Declaró el exchofer y exintendente de la quinta presidencial en la causa por presunta violencia de género contra Alberto Fernández

El entonces presidente de Argentina, Alberto Fernández, habla al llegar al Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi en Luque, Paraguay, el 14 de agosto de 2023, para asistir a la toma de posesión del presidente electo Santiago Peña. (Crédito: NORBERTO DUARTE/AFP vía Getty Images)

(CNN Español) -- Daniel Rodríguez, quien fuera chofer de Alberto Fernández y exintendente de la quinta presidencial de Olivos entre 2019 y 2023, declaró el lunes ante el fiscal federal Ramiro González, en un nuevo episodio en la causa en la que se investiga al expresidente de Argentina por presunta violencia de género.

Rodríguez explicó que "golpes no observó" y tampoco "intermedió en ninguna agresión" que pudiera haber tenido lugar entre la ex primera dama Fabiola Yáñez y Fernández, según confirma a CNN una fuente cercana al expediente.

De acuerdo con la misma fuente, tras varias preguntas por parte del fiscal en las que Rodríguez negó haber presenciado hechos de violencia, al ser consultado sobre si en alguna ocasión vio golpes, marcas o lesiones en alguna parte del cuerpo de Fabiola Yáñez, contestó: “No, yo directamente no la vi con moretones, me hubiera llamado la atención”. Sin embargo, relató un supuesto episodio en el que una de las amas de llave de la quinta presidencial le dijo que Yáñez “se volvió a caer”.

Rodríguez también negó tener un vínculo más allá de lo laboral con Alberto Fernández, y detalló que no era una relación de amistad, sino de respeto y de trabajo.

CNN contactó a la defensa de Alberto Fernández y de Fabiola Yáñez para obtener comentarios, pero todavía no ha recibido respuesta.

Fernández había afirmado en una entrevista exclusiva que concedió al diario español El País que hubo discusiones "vehementes" con Yáñez, pero negó los hechos de violencia. "No he golpeado a Fabiola. Nunca he golpeado a una mujer", dijo. Antes, había dicho en su cuenta de X que "la verdad de los hechos es otra".

Federico Saavedra, exjefe de la Unidad Médico Presidencial, deberá presentarse el 5 de septiembre a dar testimonio.

Nacho Girón colaboró con este reporte.