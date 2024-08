Familia mafiosa deja un ataúd frente a la casa de una activista, dice la Policía de Roma

Un ataúd negro fue abandonado el domingo frente a la casa de una activista antimafia en Roma, Italia, según informó la Policía. (Crédito: Policía capitalina de Roma)

(CNN) -- La familia criminal Casamonica, un sindicato mafioso del crimen organizado que opera en Roma y sus alrededores, fue señalada como responsable de un ataúd negro que abandonaron el domingo frente a la casa de una activista antimafia, según informó la Policía de la capital de Italia.

La activista en cuestión, Tiziana Ronzio, es presidenta del grupo antimafia Toripiubella, llamado así por el barrio de Tor Bella Monaca, donde se asentaban las principales villas familiares de los Casamonica hasta que fueron destruidas por la ciudad en 2018 y 2019.

La Policía encontró decoraciones chillonas, incluidos tigres de porcelana de tamaño natural utilizados para ocultar dinero en efectivo, piscinas con incrustaciones de diamantes bordeadas de caballos dorados y techos con espejos dorados en muchas de las habitaciones durante la demolición. También encontraron varias toneladas de droga, según la Policía, entre ellas heroína y cocaína. En 2022, dos miembros de la familia fueron condenados por intentar traficar con siete toneladas de cocaína procedentes de Colombia.

El ataúd fue encontrado el domingo frente a la residencia de Ronzio en Roma, en el barrio de Tor Bella Monaca.

Ronzio declaró el domingo por la tarde que vio el ataúd y que le enviaron fotos del mismo, pero que no se dio cuenta inmediatamente de que se trataba de una amenaza contra ella hasta que se lo comunicó su equipo de seguridad.

publicidad

Aunque calificó la amenaza de "estúpida" y dijo que no la detendría, también afirmó que "desestabilizaba" a su grupo, que denuncia regularmente a sus miembros por delitos contra residentes locales y a menudo testifica ante los tribunales en su favor.

"No tengo miedo, sigo adelante", declaró Ronzio a los medios de comunicación locales. "Son gestos estúpidos que nos enfadan aún más y nos dan ganas de luchar".

Mientras tanto, la Policía de Roma dijo el lunes a CNN que el ataúd está siendo examinado en busca de huellas dactilares. Toripiubella, el grupo de Ronzio, dijo a CNN que no harían una declaración pública ya que la investigación está en curso.

Ronzio ha denunciado a varios miembros del clan en el pasado.

"Ha habido muchas cosas que uno siempre deja pasar", declaró el domingo por la noche a la cadena italiana Sky24, señalando que ha vivido actos de intimidación anteriores, como amenazas escritas y heces dejadas en la puerta de su casa por sus propios vecinos.

"Intento vivirlo con distanciamiento, pero no es fácil: vivo estas cosas como si no me afectaran, para seguir adelante", dijo, y añadió: "Es difícil vivir en el mismo lugar que las personas que denuncias a la Policía".

Aunque la casa y la oficina de Ronzio han sido asaltadas en múltiples ocasiones, declaró al diario La Repubblica que "no todos los días encuentras un ataúd debajo de tu casa".

"Puede ocurrir que una persona incivilizada deje un mueble, un sofá, pero no un ataúd", dijo en el artículo, publicado el lunes.

Varios grupos políticos han condenado el acto de intimidación.

El alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, escribió en X el domingo: "Solidaridad y cercanía a Tiziana Ronzio por la horrible amenaza recibida hoy. El valioso trabajo que lleva a cabo desde hace años junto con otros muchos ciudadanos honrados en Tor Bella Monaca no se detendrá ante intimidaciones. La ciudad y su administración seguirán estando al lado de Tiziana en apoyo de su compromiso diario en el territorio por la legalidad y la justicia".

Tobia Zevi, concejal de Patrimonio y Políticas de Vivienda de Roma, también expresó su apoyo a Ronzio, afirmando que "la denuncia contra el crimen organizado (y) el coraje y la perseverancia que han distinguido su trabajo en años difíciles no se verán mermados por el temor a otro gesto innoble contra ella".

Escenas de 'El Padrino'

El clan Casamonica fue identificado por primera vez como grupo mafioso por la Dirección de Investigación Antimafia italiana, o DIA, en la década de 1970. Las principales familias proceden de grupos nómadas sinti que llegaron a la capital desde las provincias rurales italianas tras el final de la Segunda Guerra Mundial y, según la DIA, se calcula que tienen un patrimonio de unos 90 millones de euros (US$ 101 millones). Se les asocia sobre todo con la extorsión, el chantaje y la usura, pero también han estado implicados en amenazas como la que sufrió Ronzio, y en casos de asesinato. Se cree que hay unos 1.000 miembros. Una docena de personas vinculadas al grupo se enfrentan actualmente a un juicio por robar electricidad en un proyecto de viviendas en Roma.

El grupo saltó a los titulares en 2015 cuando las autoridades romanas les permitieron celebrar un fastuoso funeral por el patriarca de la familia, Vittorio Casamonica, que incluyó un coche de caballos para su ataúd y un helicóptero que dejó caer pétalos de rosa sobre el barrio de Tor Bella Monaca.

Dado que el clan Casamonica está identificado por las autoridades italianas como una organización criminal, es inusual que se les diera luz verde para celebrar un funeral público, ya que a otros grupos mafiosos se les han prohibido los funerales públicos de los jefes.

Aun así, esa procesión contó con protección policial y una banda de música en el exterior de la iglesia que hizo sonar temas musicales de la trilogía de "El Padrino".

En 2019, durante un juicio contra 40 miembros de la familia Casamonica acusados de asociación mafiosa, tráfico y venta de drogas, extorsión, usura y posesión ilegal de armas, un informante testificó que una matriarca intentó matarle.

El informante, Massimiliano Fazzari, habló ante el tribunal del uso de ácido, que, según dijo, se encontraba en una tina en el sótano de una de las villas de la familia en Roma.

"Me amenazaron con disolverme en ácido", dijo Fazzari refiriéndose a Liliana Casamonica, la jefa de una de las familias.