La banda de rock británica Oasis anuncia su regreso en 2025

Las claves de la pelea entre los hermanos Gallagher de Oasis 1:48

(CNN) --La banda británica de rock Oasis ha anunciado su regreso con una gira de reunión en 2025, según informa el grupo en su página web.

La gira comienza el 4 de julio en el estadio Principality de Cardiff, Gales, y la banda tocará un total de 14 fechas en todo el Reino Unido.

En un post publicado en X por Noel y Liam Gallagher, líderes de Oasis, los hermanos afirman: "Esto es, esto está pasando".

Las entradas saldrán a la venta el sábado 31 de agosto a las 9 de la mañana, hora local del Reino Unido (4 de la madrugada, hora del este).

El anuncio se produce a solo dos días del 30 aniversario del álbum de estudio debut de Oasis en 1994, "Definitely, Maybe".

El álbum incluía los populares temas "Live Forever", "Rock “n” Roll Star" y "Supersonic" y marcó el comienzo del rápido ascenso a la fama de Oasis.

Los hermanos Noel y Liam Gallagher han tenido una relación notoriamente tensa desde que disolvieron Oasis en 2009, y a menudo han intercambiado insultos en los medios de comunicación.

Ambos hermanos han hablado anteriormente sobre la posibilidad de una reunión.

Noel puso la responsabilidad en su hermano en una entrevista en 2023 con la radio KPNW 89.9, diciendo que su hermano "tendría que llamarme" para empezar, pero que estaría abierto a escuchar sus ideas.

Antes de que Liam iniciara una gira de aniversario de "Definitely, Maybe" por el Reino Unido en junio, dijo en una entrevista que Noel había rechazado una oferta para una gira de reencuentro.

"Pusimos una oferta sobre la mesa para algo relacionado con Oasis - porque nos lo ofrecieron - y dijo que no", dijo Liam en una entrevista con Mojo en febrero. "Era una gran gira, mucho dinero. La rechazó".

El año que viene marcará otro hito para Oasis con el 30 aniversario de su exitoso álbum de 1995 "(What's the Story) Morning Glory?". El álbum es el segundo de estudio de Oasis e incluye algunas de sus propuestas sonoras más populares como "Wonderwall", "Don't Look Back in Anger" y "Champagne Supernova".

Apenas un año después del lanzamiento del álbum y tres años después de su etapa como banda de la era britpop, Oasis atrajo a 250.000 asistentes durante dos noches de conciertos en el Knebworth Festival de Knebworth House, en Inglaterra.

Según la BBC, el 4% de la población inglesa solicitó entradas para ver los conciertos de Knebworth, lo que convirtió el evento en uno de los de mayor demanda de entradas para conciertos de la historia de Gran Bretaña.

Su álbum de estudio más reciente fue "Dig Out Your Soul", de 2008. Noel abandonó la banda durante un controvertido concierto en París en 2009.

"Con cierta tristeza y gran alivio les digo que he dejado Oasis esta noche", dijo Noel Gallagher en un breve comunicado en la página web de la banda en aquel momento. "La gente escribirá y dirá lo que quiera, pero simplemente no podía seguir trabajando con Liam ni un día más".

Tanto Liam como Noel siguieron exitosas carreras en solitario. Liam ha publicado tres álbumes en solitario y otros tantos en colaboración. Noel formó su nueva banda Noel Gallagher's High Flying Birds en 2010 y ha publicado cuatro álbumes de estudio.

"La mayor fuerza de Oasis era la relación entre Liam y yo", dijo Noel en el documental de 2016 "Oasis: Supersonic".

También es, dijo, "lo que al final hundió a la banda".

