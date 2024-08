Tras perder su trabajo, convenció a su marido para que se trasladara a México y abriera un hostal. Esto es lo que ocurrió después

Brooke y Rick Gazer se mudaron a México en 1999 y luego abrieron un B&B, Agua Azul la Villa, en Huatulco. (Crédito: Brooke Gazer)

(CNN) -- Tras años viajando juntos, Brooke y Rick Gazer, ambos de Canadá, estaban acostumbrados a alojarse en lugares interesantes.

Y mientras se alojaban en una pensión de San Miguel, México, propiedad de una pareja de Nebraska, Brooke se preguntó cómo sería mudarse y abrir su propio hostal.

"Observaba (a los propietarios) y pensaba: 'Esta gente tiene una vida maravillosa, así que algún día me gustaría hacer esto'", cuenta Brooke a CNN Travel sobre aquella memorable estancia en 1986.

Sueño de reubicación

Más de una década después, se trasladaron al país norteamericano para hacer precisamente eso.

La pareja, que lleva 38 años casada, había vivido anteriormente en el extranjero y disfrutaba viajando, "así que no era una idea completamente extraña mudarse fuera del país".

Sin embargo, no fue hasta que Brooke perdió su trabajo como representante farmacéutica en 1996 cuando tomaron la decisión de dejar su vida en Calgary, Alberta, y abrir su propio bed and breakfast.

Rick se mostraba escéptico sobre "la economía de tener un bed and breakfast en cualquier sitio", así que decidieron probarlo en su propia casa.

Resultó ser "un experimento tremendamente exitoso", dice Brooke.

Como tenían un frágil perro ovejero que “no iba a trasladarse fácilmente,” la pareja decidió esperar unos años antes de dar el salto. Pero, ¿a dónde irían?

"Nuestro criterio era que, si íbamos a cambiar de vida, viviríamos en un lugar cálido y cerca de la playa", dice Brooke.

La pareja dice que "echaron un buen vistazo a Tailandia", pero al final decidieron que no era el destino adecuado para ellos.

"Y entonces dijimos: 'Siempre nos lo hemos pasado bien cuando hemos ido a México. Podría ser un buen lugar'", dice Rick. "Así que empezamos a mirar a México en serio".

Después de investigar un poco, se dieron cuenta de que México, el país donde habían considerado dar este paso por primera vez, era el más adecuado para ellos, así como la opción más viable económicamente.

"En México podíamos permitirnos contratar ayuda, una asistenta y un jardinero, además de una persona de mantenimiento cuando fuera necesario", afirma.

Aunque estaban bastante seguros de su decisión, algunos de sus amigos y familiares no estaban tan convencidos de su elección de destino.

Vender

"Todo el mundo estaba aterrorizado por nosotros", dice Brooke. "De hecho, mi mejor amiga me dijo algo así como: 'Brooke, si tienes la crisis de los 40, ¿no sería más fácil hacer algo sencillo, como cambiarte el color del pelo?".

Sin inmutarse por la reacción de sus seres queridos, Brooke y Rick siguieron adelante con su gran mudanza.

"México no nos daba ningún miedo", dice Rick. "Y es mucho más fácil aprender español que tailandés".

Cuando falleció su perro, la pareja se sintió por fin preparada para dejar atrás Canadá.

Aunque en un principio esperaban alquilar su casa durante seis meses, Brooke y Rick decidieron finalmente venderla.

"Aplazamos (el traslado a México) varios meses más mientras vendíamos la casa", añade. "Y luego recogimos las cosas y nos fuimos".

En febrero de 1999, dejaron Calgary, Alberta, y se dirigieron a México.

La pareja dice que pasaron al menos seis meses explorando el país, limitando su búsqueda a la costa del Pacífico mexicano, con el fin de encontrar el lugar perfecto para su alojamiento y desayuno, y finalmente se decidieron por Huatulco, una ciudad costera de Oaxaca.

"Los dos estábamos de acuerdo en que éste era el lugar", dice Brooke, antes de explicar que tardaron unos meses en encontrar un terreno adecuado para construir su proyecto desde cero.

