AT&T sufrió otra interrupción del servicio: ¿por qué sigue pasando esto?

AT&T notifica filtración masiva de datos de millones de clientes 1:03

(CNN) -- El servicio inalámbrico de AT&T dejó de funcionar para algunos clientes el martes, lo que afectó su capacidad de comunicarse con el 911 en caso de una emergencia.

Se solucionó en pocas horas, y la compañía atribuyó el problema a un problema de software, pero es solo uno de los muchos problemas que la empresa de telecomunicaciones ha enfrentado en los últimos meses, incluidos cortes y violaciones de datos que han obstaculizado sus operaciones y han dejado a los usuarios afectados.

En febrero su red se cayó durante 11 horas, lo que impidió que muchos de sus clientes en todo Estados Unidos hicieran llamadas, enviaran mensajes de texto o accedieran a Internet. AT&T dijo que una revisión inicial de la interrupción encontró que podría haber sido causada por un error dentro de la empresa y no por un ciberataque.

Unas semanas después, en marzo, una filtración de datos que incluía información personal de 73 millones de clientes actuales y anteriores se publicó en la "dark web", lo que generó preocupaciones de seguridad. Los datos procedían de 2019 o antes y no parecían contener información financiera ni detalles específicos sobre el historial de llamadas, dijo la empresa. “Todavía no se sabe si los datos… se originaron en AT&T o en uno de sus proveedores”, dijo la empresa en ese momento.

Luego, en junio, otra interrupción de AT&T impidió que algunos clientes completaran llamadas entre operadores. El problema se resolvió en pocas horas, pero la empresa no reveló qué lo causó.

publicidad

Y el mes pasado se conoció una pesadilla de seguridad cuando los registros de llamadas y mensajes de texto de mediados a fines de 2022 de decenas de millones de clientes de teléfonos celulares de AT&T y muchos clientes que no eran de AT&T quedaron expuestos en una filtración masiva de datos.

Los datos comprometidos incluían los números de teléfono de “casi todos” sus clientes de telefonía celular y los clientes de los proveedores inalámbricos que usaron su red entre el 1 de mayo de 2022 y el 31 de octubre de 2022.

Cabe destacar que la interrupción del servicio del martes se produjo apenas horas después de que la Comisión Federal de Comunicaciones anunciara un acuerdo de US$ 950.000 con AT&T para resolver una investigación sobre si la empresa violó o no las normas de la FCC al no realizar llamadas al 911 ni notificar a tiempo a los centros de llamadas al 911 durante una interrupción anterior en agosto de 2023.

La sobrecarga de AT&T

Entonces, ¿por qué le sigue pasando esto a AT&T? Un experto en telecomunicaciones con el que habló CNN cree que se trata de una combinación de tres problemas, que incluyen redes sobrecargadas en las principales ciudades, actualizaciones de software que se han descontrolado y varios problemas técnicos.

El martes, un mapa de interrupciones mostró interrupciones en Nueva York; Charlotte, Carolina del Norte; Houston y Chicago. Alex Besen, fundador y director ejecutivo de Besen Group, que analiza a las compañías de telefonía móvil, dijo que eso le llevó a creer que se trataba de un problema de sobrecarga de la red.

“Para evitar futuras interrupciones, AT&T necesita aumentar el número de torres de telefonía móvil, implementar técnicas avanzadas de equilibrio de carga, utilizar herramientas de optimización de red para gestionar el tráfico de forma más eficaz y priorizar los servicios que pueden reducir la congestión”, dijo Besen a CNN.

AT&T no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Ari Lightman, profesor de medios digitales y marketing en el Heinz College de la Universidad Carnegie Mellon, dijo que la respuesta de AT&T sobre la interrupción del martes como un problema de software no dejaba claro “si se trata de la implementación o de un error en el código”.

“Los clientes están cada vez más frustrados con AT&T por las repetidas interrupciones y el servicio de atención al cliente que deja el problema sin resolver mientras esperan actualizaciones importantes”, dijo Lightman a CNN.

Agregó que en defensa de AT&T, “también es importante destacar la complejidad de la infraestructura de red para dar servicio a 115 millones de suscriptores inalámbricos, así como sus planes de implementación de nuevas redes”.