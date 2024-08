Juan Delpino, rector del CNE, reconoce falta de transparencia y veracidad en las elecciones de Venezuela

Edmundo González Urrutia rechaza el fallo del TSJ de Venezuela 1:41

(CNN Español) -- El rector principal del Consejo Nacional Electoral (CNE), Juan Delpino, reconoció este lunes irregularidades en la jornada electoral de Venezuela que habrían comprometido el resultado presentado por el CNE que proclamó el triunfo del presidente Nicolás Maduro.

"Todo lo ocurrido antes, durante y después de la elección presidencial, señalan la gravedad de la falta de transparencia y veracidad de los resultados", aseguró.

Delpino rompió el silencio a dos días de que se cumpla un mes de las elecciones del 28 de julio. Según explicó, no se había pronunciado, aunque, desde el día posterior a la votación, mantuvo una postura de desacuerdo con la falta de transparencia en el proceso.

"Lamento profundamente que el resultado y su reconocimiento no les sirvan a todos los venezolanos, que no dirima nuestras diferencias y no promueva la unidad nacional y que, en su lugar, subyace la duda en la mayoría de los venezolanos y en la comunidad internacional sobre los resultados", aseguró el rector en un comunicado publicado en su cuenta de X.

Entre las principales denuncias sobre los comicios, Delpino subrayó la falta de la transmisión de los resultados al cierre de las mesas, justificado por el oficialismo por un presunto hackeo, y el cierre de las mesas de votación junto al desalojo de testigos de la oposición. "Constituyó una violación directa a los principios de equidad y de inobservancia de los derechos de los electores a tener acceso a las actas", aseguró.

publicidad

Delpino destacó que expertos internacionales han coincidido en que no se cumplió con los estándares nacionales e internacionales de transparencia y legalidad. Su comunicado es el primer rechazo de un funcionario actual del sistema electoral venezolano.

Tras la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), varios países han reforzado sus pedidos de transparencia con la presentación y verificación de las actas con el resultado desagregado de las votaciones que demuestren el triunfo de Maduro que anunció el CNE.

En una entrevista para The New York Times, Delpino añadió que se siente avergonzado y pidió disculpas a sus connacionales porque no logró un plan para "tener unas elecciones aceptadas por todos".

CNN intenta contactar al Gobierno de Venezuela para obtener comentarios sobre estas declaraciones de Delpino.

Osmary Hernández y Manuel Cobela colaboraron con este reporte