Rusia lanza "uno de los mayores" ataques aéreos contra ciudades y redes eléctricas de toda Ucrania, dice Zelensky

(CNN) -- Rusia lanzó un ataque "masivo" con misiles y drones contra infraestructuras energéticas en toda Ucrania durante la noche de ayer a este lunes, según informaron las autoridades ucranianas, que causaron la muerte de al menos cuatro personas y cortes de electricidad en varias ciudades.

En los ataques a escala nacional se utilizaron "más de 100 misiles de diversos tipos y alrededor de 100 drones Shahed", dijo el presidente de Ucrania, Volodmyr Zelensky, que lo calificó como "uno de los mayores ataques" en más de dos años y medio de guerra.

Las fuerzas aéreas ucranianas declararon haber detectado decenas de misiles y drones dirigidos contra casi todas las regiones del país, desde las regiones orientales de Járkiv y Dnipro, en primera línea, hasta la ciudad portuaria de Odesa, en el sur, así como la capital, Kyiv.

"Los terroristas rusos volvieron a atentar contra las infraestructuras energéticas", escribió este lunes en Telegram el primer ministro de Ucrania, Denys Shmyhal. Al menos 15 regiones fueron blanco de una combinación de drones, misiles de crucero y misiles hipersónicos Kinzhal, dijo.

La compañía nacional de energía de Ucrania, Ukrenergo, se vio obligada a aplicar cortes de energía de emergencia para estabilizar el sistema, dijo Shmyhal. Se registraron cortes de electricidad en varias ciudades, entre ellas Kyiv y Dnipro, según Serhii Kovalenko, director ejecutivo de la empresa energética Yasno.

Ucrania llevaba semanas preparándose para un gran ataque ruso, en respuesta a la impactante incursión de Kyiv en la región fronteriza de Kursk, la primera invasión extranjera de Rusia desde la Segunda Guerra Mundial. En vísperas del Día de la Independencia de Ucrania, el sábado, la embajada estadounidense en Kyiv había advertido de un mayor riesgo de ataques rusos con drones y misiles.

El ataque nocturno se produjo horas después de que el Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania pidiera a Belarús que retirara lo que describió como una acumulación "significativa" de fuerzas y equipos bielorrusos en su frontera común. Kyiv también informó que antiguos mercenarios de Wagner se encontraban entre las tropas en la frontera e instó a Minsk a "no cometer errores trágicos para su país bajo la presión de Moscú".

A lo largo de la guerra, Rusia ha atacado repetidamente las infraestructuras energéticas de Ucrania, intentando sumir a sus ciudadanos en la oscuridad y utilizar las gélidas temperaturas invernales como arma de guerra. Tras el ataque de este lunes, el ministro de Energía de Ucrania, Herman Halushchenko, declaró que "el sector energético está en el punto de mira" y que se estaba investigando el alcance de los daños.

Se registraron muertes en las regiones de Dnipropetrovsk, Zaporiyia, Volyn y Zhytomyr, según las autoridades ucranianas. Al menos cinco personas resultaron heridas en la región central de Poltava al ser alcanzada una instalación industrial, según su jefe militar regional.

Los equipos de CNN en Kyiv y Dnipro escucharon varias explosiones durante la noche.

En Kyiv, el jefe de la administración militar de la ciudad dijo que las defensas aéreas estaban funcionando en la región y en las afueras de la capital y aconsejó a la gente que permaneciera en refugios. En Járkiv, los servicios de emergencia estaban trabajando en un número indeterminado de lugares atacados, según el jefe militar de la región.

Aunque los aliados occidentales de Kyiv suministraron a Ucrania grandes cantidades de material militar, impusieron condiciones estrictas para su uso. Por temor a una escalada rusa, los países occidentales prohibieron a Ucrania utilizar las armas que le habían proporcionado para atacar bases de lanzamiento de misiles y drones en el interior de Rusia, lo que significa que Kyiv tiene que depender principalmente de sus defensas aéreas para frenar los ataques de Moscú.

Tras los ataques de este lunes, las autoridades ucranianas volvieron a pedir a sus aliados que les permitan atacar más profundamente en Rusia.

"Cada líder, cada uno de nuestros socios, conoce las acciones decisivas necesarias para poner fin a esta guerra con justicia. Ucrania no puede ver limitadas sus capacidades de largo alcance cuando los terroristas no tienen tales limitaciones", declaró Zelensky.

El Ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, también hizo dos peticiones a los aliados de Kyiv: "Primero, afirmar los ataques de largo alcance de Ucrania contra todos los objetivos militares legítimos en territorio ruso. Segundo, acordar el uso de las capacidades de defensa aérea de los socios para derribar misiles y drones cerca de su espacio aéreo".

El ataque aéreo generalizado se produce dos días después de que un ataque ruso contra un hotel en la región de Donetsk matara a un asesor de seguridad británico e hiriera a dos periodistas.

El exsoldado Ryan Evans trabajaba para Reuters desde 2022 y asesoraba a sus periodistas sobre seguridad en todo el mundo, incluidos Ucrania, Israel y los Juegos Olímpicos de París, según la agencia de noticias.

Residentes esperan a que pasen los avisos de ataque aéreo, en una estación de metro en Kyiv, Ucrania, 26 de agosto de 2024. (Crédito: CNN)

Residentes sin electricidad

Este lunes por la mañana no había luz en muchas partes de Kyiv, y los residentes dijeron que se habían quedado sin electricidad tras oír varias explosiones fuertes.

"No hay dónde ir ni dónde esconderse", dijo Katerina, de 35 años, a CNN por teléfono este lunes.

Recientemente abandonó la ciudad con su hijo para evitar los bombardeos y ahora vive sin electricidad ni agua en las afueras de la capital.

"Las explosiones eran tan potentes que la casa temblaba y las ventanas también", explicó. "Después de cuatro o cinco explosiones, mi marido y yo decidimos despertar al bebé y salir. Como la casa no era nueva y no había refugio ni sótano donde esconderse, no era seguro quedarse dentro, por la metralla de las ventanas".

Anna, que vive en la orilla derecha de Kyiv, se despertó con una alarma antiaérea seguida de explosiones.

"La mayor parte de los misiles fueron derribados en la región, pero incluso desde allí podía oír el ruido de las explosiones y el trabajo de la defensa antiaérea. Mis amigos de otras partes de la ciudad escribieron que les habían cortado la electricidad y el agua", dijo.

En la estación de metro de Kyiv, que se ha utilizado durante toda la guerra como refugio antiaéreo, los residentes contaron a CNN cómo se habían despertado asustados por el sonido de las sirenas.

"Me desperté por las explosiones e inmediatamente vine al metro", dijo Dmytro, de 18 años, a CNN. "Daba miedo oír el sonido de las explosiones. Hacía mucho que no bombardeaban Kyiv".

Rusia dice que derribó drones

El último bombardeo ruso también se produce mientras las fuerzas ucranianas ocupan una parcela de territorio ruso en la región fronteriza de Kursk y mientras Kyiv lleva a cabo sus propios ataques aéreos contra objetivos en el interior de Rusia.

Este lunes, Rusia declaró que sus defensas aéreas destruyeron 20 drones lanzados desde Ucrania durante la noche, nueve de ellos sobre la región de Saratov, tres sobre Kursk y dos sobre las regiones de Belgorod, Bryansk y Tula.

El domingo, el gobernador de Belgorod declaró que cinco civiles habían muerto y otros 12 habían resultado heridos en bombardeos.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, declaró el domingo que sus fuerzas habían avanzado hasta 3 kilómetros en Kursk y tomado el control de otros dos asentamientos.

Mientras tanto, en Ucrania, las fuerzas terrestres rusas avanzan hacia la ciudad oriental de Pokrovsk, que podría convertirse en el próximo gran campo de batalla de la guerra.

Pokrovsk es un objetivo estratégico para Moscú y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, dejó claro que su objetivo es apoderarse de todas las regiones orientales ucranianas de Donetsk y Luhansk.

Pokrovsk se encuentra en una carretera de suministro clave que la conecta con otros centros militares y constituye la columna vertebral de las defensas ucranianas en la parte de Donetsk que aún está bajo control de Kyiv.

En su discurso del domingo, Zelensky dijo que en Donetsk "la mayor atención se centra en Novohrodivka y Vodiane, donde los asaltos son más intensos. Agradezco a todas nuestras unidades su resistencia".

--Michelle Velez y Chris Liakos, de CNN, contribuyeron con información.