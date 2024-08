El hombre más longevo del mundo, nacido el mismo año del hundimiento del Titanic, cumple 112 años

John Alfred Tinniswood fue declarado en abril el hombre vivo de mayor edad por Guinness World Records. Crédito: Guinness World Records/Reuters

(CNN) -- John Alfred Tinniswood nació el mismo año en que se hundió el Titanic y en que Nuevo México y Arizona se convirtieron en estados de Estados Unidos.

Ahora, el hombre vivo más longevo del mundo, nacido el 26 de agosto de 1912, celebra su 112 cumpleaños.

Tinniswood celebra con amigos y familiares en su residencia de Southport, ciudad costera del oeste de Inglaterra, según informa Guinness World Records (GWR).

Antes de su cumpleaños, Tinniswood declaró a GWR que no se sentía "diferente" al cumplir 112 años: "No siento esa edad, no me emociona. Probablemente por eso la he alcanzado. Me lo tomo con calma, como cualquier otra cosa", según un comunicado de prensa del domingo.

El padre de uno, abuelo de cuatro y bisabuelo de tres fue declarado el hombre vivo de más edad por GWR en abril.

También es el veterano de la Segunda Guerra Mundial de mayor edad que sobrevive en el mundo, según GWR.

Tinniswood dice que su principal consejo para mantenerse sano es practicar la moderación.

Dice que le gusta escuchar la radio y que sigue realizando muchas tareas cotidianas –como levantarse de la cama y gestionar sus finanzas– sin ayuda.

"No se me ocurre ningún secreto especial. De joven era bastante activo; caminaba mucho. Pero para mí, no soy diferente (a los demás). En absoluto", afirma.

Al comentar cómo cree que será el mundo dentro de otros 112 años, Tinniswood dijo: "Oh, Dios mío. Bueno, quiero decir más honestidad entre los distintos países. Todos, incluido el nuestro, dan un poco de espectáculo de vez en cuando".

Tinniswood es cuatro años más joven que la mujer de más edad y la persona viva de más edad, la japonesa Tomiko Itooka, de 116 años. La semana pasada se hizo con el título tras la muerte de la estadounidense Maria Branyas Morera, de 117 años.

Tinniswood también está a cuatro años de ser el hombre más viejo de la historia, título que ostenta el japonés Jiroemon Kimura, que vivió 116 años entre 1897 y 2013.

La persona más longeva de la historia, la francesa Jeanne Calment, vivió 122 años, entre 1875 y 1997.