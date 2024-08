ANÁLISIS | Por qué Harris quiere activar el micrófono de Trump

Trump, Harris y la controversia para el próximo debate 6:34

(CNN) -- "Señor vicepresidente, estoy hablando".

La frase más punzante de Kamala Harris en un debate por lo demás poco memorable con el entonces vicepresidente, Mike Pence, en 2020 explica a la perfección el último giro en su enfrentamiento con Donald Trump.

La mayoría de los demócratas han escuchado más que suficiente del candidato republicano. Pero Harris quiere dejarle la oportunidad de decir exactamente lo que quiera, cuando quiera, en su enfrentamiento programado para el debate en ABC News, el 10 de septiembre.

La campaña de la vicepresidenta está tratando de revertir una norma que el equipo del presidente Joe Biden consiguió para su fatídico debate con Trump en junio, que aseguraba que los micrófonos de un candidato se silenciaran cuando no era su turno de hablar. La restricción fue vista como un intento de evitar que se repitieran las constantes interrupciones de Trump en sus debates en 2020, que llevaron a Biden a advertir en un momento dado: "¿Quieres callarte, hombre?"

Es obvio que la campaña de Harris espera dar a Trump la oportunidad de sabotearse a sí mismo con una interrupción insultante o con su personalidad prepotente.

La campaña de Trump está contraatacando, aunque el expresidente socavó este lunes la posición de su propio equipo, diciendo que estaría bastante contento de perder el botón de silencio.

La disputa subraya la enorme importancia potencial de la confrontación para definir la narrativa del resto de la campaña, tras el debate presidencial más importante de la historia –en CNN a finales de junio–, que dejó a Biden fuera de la carrera electoral.

Es especialmente clave para Trump, al que le ha costado adaptarse a su nueva adversaria desde la retirada de Biden; a quien los republicanos confiaban en derrotar en noviembre. El encuentro puede ser su mejor oportunidad para frenar el ímpetu de Harris a la salida de su convención de Chicago, sobre todo porque él y su campaña creen que ella no está preparada para la presión de responder a preguntas políticas y seguimientos de un oponente tan feroz como Trump.

"Trump necesita debatir. Harris necesita debatir", dijo el analista político de CNN, Scott Jennings, que es republicano. "Ambos tienen algo que demostrar".

Los agrios intercambios de este lunes entre los equipos de cada uno fueron otra señal de cómo Harris ha transformado la campaña. Su equipo disfruta cada vez más de la oportunidad de trolear a Trump, el troll político por excelencia. Por ejemplo, publicó un video en Internet con imágenes del expresidente y el sonido de una gallina cacareando para sugerir que podría retirarse del debate. Y los asesores de Harris sugirieron que los "manipuladores" de Trump no se habían atrevido a plantear la cuestión del micrófono a su jefe.

Un micrófono abierto podría encapsular las dificultades de Trump

Un micrófono abierto pondría a prueba la autodisciplina del candidato republicano en un debate con Harris, en un momento en el que los estrategas del Partido Republicano le están suplicando que se ciña a la política y abandone su política agresiva por el bien de su campaña.

Las imágenes de Trump hablando por encima y faltando abiertamente al respeto a la mujer que tiene la oportunidad de ser la primera presidenta negra hablarían por sí solas. Harris también tendría la oportunidad de demostrar su fuerza para enfrentarse a Trump repitiendo su famosa réplica en el debate con Pence. Los histrionismos de Trump con connotaciones sexistas o racistas podrían alienar a las mujeres, las minorías y los votantes de los suburbios, que podrían ser vitales en los estados indecisos en noviembre.

Las imágenes de Trump comportándose de forma detestable contribuirían a la idea general de la campaña de Harris, que ella afiló durante la Convención Nacional Demócrata la semana pasada; a saber, que los estadounidenses tienen una "oportunidad fugaz de dejar atrás la amargura, el cinismo y las batallas divisivas del pasado".

"La vicepresidenta quiere que el pueblo estadounidense vea a un Donald Trump sin restricciones porque eso es lo que vamos a tener si vuelve a ser presidente", dijo el portavoz de la campaña de Harris, Ian Sams, a Alex Marquardt, de CNN. "Creo que es importante que en estas elecciones y en este momento el pueblo estadounidense llegue a ver la elección entre los dos candidatos en el escenario".

Desafiar a Trump a interrumpir en un micrófono abierto no estaría exento de riesgos para la vicepresidenta. En 2016, el expresidente habló repetidamente por encima de la candidata demócrata Hillary Clinton e interrumpió el flujo de sus respuestas. Aunque en aquel momento pareció poco favorecedor para el candidato republicano, a pesar de eso ganó las elecciones.

María Cardona, comentarista política de CNN, sugirió otra razón por la que Harris podría querer un micrófono abierto. "Al tener los micrófonos sin silenciar, le va a dar la capacidad de controlar tanto lo que dice... así como la comprobación de los hechos en el acto", dijo Cardona, demócrata.

El gran momento viral de Harris en 2020

En su debate con Pence –realizado detrás de pantallas durante la pandemia de covid-19–, Harris frustró un intento de interrumpirla en un intercambio sobre la pandemia levantando la mano y diciendo "Sr. vicepresidente, estoy hablando... Estoy hablando".

El comentario, que pareció un momento preparado que los candidatos ensayan en debates simulados, dejó la impresión de que Pence estaba realizando “mansplaining” a Harris. El tira y afloja cobró mayor resonancia por las razas y el género de los rivales. A la entonces senadora por California le gustó tanto la frase que la repitió más tarde en el debate, antes de decirle a Pence: "Si no te importa dejarme terminar, entonces podemos tener una conversación".

En su momento, el eslogan de Harris se hizo viral, y dio lugar a memes en las redes sociales y a recuerdos como tazas, camisetas y sudaderas que ayudaron a construir el personaje de la vicepresidenta.

El desacuerdo sobre las condiciones del debate del 10 de septiembre está poniendo de manifiesto fisuras conocidas en la campaña de Trump.

El personal del candidato preferiría que los micrófonos estuvieran silenciados durante el debate, según una fuente familiarizada con el asunto. El asesor principal de Trump, Jason Miller, dijo en un comunicado que el expresidente aceptaba el debate de ABC en los mismos términos que el de CNN con Biden. Y sugirió que el cambio de táctica por parte de Harris sugería que su preparación para el debate tenía problemas. "Incluso su propio portavoz de campaña dijo que el debate sobre los debates había terminado. Claramente, están viendo algo que no les gusta", dijo Miller.

Pero, como suele ocurrir, el expresidente pareció socavar la postura de su propio equipo. "No me importa, prefiero que esté encendido, pero el acuerdo era que todo el fuese igual que en la última vez", dijo Trump en una parada de campaña en Virginia. "En ese caso, se silenció. No me gustó, pero funcionó bien".

Y añadió una advertencia: "Acordamos las mismas reglas. Las mismas reglas, las mismas especificaciones. Y creo que eso es probablemente lo que debería ser".

El equipo de Harris se abalanzó, y Sam dijo a CNN que el expresidente había resuelto la cuestión a favor de los micrófonos abiertos.

"Lo hemos oído de primera fuente", dijo.