente abandonar Pokrovsk. Ella y su marido trabajaban como dentistas en Selydove, un lugar al que ahora es demasiado peligroso ir.

Están luchando por encontrar un lugar donde vivir. El problema parece ser su hijo David, un niño pequeño.

“Comenzamos a empacar una semana antes de que declararan la evacuación obligatoria (y) estamos buscando un apartamento, pero nadie quiere alquilar un apartamento a personas con niños, a refugiados”, dijo a CNN.

“Parece que los niños son considerados animales, especialmente si son menores de tres años. Los propietarios solo admiten niños mayores de seis o siete años u ofrecen apartamentos horribles por el precio que quieran”, dijo, sentada en un columpio en un parque infantil desierto en Pokrovsk.

David estaba jugando en el arenero, ajeno a lo que sucedía a su alrededor. Se quitó las sandalias y empezó a correr descalzo, luciendo muy feliz de tener todos los juguetes para él solo.

Arina lo llevó al patio de recreo para protegerlo del caos que reinaba en casa, fingiendo que todo estaba como debía ser. En un soleado sábado de verano, el patio de recreo normalmente estaría abarrotado de familias con niños. Pero ahora nada es normal en Pokrovsk.

David tiene casi 3 años, nació apenas unos meses antes del inicio de la invasión a gran escala. No sabe nada más que de la guerra. “Empezó a reaccionar a las explosiones hace apenas dos meses. Le digo que son fuegos artificiales, no quiero contarle lo que está pasando. Pero he escrito 'Hay una guerra' en su álbum de bebé”, dijo, con lágrimas en los ojos. Arina se las secó rápidamente, no quería que David la viera llorar.

La gente tiene que seguir viviendo, dijo.

Como para muchos otros en la zona, para Arina la guerra no empezó hace dos años y medio. Ella estaba estudiando medicina en Donetsk en 2014, cuando Rusia se anexionó Crimea por la fuerza y ​​los separatistas patrocinados por Rusia tomaron el control de grandes franjas de las regiones de Donetsk y Luhansk. Unos dos millones de personas, incluida Arina, se vieron obligadas a huir de sus hogares.

“Te acostumbras [a huir]. Y es horrible que puedas acostumbrarte a algo así. Tienes que adaptarte a una nueva realidad todo el tiempo. Primero caes en la depresión y el pánico. Intentas empezar una vida en un nuevo lugar. Vives y vives y luego te despiertas a las cinco de la mañana con [misiles y cohetes] volando sobre tu cabeza”, dijo.

El jefe de Policía de la región de Donetsk, Pavlo Dyachenko, ha pasado las últimas semanas coordinando las evacuaciones de Pokrovsk y otras ciudades de la zona.

Dijo que su principal problema es que para mucha gente, todavía no parece tan malo. Comparado con las imágenes de otras ciudades atacadas, Pokrovsk todavía está relativamente tranquilo. La gente aquí tiene una rutina. Están fuera de casa por las mañanas, comprando suministros y haciendo recados. A media tarde, las calles están desiertas. Todo el mundo aquí sabe que es más probable que los drones ataquen más tarde en el día.

La mayoría de los grandes supermercados y tiendas ya han cerrado, pero los negocios más pequeños permanecen abiertos, incluido un pequeño restaurante popular entre los lugareños que es propiedad de Yulia, de 34 años.

Ella y su familia –un marido y una hija– ya tienen todo listo y preparado para partir. Han cerrado su otro restaurante en Pokrovsk, pero han dejado abierto el del centro de la ciudad.

“Seguimos trabajando. Trabajamos, tenemos clientes, nuestros empleados viven aquí, así que nos quedaremos un tiempo, por supuesto que no nos quedaremos hasta el final. No esperaremos hasta el horrible bombardeo. Pero por ahora es posible”, dijo a CNN.

Pero esto no es lo que Dyachenko quiere oír.

“Le explicamos a la gente que la situación puede cambiar muy rápidamente. Intento contarles historias personales de personas que tuvimos que evacuar después de que quedaron atrapadas en Bakhmut o Avdiivka”, dijo Dyachenko a CNN. “En Selydove, nos sentíamos absolutamente bien un día y luego empezaron a caer las bombas planeadoras”, dijo.

