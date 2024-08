Los ucranianos han aprendido a vivir con apagones, pero se avecina un invierno frío y oscuro

Zelensky afirma que Ucrania responderá a la reciente ola de ataques de Rusia 0:44

(CNN) -- Victoria Novorzhytska se quedó sin electricidad en el momento en que cientos de misiles y drones rusos atacaron Ucrania el lunes en la mañana. Inmediatamente después, se cortó el suministro de agua.

Supo entonces que el día se convertiría en una lucha. Trabaja desde su casa en Zhytomyr, al oeste de Kyiv, y sin electricidad no hay trabajo.

Pero vivir en guerra le ha dado una perspectiva diferente. “No nos importa el hecho de que no haya electricidad ni agua, estamos más preocupados por nuestras vidas”, dijo Novorzhytska a CNN en una entrevista.

Rusia lanzó el lunes su mayor ataque aéreo contra Ucrania, afectando la infraestructura energética de todo el país. El martes por la mañana se produjeron más ataques que mataron a cinco personas y elevaron a doce el número de muertos por los ataques de esta semana.

El gobierno ucraniano y las principales compañías energéticas del país no revelaron la magnitud de la perturbación causada por el ataque, pero está claro que dejó sin electricidad a millones de personas.

La mayor empresa energética privada de Ucrania, DTEK, anunció el lunes apagones escalonados en varias regiones, entre ellas Kyiv, Odesa, Dnipropetrovsk y Donetsk.

Para los habitantes de las afueras occidentales de la capital, esto significó seis horas de oscuridad seguidas de dos horas de electricidad entre las 2 y las 4 de la madrugada.

Los cortes programados añaden inconvenientes a la vida de las personas, pero al menos les permiten planificar en función de los cortes de electricidad, de modo que los residentes de los bloques de apartamentos de gran altura no se queden atrapados en la calle cuando los ascensores no funcionan y que la gente pueda cargar dispositivos electrónicos vitales mientras hay electricidad.

El hecho de que estos apagones ya sean necesarios en verano es particularmente preocupante. Esta situación podría ser mucho peor en unos meses, cuando la demanda de electricidad tiende a ser mayor en el frío y oscuro invierno.

“La tarea clave es superar el invierno, proporcionar suministro de energía a la infraestructura crítica, a la gente y a la economía”, dijo el primer ministro de Ucrania, Denys Shmyhal, a los periodistas el martes.

Shmyhal dijo que ahora el enfoque está en la reparación y reconstrucción. “Hacemos esto todo el tiempo, después de cada bombardeo ruso se asignan miles de millones (y) se traen equipos a Ucrania”.

El costo de proteger la infraestructura eléctrica

Los ucranianos se han acostumbrado a vivir bajo la amenaza constante de apagones. El ataque del lunes se destacó por su gran escala, pero no fue inusual en términos de los medios que utilizó Moscú y los objetivos que eligió. La infraestructura energética ha sufrido durante mucho tiempo los ataques rusos.

En Kyiv, las autoridades han establecido “puntos de invencibilidad”, tiendas de campaña y otras áreas donde la gente puede cargar sus dispositivos electrónicos y usar Internet durante los cortes de energía.

CNN visitó varios puntos de invencibilidad el lunes y todos estaban vacíos. Mucha gente lleva consigo baterías portátiles personales, que llevan consigo junto con sus otros objetos esenciales: llaves, teléfono, cartera, batería portátil.

Los frecuentes ataques a la infraestructura energética también han llevado a muchas ciudades ucranianas a invertir en energía solar. El alcalde de Kyiv, Vitaliy Klitschko, dijo que la ciudad ha estado subsidiando la compra de generadores y paneles solares por parte de cooperativas de vivienda y condominios para que puedan ser independientes de la red eléctrica. El gobierno también ha puesto en marcha recortes de impuestos y subvenciones para ayudar a la gente a conseguir el equipo.

La gran mayoría de los negocios, desde pequeños puestos de comida hasta enormes centros comerciales, ahora tienen sus propios generadores, cuyo profundo ruido es sinónimo de apagones.

Maksym Holubchenko, un barista de 25 años de Kyiv, dijo que el generador de su cafetería evita que tenga que apagarse cada vez que hay un corte de energía después de los ataques rusos. Ocurre aproximadamente una vez al mes en este momento, dijo.

El lunes hacía calor en Kyiv y el termómetro de la pared de la cafetería de Holubchenko marcaba 34 grados centígrados. El generador no es lo suficientemente potente como para cubrir las necesidades de un servicio normal en la cafetería, por lo que Holubchenko tiene que hacer concesiones.

“En invierno tenemos suficiente energía del generador. En verano tenemos que apagar el aire acondicionado y… partes de la máquina de café”, dijo.

La cafetería tiene enchufes preparados para los clientes que necesitan cargar sus teléfonos y otros aparatos, así como utilizar Internet durante los cortes de electricidad.

Para Inna, de 87 años y de Odesa, los apagones actuales le traen recuerdos de su infancia. “Ya sobreviví a la Segunda Guerra Mundial, así que tengo algo de experiencia… Compré algunas velas y deseo que ganemos esta guerra lo antes posible. Con el mínimo de bajas. Esto tiene que terminar”, dijo a CNN.

Rusia ha apuntado a la red energética de Ucrania desde su invasión a gran escala en febrero de 2022, pero este año Moscú comenzó a atacar específicamente a las instalaciones de generación de energía: centrales térmicas, centrales hidroeléctricas e incluso instalaciones de almacenamiento de energía.

Olha Matskiv, experta legal de Global Rights Compliance, una ONG internacional que asesora a Ucrania en la investigación y el enjuiciamiento de crímenes de guerra, dijo que los ataques están “creando condiciones dentro de Ucrania que son incompatibles con la vida”.

“Esta es una táctica que el ejército ruso utiliza para drenar las reservas internas de Ucrania, tanto humanas como financieras, frenando la economía del país, que no puede desarrollarse cuando las empresas cierran por falta de electricidad”, agregó.

El Gobierno ha trata de fortalecer la red energética de Ucrania para que pueda resistir los ataques, primero envolviéndolas para protegerlas de la metralla y luego usando defensas de hormigón armado que puedan resistir algunos impactos directos.

El martes, el primer ministro Smyhal dijo a periodistas que las medidas están funcionando. “Decenas de misiles atacaron subestaciones el lunes y perdimos una cantidad muy pequeña de nuestro equipo de las docenas de impactos de ayer gracias a la protección”, afirmó.

Agregó que Ucrania experimenta con enormes estructuras de protección del tamaño de tres campos de fútbol para cubrir centrales eléctricas más grandes.

“Son muy caras y su viabilidad económica aún no está clara. El costo de tal protección para seis subestaciones es de 188.000 millones de grivnas (US$ 4.500 millones). Esta es una cantidad increíble de dinero que los socios no están dispuestos a dar y que no está en el presupuesto estatal”, dijo Smyhal.

Svitlana Vlasova, Daria Tarasova-Markina y Kosta Hak de CNN contribuyeron con el reportaje.