"Huatulco es un lugar curioso", añade. "El gobierno lo urbanizó y periódicamente ponía terrenos a la venta. Pero entre medias, solo teníamos que esperar".

Mientras esperaban, Brooke y Rick, que tenían 49 y 54 años cuando se trasladaron, viajaron a Guatemala para estudiar español.

"Cuando volvimos 10 días después, tenían una venta, y pujamos por dos propiedades", dice Rick. "Conseguimos una de ellas y nos pusimos muy contentos".

La pareja compró el terreno por US$ 75.000 en agosto de 1999 y empezó a trazar los planos para construir un hostal de seis habitaciones con vistas a la ensenada de Tejoncito.

"Llevó tiempo conseguir los papeles adecuados y encontrar un arquitecto", explica Brooke, y añade que las cosas se aceleraron una vez que comenzaron la obra.

"La gente decía que era un objetivo imposible, pero necesitábamos abrir para la temporada de invierno. Tuvimos unos 50 trabajadores in situ durante gran parte del proceso".

Cuando las cosas empezaron a tomar forma, pudieron conocer Huatulco y se instalaron rápidamente en la ciudad, que es un desarrollo turístico relativamente reciente.

"Cuando llegamos, todavía estaba literalmente sin construir", dice Brooke, recordando cómo se dio cuenta enseguida de que la iglesia local “no tenía puertas”.

"Nos pareció muy raro, y unos tres días después descubrimos que el pueblo en sí solotenía nueve años".

"El gobierno había llegado y construido la infraestructura y acababa de empezar la ciudad, así que la iglesia no estaba terminada.

Construir sueños

Según Brooke y Rick, los lugareños fueron increíblemente acogedores y les hicieron sentirse cómodos al instante.

"Una de las razones por las que elegimos México fue porque aquí la gente es realmente amable", dice Brooke.

Abrieron su hostal, Agua Azul la Villa, en enero de 2002. El coste total de la construcción fue de unos US$ 350.000 dólares.

"Llegar un hostal era un estilo de vida maravilloso", dice Brooke. "Una de las cosas que más nos gustaba de viajar era la gente que conocíamos por el camino.

"Con un hostal, la gente venía a nosotros. Conocimos a gente fascinante de todo el mundo. Todos aportaban algo interesante a nuestra mesa del desayuno".

Brooke y Rick destacan que las cosas no siempre fueron fáciles en lo que respecta a su negocio, y que hubo años en los que pasaron apuros, pero consiguieron seguir adelante viviendo "frugalmente".

La pareja descubrió que su dinero llegaba mucho más lejos en México, pero les costó un poco superar algunas de las diferencias culturales.

Según Brooke, uno de los aspectos que más les costó fue la relajación con la que se maneja el tiempo y se programan las citas en el país.

"A veces la gente dice que va a venir", dice. Y tienen intención de venir, pero surge algo y no se les ocurre que tienen que decirte que no van a venir ese día".

"Eso parece formar parte de la cultura de que el tiempo no tiene la misma esencia que nosotros le asignamos.

"Pero, en general, me parece que la gente es muy, muy considerada y muy agradable y atenta".

De hecho, Brooke dice que México le parece una "sociedad más amable y gentil" en general.

Rick, que padece del corazón, comparte esta opinión y dice que siempre le sorprende lo bien que le atienden cuando recibe atención médica.

Diferencias culturales

"Hay una cultura del cuidado que no existe en Canadá", dice. "Nada en contra de Canadá, pero hay cortesía (aquí)".

Después de vivir felizmente en Huatulco durante dos décadas, la pareja decidió vender y mudarse a una ciudad más grande debido a los problemas de salud de Rick.

"Se ha sometido a varias operaciones de stent", dice Brooke, antes de explicar que no pudieron encontrar un cardiólogo en Huatulco o cerca.

"Afortunadamente, contratamos un seguro médico hace años".

Según Brooke, actualmente pagan 114.000 pesos anuales (unos US$ 5.970) "con una fuerte deducción" por el seguro médico.

Deseosos de quedarse en México, la pareja optó por mudarse a Mérida, una ciudad mucho más grande de Yucatán con más instalaciones médicas.