Dyachenko dijo a CNN que sus hombres no sacarán a nadie a la fuerza, pero la operación se vuelve cada día más riesgosa. Salir de Pokrovsk es fácil, la gente puede simplemente conducir o tomar un tren de evacuación, pero a pocos kilómetros de la carretera, aquellos que dudaron en irse ahora están siendo rescatados por la Policía en vehículos blindados, a veces bajo fuego.

“Se está volviendo cada vez más peligroso”, añadió Dyachenko.

Dobryak, jefe de la administración civil-militar de Pokrovsk, dijo que la experiencia previa en la región sugiere que aproximadamente el 10% de la gente tiende a quedarse pase lo que pase, por lo que la ciudad seguirá brindando servicios críticos durante el mayor tiempo posible.

Pero dados los rápidos avances de las fuerzas rusas hacia la ciudad en los últimos días, parece más que probable que los combates empeoren y puedan llegar pronto al corazón de la ciudad.

Un oficial de una de las brigadas ucranianas que combaten en la zona dijo que han sido superados en número y armamento por los soldados rusos, algunos de las cuales son de la separatista República Popular de Donetsk y conocen bien la zona.

Pero también hay otros problemas. El oficial dijo que la comunicación entre las diferentes brigadas no ha sido ideal y la mayoría de las defensas construidas en la zona no fueron efectivas.

Dobryak dijo que los militares han indicado a las administraciones de la ciudad y la región dónde y cómo construir defensas y fortificaciones, un proceso que comenzó cuando Moscú lanzó la invasión a gran escala en febrero de 2022.

Dijo que espera que las defensas de Pokrovsk puedan resistir el ataque, pero sabe que es una tarea difícil.

“Por más fortificaciones que tengamos, ellos tienen diez veces más hombres y vehículos. Lo mismo ocurre con los proyectiles de artillería. Perdimos impulso en el invierno cuando no recibimos el paquete de ayuda (estadounidense). Pero nuestros heroicos hombres luchan con lo que tienen”, afirmó.

¿No son bienvenidos los refugiados?

Entre los cientos de personas ansiosas que se agolpaban en la estación de trenes de la ciudad el sábado por la tarde, algunos parecían querer irse. Muchos estaban visiblemente exhaustos y desconsolados, ya que Pokrovsk era el único hogar que habían conocido.

Mientras el tren de evacuación se preparaba para partir, muchos lloraban y decían su último adiós a sus seres queridos que se habían quedado atrás.

“Todos los días, todas las noches, había explosiones. Se iban acumulando lentamente, pero cada día se hacían más fuertes”, dijo Oksana, de 37 años, a CNN mientras esperaba en el andén. Parecía nerviosa, con un ojo puesto en sus dos hijas y el otro en su madre Liubov.

El marido de Oksana, Oleh, de 34 años, iba a viajar con ellas en el tren para asegurarse de que estuvieran a salvo, pero después volvería directamente a casa. Es minero y necesita seguir trabajando: el dinero escasea y no puede permitirse dejar su trabajo.

“Iré si cierran la mina y nos dicen que nos vayamos”, dijo.

La familia dudaba en abandonar Pokrovsk porque Liubov, de 70 años, había sufrido recientemente un derrame cerebral y ahora no podía hablar ni caminar. Cuando tres agentes de Policía con chalecos antibalas y cascos la subieron al tren, parecía completamente estoica y su rostro no mostraba ningún signo de emoción.

“Aquí se volvió demasiado peligroso. Las autoridades y la escuela de niñas nos estaban convenciendo de que fuéramos, la mayoría de nuestras amigas también van”, dijo Oksana, y agregó que, al final, quería que sus hijas, Hanna, de 14 años, y Dasha, de 9, estuvieran instaladas en un nuevo lugar para cuando regresen a la escuela dentro de una semana.

