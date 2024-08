Rusia lanza un mortal ataque aéreo nocturno contra ciudades y redes eléctricas en Ucrania

¿Por qué Rusia no puede contener el avance ucraniano en Kursk? 0:57

(CNN) -- Las fuerzas rusas lanzaron una serie de ataques con drones y misiles contra la infraestructura energética en Ucrania durante la noche, matando al menos a tres personas, mientras que funcionarios ucranianos informaron cortes de energía en varias ciudades.

La fuerza aérea de Ucrania dijo el lunes que detectó decenas de misiles y drones dirigidos a casi todas las regiones del país, incluida la capital Kyiv y la ciudad portuaria de Odesa, en el sur.

Según las autoridades ucranianas, en las regiones de Dnipropetrovsk, Zaporizhia y Volinia se registraron víctimas mortales. En la región central de Poltava, al menos cinco personas resultaron heridas en el ataque a una instalación industrial, según el jefe militar de la región.

Según Serhii Kovalenko, director general de la empresa energética Yasno, tras los ataques se han registrado cortes de electricidad en varias ciudades, incluidas Kyiv y Dnipro.

El ministro de Energía de Ucrania, Herman Halushchenko, indicó que la infraestructura energética de Ucrania fue el objetivo del ataque nocturno.

“El sector energético está en la mira”, dijo, añadiendo que se han introducido cortes de energía de emergencia y se está investigando el alcance de los daños.

Los equipos de CNN en Kyiv y Dnipro también escucharon varias explosiones.

En Kyiv, el jefe de la administración militar de la ciudad declaró que las defensas aéreas estaban funcionando en la región y las afueras de la capital y aconsejó a la gente permanecer en refugios.

En Járkiv, los servicios de emergencia estaban trabajando en un número no revelado de lugares atacados, según su jefe militar regional.

El ataque aéreo generalizado se produce dos días después de que un ataque ruso contra un hotel en la región de Donetsk matara a un asesor de seguridad británico e hiriera a dos periodistas.

Ryan Evans, un exsoldado, había estado trabajando con Reuters desde 2022 y asesoró a sus periodistas sobre seguridad en todo el mundo, incluso en Ucrania, Israel y en los Juegos Olímpicos de París, dijo la agencia de noticias.

Residentes sin electricidad

Este lunes por la mañana se quedó sin luz en muchas partes de Kyiv y los residentes dijeron que se quedaron sin electricidad después de escuchar varias explosiones fuertes.

“No hay ningún lugar donde ir ni donde esconderse”, dijo Katerina, de 35 años, a CNN por teléfono el lunes

Había abandonado recientemente la ciudad con su hijo para evitar los bombardeos y ahora vive en las afueras de Kyiv . Dice que no tiene electricidad ni agua.

“Las explosiones fueron tan fuertes que la casa y las ventanas temblaban”, dijo. “Después de cuatro o cinco explosiones, mi esposo y yo decidimos despertar al bebé y salir afuera. Como la casa no era nueva y no había refugio ni sótano donde esconderse, no era seguro permanecer dentro debido a la metralla que se filtraba por las ventanas”.

Anna, que vive en la orilla derecha de Kyiv, se despertó con una alarma de ataque aéreo seguida de explosiones.

“La mayor parte de los misiles fueron derribados en la zona, pero desde allí se oían los ruidos de las explosiones y el trabajo de la defensa aérea. Mis amigos de otras partes de la ciudad me escribieron que les habían cortado la electricidad y el agua”, afirmó.

Rusia dice que derribó drones

El último bombardeo ruso también ocurre mientras las fuerzas ucranianas ocupan una parte del territorio ruso en la región fronteriza de Kursk y mientras Kyiv lleva a cabo sus propios ataques aéreos contra objetivos en el interior de Rusia.

El lunes, Rusia dijo que sus defensas aéreas destruyeron 20 drones lanzados desde Ucrania durante la noche, incluidos nueve sobre la región de Saratov, tres sobre Kursk y dos sobre las regiones de Belgorod, Bryansk y Tula.

Este domingo, el gobernador de Belgorod dijo que cinco civiles murieron y otros 12 resultaron heridos en los bombardeos.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo este domingo que sus fuerzas avanzaron hasta 3 kilómetros (casi 2 millas) en Kursk y tomaron el control de dos asentamientos más.

Mientras tanto, en Ucrania, las fuerzas terrestres rusas avanzan lentamente hacia la ciudad clave de Pokrovsk , en el este del país, que podría convertirse en el próximo gran campo de batalla de la guerra.

Pokrovsk es un objetivo estratégico para Moscú y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha dejado claro que su objetivo es apoderarse de todas las regiones orientales de Ucrania de Donetsk y Luhansk.

Pokrovsk se encuentra en una ruta de suministro clave que lo conecta con otros centros militares y constituye la columna vertebral de las defensas ucranianas en la parte de Donetsk que todavía está bajo el control de Kiev.

En su discurso de este domingo, Zelenski dijo que en Donetsk “la mayor atención se concentra en Novohrodivka y Vodiane, donde los ataques son más intensos. Estoy agradecido a todas nuestras unidades por su resistencia”.

Michelle Velez y Darya Tarasova de CNN contribuyeron con este reportaje.