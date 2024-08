“Demasiado bueno para ser verdad": otorgan vuelos baratos en primera clase de Australia a EE.UU. por una falla de Qantas

Un avión de Qantas despega del Aeropuerto de Melbourne el 31 de julio de 2024. (Crédito: Morgan Hancock/NurPhoto/Getty Images)

(CNN) -- El pasado jueves, durante un breve periodo de tiempo, Qantas puso a la venta billetes de avión de ida y vuelta en primera clase de Australia a Estados Unidos que normalmente cuestan hasta 28.000 dólares australianos (unos US$19.000 con un descuento del 85%.

Debido a un error de codificación, unos 300 afortunados pudieron comprarlos en el sitio web de la aerolínea por tan solo US$ 3.400 cada uno antes de que se corrigiera el error.

“Desafortunadamente, este es un caso en el que la tarifa era realmente demasiado buena para ser verdad”, dijo Qantas en un comunicado este jueves.

Sin embargo, no se han perdido todas las esperanzas. En lugar de cancelar los billetes, Qantas dijo que volvería a reservar a los clientes en clase business “como gesto de buena voluntad” sin coste adicional. Por otra parte, los pasajeros que no estén satisfechos con la clase business pueden obtener el reembolso íntegro del billete.

Volar en clase business con Qantas entre Australia y Estados Unidos suele costar unos US$ 11.000.

El gesto de buena voluntad de Qantas se produce tras un error similar que la aerolínea trató de forma diferente el año pasado.

El pasado agosto, las autoridades reguladoras australianas acusaron a Qantas en un juicio de vender billetes para más de 8.000 vuelos que la aerolínea ya había cancelado, lo que afectó a más de 86.000 pasajeros.

En mayo, Qantas acordó pagar casi US$80 millones para resolver el pleito, de los cuales más de 13 millones se concedieron a los clientes afectados.

En junio, Vanessa Hudson, consejera delegada de Qantas, declaró a CNN que la compañía había “defraudado a nuestros clientes”, así como a su personal.

Las aerolíneas cometen errores con regularidad, vendiendo billetes premium a un precio flagrantemente erróneo, aunque algunas han optado por respetarlos.

En 2019, Cathay Pacific ofreció asientos de primera clase y clase ejecutiva desde Vietnam a ciudades norteamericanas por tan solo US$ 675 ida y vuelta.

La aerolínea de bandera de Hong Kong cumplió el trato, tuiteando #promisemadepromisekept y #lessonlearnt en su cuenta X.

Pero no siempre es así. En 2010, American Airlines se negó a aceptar billetes de ida y vuelta en primera clase de EE.UU. a Australia, por valor de hasta US$ 20.000, que vendía al precio de US$ 1.100 en clase turista. En su lugar, ofreció vales de US$ 200 como compensación.

Un año antes, British Airways tampoco pagó los vuelos de US$ 40 vendidos por error de Norteamérica a la India, y en su lugar ofreció vales de US$ 300.