"A los cincuenta, nos sentíamos inmortales, pero en un abrir y cerrar de ojos, eso puede cambiar", dice Brooke, que ha escrito unas memorias, “Casa de agua azul”, sobre sus experiencias en Huatulco.

"No nos arrepentimos de nuestra estancia en Huatulco. De hecho, fue la mejor época de nuestras vidas y echo de menos la belleza natural que me rodeaba. Pero hay momentos para ser prácticos".

La pareja lleva viviendo en Mérida, conocida por su arquitectura colonial española y su cultura maya tradicional, desde 2021 y dicen sentirse bendecidos por estar allí.

Actualmente, el Departamento de Estado de EE UU desaconseja viajar a seis de los 32 estados mexicanos, siendo la delincuencia y los secuestros la causa de los avisos para la mayoría.

El Gobierno de Canadá aconseja a sus ciudadanos "un alto grado de precaución" al visitar el país y evitar "viajes no esenciales" a determinadas regiones, entre ellas Guanajuato, en el centro de México.

Aunque sus amigos y familiares expresaron inicialmente su preocupación por su seguridad cuando decidieron trasladarse a México, Brooke y Rick dicen que nunca ha sido un problema para ellos, señalando que están muy lejos de las zonas del país con altos índices de criminalidad.

"Hay personas que leen sobre un incidente que ocurrió hace cinco años y alquitranan todo el país, lo cual es ridículo", dice Rick.

"Hemos viajado por muchas partes de México, y hay algunas a las que no volvería. Pero aparte de eso, para mí es un país seguro".

Ahora rara vez vuelven a Canadá -la última visita de Brooke fue en 2022- y la verdad es que no se imaginan volver a vivir allí.

"Nos gusta mucho estar aquí", dice ella. "Y francamente, cuando vuelvo a Canadá, incluso en verano, me parece un poco frío".

Brooke cuenta que en su última visita se quedó estupefacta ante el precio de un "simple desayuno".

"Costaba como 25 (dólares) canadienses", dice. "Y aquí podemos salir a tomar un buen desayuno y serían 8 o 10 dólares".

Aunque Brooke y Rick entraron originalmente al país con visas de turista y luego obtuvieron visas de residente, ambos se convirtieron en ciudadanos mexicanos hace unos años.

"Lo hicimos porque nunca más podremos permitirnos vivir en Canadá", dice Brooke. "Lo mismo digo de Estados Unidos".

Rick dice que rara vez siente la necesidad de volver a casa, y regresó el año pasado para visitar a su familia por primera vez en unos 14 años.

"El hogar es donde cuelgas el sombrero", dice. "Aquí colgamos el sombrero hace 25 años, y éste es nuestro hogar".

La pareja dice que aconsejaría a cualquiera que esté pensando en trasladarse a un país como México que alquile primero algún lugar en su destino previsto y evite comprometerse a comprar una propiedad hasta que esté absolutamente seguro.

"México es un país grande y hay muchas opciones", dice Brooke. "Y también hemos tenido vecinos que se han mudado aquí.

"Y en un año o dos, decidieron que no era para ellos por una razón u otra, y se mudaron de vuelta. Y las cosas no son tan fáciles de vender (aquí)".

Aunque dicen que son capaces de comunicarse razonablemente bien, ambos siguen luchando con aspectos de la lengua española.

"Hemos sido capaces de comunicarnos bastante bien durante años", dice Rick. "¿Pero con un 100% de fluidez? No, me avergüenza decirlo, no lo domino al 100%. Pero tampoco al inglés".

Pero la pareja, que ya está jubilada, está encantada con la vida que han construido en México y esperan con impaciencia el futuro.

"Hemos tenido mucha suerte", dice Brooke. "Conozco a gente que ha venido con 70 u 80 años y ha tenido problemas para recibir asistencia sanitaria.

"Así que el truco está en hacerlo cuanto antes. Y de hecho, si la gente nos pregunta si nos arrepentimos de algo, de lo único que nos arrepentimos es de no habernos podido permitir hacerlo antes".