Como la mayoría de los niños de la región, los dos han asistido a clases en línea durante la guerra. La educación presencial es demasiado peligrosa en esta zona. A principios de este mes, una escuela en Pokrovsk que se había convertido en un refugio fue alcanzada por dos misiles rusos. Ahora está en ruinas.

Dasha está a punto de empezar el cuarto grado y, entre la guerra y la pandemia de covid-19, nunca ha tenido una escolarización normal. Sin embargo, sus deseos son los mismos que los de cualquier joven en cualquier lugar.

“Cuando tengamos nuestra propia casa, tendremos un perro y un gato”, dijo, señalando la promesa que le hicieron sus padres para después de la guerra. El perro será un caniche, dijo Dasha. “El nombre dependerá del color”, agregó.

Pero, aunque la línea del frente se acerca cada vez más, algunos aún no están convencidos de que se marcharán. Muchos no tienen adónde ir y algunos no se sienten bienvenidos en el resto de Ucrania.

En una carnicería cercana a la estación de trenes de Pokrovsk, Oksana, la dueña de la tienda, dice que no cree que pueda irse. “Tengo dos perros y estoy alimentando a todos los perros de aquí, tengo mi trabajo, mi madre, que tiene más de 80 años y apenas puede caminar, no puedo irme”, le dijo a CNN.

“Por supuesto que las autoridades nos piden que nos vayamos, pero ¿adónde podemos ir? No tenemos amigos ni familiares con los que podamos quedarnos y nadie quiere alquilar un apartamento a personas con animales”, afirmó.

Oksana, de 47 años, y otras mujeres de la tienda dijeron que se sentían abandonadas. El Donbás, la zona que abarca las regiones de Donetsk y Luhansk, siempre ha sido culturalmente diferente en comparación con el resto del país, con su economía impulsada por la minería y la industria pesada. La región, que florecía antes de los acontecimientos de 2014, sufrió un duro golpe cuando comenzó la guerra.

Muchos ucranianos culparon a los habitantes de la región del Donbás por la guerra, especialmente porque algunos residentes locales inicialmente recibieron con alegría a los separatistas prorrusos.

“Solo estábamos unidos cuando se trataba de Kyiv. Kyiv está llorando, todo el país está llorando. Cuando el Donbás está siendo atacado y nosotros estamos siendo atacados durante mucho tiempo, no se dice ni una palabra sobre una Ucrania unida”, afirmó.

Como la mayoría de la gente en el Donbás, Oksana habla ruso, otra cosa que la distingue de los ucranianos occidentales.

“Dicen que es el idioma de Putin. Soy ucraniana y hablo ruso, es mi idioma y lo hablo, aunque también entiendo el ucraniano”, dijo Oksana, añadiendo que no puede imaginarse abandonar Pokrovsk, su hogar durante 25 años.

Sentados en un banco rodeados de bolsas y maletas, Halyna y Olexey dijeron que no tenían otra opción. No irse no era una opción.

“No hay electricidad ni agua, hace tiempo que cortaron el gas. Hubo explosiones por todas partes, todo quedó destruido”, dijo Olexey mientras esperaba que un auto los recogiera a él y a Halyna.

Están decididos a volver. Se van a Italia para reunirse con su hija, que vive allí desde 2022. Hace más de dos años que no ven a su nieta y temen que no los entienda, ya que ahora va a una escuela italiana. Halyna dijo que estaba deseando volver a ver a su hija y a su nieta, por supuesto, pero que se opone categóricamente a vivir en Italia para siempre.

“No quiero vivir en Italia. Quiero vivir en el país en el que nací. Quiero vivir aquí, en mi casa, en Ucrania”, dijo Halyna. “No sé italiano, no sé inglés. Cuando lleguemos allí, no podré ir a ningún lado sin mi hija. No quiero eso”, agregó Olexey.

A la mañana siguiente, apenas 24 horas después de huir de su casa, Olexey y Halyna se encontraron perdidos en Dnipro. Acostumbrados a vivir en un pueblo pequeño, la pareja intentaba orientarse en la gran ciudad en busca de un cajero automático.

Estaban luchando por aceptar su nueva realidad. Ahora son refugiados.