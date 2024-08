ANÁLISIS | La oposición en Venezuela está atrapada entre escasas opciones

Oposición venezolana toma las calles de Caracas 3:47

(CNN Español) -- La oposición en Venezuela parece tener por delante caminos cada vez más reducidos para mantener activo su reclamo por los resultados de las elecciones del 28 de julio. Su contracara, el oficialismo, busca dar por cerrado el tema luego de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) mediante recortes del espacio civil con detenciones y represión y con amenazas con dejar fuera de las próximas contiendas a los partidos que no acepten el fallo de la Sala Electoral.

“Acta mata sentencia” es el lema con el que convocó María Corina Machado a marchar este miércoles en rechazo a la convalidación, por parte del TSJ, de la proclamación del presidente Nicolás Maduro como ganador de los comicios. El chavismo llamó a celebrar la “gran victoria popular” a un mes del 28 de julio, mientras que el Consejo Nacional Electoral todavía sigue sin publicar resultados desagregados.

Para Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), el camino de la oposición es continuar con la combinación de presión interna, con una presencia activa en la calle, y los esfuerzos de presión externa, con medidas diplomáticas y posibles acciones económicas. “Fuera de esos caminos, no se me ocurre de manera realista que vaya a suceder algo más”, dijo a CNN.

La directora de la organización no gubernamental Acceso a la Justicia, Laura Louza, dijo a CNN que si bien no cree que tenga un resultado distinto, saludó el anuncio del candidato Enrique Márquez de presentar a la Sala Constitucional un recurso de revisión de la sentencia de la Sala Electoral.

“Nos parece muy importante que se intente ese recurso y se dé una nueva oportunidad al Tribunal Supremo, en este caso a la Sala Constitucional, que debería ser el garante de la Constitución y todos los pactos de derechos humanos que ha firmado Venezuela que se han violado en este caso”, dijo en el programa Conclusiones. Luego, explica, sí quedaría agotada la vía legal en Venezuela para reclamar por el resultado electoral.

Mientras tanto, el presidente de la Asamblea de Venezuela, Jorge Rodríguez, anunció que propondría una nueva ley de partidos políticos, que prohibiría, dijo, la inscripción de candidaturas de aquellos partidos que no acaten la sentencia del TSJ que reconoce el anuncio del triunfo de Maduro.

“Callejón sin salida”

La operación Tun Tun, una campaña de detenciones con el objetivo de amedrentar a la población y evitar expresiones disidentes, no ha cesado en Venezuela, entre nuevas denuncias de arrestos.

El miércoles la Fiscalía citó por tercera vez al candidato Edmundo González Urrutia para que declare sobre la página web resultadosconvzla.com, que publicó el 83,50% de las actas de votación emitidas el 28 de julio. “En caso de que falte nuevamente el Ministerio Público anunciará la acción correspondiente en base a la ley”, dijo el fiscal general Tarek William Saab.

Una de las posibilidades es que se emita un “mandato de conducción” para autorizar a que las fuerzas de seguridad ubiquen a González Urrutia y lo trasladen a la Fiscalía para que rinda declaración.

A su vez, Machado ha reducido sus apariciones públicas y participa en transmisiones de redes sociales desde un lugar desconocido.

Luis Lander, director del Observatorio Electoral Venezolano, dijo a CNN que “la dirección opositora está haciendo un esfuerzo por reunir manifestaciones internacionales y también administrar más inteligentemente la movilización de calle”.

Según repasó Lander, “en los últimos 25 años la oposición ha protagonizado movilizaciones, en algunos casos más pronunciados que otros, pero sí ocurrió que las movilizaciones son espontáneas, se terminan desgastando y si no tienen resultados se terminan convirtiendo en actos más pequeños y fáciles de controlar”.

Lander también apuntó que “todas las medidas del oficialismo han ido conduciendo a un callejón sin salida para replicar lo que pasa en Nicaragua”, donde el presidente Daniel Ortega ganó su cuarto mandato consecutivo ilegalizando a partidos políticos, encarcelando y desterrando a opositores y desplegando un estado policial.

Bajo este escenario, consideró Lander, es cada vez menos factible un momento de negociación para una salida pacífica. “Socialmente estamos trancados en capacidad de movimiento, esperando un hecho imprevisto o algún evento que dé solución”, agregó.

“El juego no ha terminado”

Alarcón, de la UCAB, dijo que un camino a una mesa de diálogo solo se puede abrir “si el Gobierno empieza a percibir que no puede sostenerse, si pasa algo que amenace su estabilidad, como perder el apoyo de los militares, o si se da una situación de ingobernabilidad que no le permita mantener su postura”.

En cambio, “si siente que está en situación de estabilidad, con control de la situación, no se va a prestar” a una negociación con la oposición, añadió.

Este martes, Maduro anunció nuevas elecciones regionales y legislativas para 2025 y cambios en su gabinete, decisiones de gestión que podrían buscar aparentar una señal de normalidad.

Alarcón expresó: “No podría afirmar que el Gobierno ganó el conflicto, sería simplificar mucho las cosas. La realidad es que hay diferencias lo suficientemente importantes como para decir que el juego no ha terminado. Lo principal es que el Gobierno fue derrotado electoralmente. Es un sentir, acá hay una convicción muy generalizada de que el Gobierno se robó la elección. Eso hace una diferencia importante, puede al final del día terminar quebrando algunos apoyos al Gobierno”.

Mientras tanto, la oposición tiene el desafío de articularse para mantener el reclamo. Alarcón dijo que no tiene claro si la coalición opositora cuenta con una ruta definida o si está tratando de ensayar fórmulas para ver cuál es el camino. “La ventaja es que Machado no se ha dado por vencida. Ella continúa firme en su lucha, se gana el respeto de la gente. Pueden surgir críticas o desesperanzas, pero la gente reconoce que no se ha rendido, es un buen liderazgo”.