Harris y Walz darán a CNN su primera entrevista conjunta exclusiva desde que comenzó la campaña

Washington (CNN) –– La vicepresidenta Kamala Harris y el gobernador de Minnesota, Tim Walz, se sentarán con CNN para dar su primera entrevista conjunta este jueves mientras los demócratas trabajan para ampliar el entusiasmo de su electorado tras la Convención Nacional Demócrata de la semana pasada.

La entrevista, realizada por la corresponsal en jefe de política y presentadora de CNN Dana Bash se emitirá a las 9 p.m. ET del jueves y se produce mientras los candidatos se embarcan en una gira en autobús por el estado en disputa de Georgia. Esta será la primera vez que Harris se sienta con un periodista para una conversación profunda y grabada desde que el presidente Joe Biden abandonó su candidatura para un segundo mandato el 21 de julio.

Los 37 días transcurridos desde que comenzó su candidatura generaron una oleada de entusiasmo e impulso para Harris, que incluso se vio en la Convención Nacional Demócrata de la semana pasada en Chicago. Pero su falta de conferencias de prensa formales o entrevistas a medios generó críticas de sus rivales republicanos. Con la entrevista del jueves, Harris cumple una promesa que hizo a principios de agosto de agendar una entrevista antes de fin de mes.

Con la entrevista, la campaña extraordinariamente truncada de Harris entra en una nueva fase posterior a la Convención Demócrata. Su equipo anticipa un mayor escrutinio a medida que ella y Walz ingresan en las últimas semanas antes del inicio de la votación anticipada. Harris también se ha estado preparando para un debate del 10 de septiembre con su rival republicano, el expresidente Donald Trump.

En las últimas semanas, Harris ha respondido a algunas preguntas que le hicieron los periodistas mientras hace campaña en estados en disputa. También concedió tres entrevistas a creadores de contenido e influencers durante la Convención Nacional Demócrata la semana pasada, un ejemplo de la convicción de su campaña de que los votantes, especialmente los jóvenes, obtienen sus noticias de fuentes menos tradicionales.

Eso no ha servido para atenuar las críticas, emitidas con mayor dureza por el candidato republicano a la vicepresidencia, el senador de Ohio J. D. Vance, por pasar más de un mes como abanderada del Partido Demócrata sin enfrentar el escrutinio que conlleva una entrevista personal con un periodista. Vance y Trump han tenido numerosas entrevistas con los medios durante el mismo período.

“Creo que es realmente vergonzoso, tanto para Kamala Harris como para muchos de los medios estadounidenses que participan en esto, tener a una persona que ha sido la virtual candidata del Partido Demócrata durante 17 días y se niega a responder una sola pregunta de los medios estadounidenses”, dijo Vance en Wisconsin a principios de este mes.

Sin embargo, algunas de las interacciones de Vance y Trump con los medios de comunicación trajeron problemas para ambos candidatos: Vance tuvo que explicar declaraciones anteriores que hizo sobre las mujeres sin hijos mientras que Trump cuestionó la identidad racial de Harris y acusó falsamente a su oponente birracial de presentarse recientemente como negra. Esos son exactamente el tipo de errores mediáticos no forzados que la campaña de Harris puede haber estado tratando de evitar.

La entrevista brindará a Harris la primera oportunidad de exponer su postura sobre diversas cuestiones nacionales y extranjeras durante una campaña que hasta ahora se ha caracterizado por su entusiasmo, pero ha sido poco concreta en sus políticas. También tendrá la oportunidad, si así lo desea, de explicar en qué podrían diferir sus posturas de las de Biden.

Las entrevistas anteriores importantes han sido un desafío para Harris. Durante una entrevista en 2021 con Lester Holt de NBC, Harris respondió con fastidio cuando se le preguntó por qué no había visitado la frontera entre Estados Unidos y México como parte de su tarea de investigar las causas fundamentales de la migración desde América Central y del Sur.

“En algún momento, ya sabes, vamos a ir a la frontera”, dijo Harris en la entrevista. “Hemos estado en la frontera. Así que, todo este asunto de la frontera. Hemos estado en la frontera. Hemos estado en la frontera”.

Holt respondió: “No has estado en la frontera”.

“Yo no he estado en Europa. Y quiero decir que no entiendo lo que estás diciendo”, dijo Harris riéndose. Y agregó: “No le estoy restando importancia a la frontera”.

Entrevistas más recientes han mostrado que Harris está en una posición más firme. En los momentos posteriores al desastroso debate del 27 de junio que eventualmente torpedearía las esperanzas de Biden de un segundo mandato, Harris se sentó para una entrevista con Anderson Cooper de CNN y presentó una fuerte defensa del desempeño del presidente, siendo uno de los pocos aliados de Biden que se mantuvo públicamente firme a su lado.