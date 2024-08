Maduro anuncia "megaelección" para 2025 e impedimentos para registrar candidatos

Nicolás Maduro (Crédito: Alfredo Lasry R/Getty Images)

(CNN Español) -- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que en 2025 prevé llevar a cabo elecciones para elegir diputados de la Asamblea Nacional (AN), gobernadores, legisladores, alcaldes y concejales.

"En el 2025 lo que viene es la mamá de las elecciones, una megaelección porque se tiene que elegir la Asamblea Nacional diputados y diputadas, se tienen que elegir los 23 gobernadores por estado y se tiene que elegir las 335 alcaldías, los 23 consejos legislativos y los 335 consejos municipales", anunció Maduro.

En medio de la creciente crisis en Venezuela por la controversia que generó que el Consejo Electoral Nacional (CNE) declarara ganador a Maduro sin presentar pruebas que respalden ese anuncio, y la posterior ratificación del Tribunal Superior de Justicia, Maduro participó este lunes en la XI Cumbre Extraordinaria de jefes de Estado y de Gobierno del ALBA-TCP, donde recibió su apoyo de los Estados miembros.

Durante una de sus intervenciones, el presidente de Venezuela aseguró que ya empezaron los preparativos para las próximas elecciones y advirtió que "aquellos que no reconocen el poder electoral", no podrán participar en 2025. “A buen entendedor, palabras claras” agregó el mandatario. Maduro dijo que coincidía con el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien propuso la semana pasada que se evalúe una nueva ley de partidos políticos que prohíba que cualquier persona considerada “fascista” pueda ser candidata a cargos de elección popular.

La semana pasada, Rodríguez definió a los “fascistas” como quienes llaman a golpes de Estado, invasiones extranjeras o asesinatos de figuras públicas. “Al menos en Venezuela, un fascista no puede ser candidato”, insistió durante la sesión parlamentaria.

"Aquellos que no reconocen el poder electoral, aquellos que no reconocen el poder judicial, aquellos que no reconocen los poderes del Estado, aquellos que no respetan el derecho a la paz, aquellos que en definitiva no reconocen el poder de esta Constitución, sencillamente por ley no pueden participar en procesos electorales que vengan. Ni en el 25 ni en el conchinchino, en ningún proceso electoral, así de sencillo", dijo Maduro.