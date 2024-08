José "Pepe" Mujica, hospitalizado para continuar el tratamiento contra el cáncer

Pepe Mujica enla presentación de su último libro el 29 de agosto de 2018 en Bolonia, Italia. Crédito: Roberto Serra/Iguana Press/Getty Images

(CNN Español) -- José "Pepe" Mujica, expresidente de Uruguay (2010-2015), fue ingresado a un hospital para continuar con su tratamiento por el cáncer de esófago que padece, dijo a CNN su médica tratante, Raquel Panone.

Mujica, de 89 años, anunció en abril de este año que tenía un tumor.

La médica tratante de José Mujica, Raquel Panone, dijo este martes que el cáncer de esófago que padecía el expresidente uruguayo “se curó”, pero que el exmandatario, de 89 años, padece de fibrosis, producto de la radioterapia a la que fue sometido.

“El cáncer se curó. Que no tiene más, porque le hicimos, varias veces, tomografías en estos días, en diferentes lugares, no solo aquí, sino también con la gente que hizo la radioterapia, y eso muestra que no hay evidencia del tumor y lo que sí tiene es la fibrosis que queda en el esófago después de la radioterapia”, dijo en conferencia de prensa.

Darío Klein colaboró con este reporte.