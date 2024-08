Las 5 cosas que debes saber este 27 de agosto: Los "comanditos" de Venezuela, de activistas a migrantes

El rector principal del Consejo Nacional Electoral de Venezuela reconoció este lunes irregularidades en la elección. Rusia lanza "mayor ataque aéreo" contra Ucrania desde inicio de la guerra. Autoridades de EE.UU. desconocen el paradero de miles de niños migrantes. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

1. Los "comanditos" de Venezuela, de activistas a migrantes

La oposición venezolana dice que cientos de sus activistas y testigos electorales están saliendo del país, en medio de las repercusiones tras las cuestionadas elecciones presidenciales del mes pasado. CNN habló con media docena de venezolanos que huyeron de su país en el último mes, algunos cambiándose de ropa o escondiéndose entre arbustos en su camino hacia un lugar seguro.

2. La versión del rector del CNE sobre las elecciones en Venezuela

El rector principal del Consejo Nacional Electoral (CNE), Juan Delpino, reconoció este lunes irregularidades en los comicios de Venezuela, que habrían comprometido el resultado presentado por el CNE que proclamó el triunfo del presidente Nicolás Maduro.

3. Tensión por combustible de aviones en Colombia

El Gobierno y las aerolíneas Latam y Avianca dijeron este lunes que retomarían las operaciones normales en Colombia, después de que durante el día llegaron a anunciar que tendrían que cancelar vuelos y en otros casos reprogramarlos porque los distribuidores de combustible alegaron escasez en los inventarios. El Gobierno confirmó el suministro del combustible por parte de las distribuidoras. Fueron varias horas de tensión entre las aerolíneas, el sector petrolero y las autoridades aeronáuticas. ¿Qué ocurrió?

4. Rusia lanza "mayor ataque aéreo" contra Ucrania desde el inicio de la guerra

Rusia lanzó un ataque "a gran escala" con misiles y drones contra infraestructuras energéticas en toda Ucrania durante la noche de este domingo al lunes, según las autoridades ucranianas. Informaron que esto causó la muerte de al menos cuatro personas y cortes de electricidad en varias ciudades.

publicidad

5. Autoridades de EE.UU. desconocen el paradero de miles de niños migrantes

Un reciente reporte de la Oficina del Inspector General de Estados Unidos (OIG), que se envió al Congreso el martes, indicó que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) no tiene información sobre el paradero de más de 32.000 menores inmigrantes no acompañados que tendrían que haber comparecido a sus citas ante una corte de inmigración y no lo hicieron durante los años fiscales 2019 a 2023, ni tampoco iniciaron los procesos de remoción necesarios.

A la hora del café

Walmart retira del mercado un jugo de manzana debido a niveles elevados de arsénico

Walmart retiró del mercado casi 10.000 cajas de jugo de manzana del fabricante Refresco, vendidas en tiendas de todo Estados Unidos, que contenían niveles potencialmente dañinos de arsénico inorgánico.

Apple presentaría primer iPhone con inteligencia artificial generativa en evento de septiembre

El lunes 9 de septiembre, el gigante tecnológico Apple organizará un evento especial con el lema "It's Glowtime". Aunque todavía no está del todo claro a qué se refiere "glowtime", se espera que la inteligencia artificial incorporada sea una característica clave del último iPhone.

James Rodríguez ficha con el Rayo Vallecano de España

El club de fútbol Rayo Vallecano de Madrid anunció en sus cuentas de redes sociales el fichaje del capitán de la selección de Colombia, James Rodríguez. El MVP (mejor jugador) de la Copa América 2024 ha fichado con el club de Vallecas en el marco del centenario del equipo.

Kylian Mbappé sigue sin marcar en LaLiga y el Rayo Vallecano anuncia a James Rodríguez 2:15

Muere Sven-Göran Eriksson, exseleccionador de Inglaterra, a los 76 años

En enero de 2024, Sven-Göran Eriksson Eriksson reveló que padecía un cáncer terminal y que le quedaba aproximadamente un año de vida, lo que generó una oleada de apoyo de antiguos colegas y simpatizantes de todo el mundo.

Hijo de Christopher Reeve recuerda la última vez que vio a su padre de pie

El tráiler de un nuevo documental sobre Christopher Reeve, la estrella de “Superman”, incluye un momento emotivo de su hijo.

La cifra del día

143

143 mexicanos que huyen de la violencia en Chiapas permanecen en Guatemala, según el Instituto Guatemalteco de Migración.

La cita del día

"Acta mata sentencia"

La líder opositora venezolana María Corina Machado convocó a una nueva jornada de protestas en el país y el mundo para este miércoles, cuando se cumple un mes de las elecciones presidenciales del 28 de julio, en las que la oposición asegura que triunfó en las urnas con su candidato Edmundo González, al contrario que los resultados anunciados por las autoridades.

Y para terminar...

Video muestra a una araña que fue infectada por cordyceps, el hongo zombi mencionado en "The Last of Us"

Los creadores del videojuego “The Last of Us” se inspiraron para su historia en un hongo que afecta principalmente a los insectos hasta manipular su mente. Un investigador compartió el video de una araña tras haber sido infectada.