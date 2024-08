La Conmebol sanciona a la Asociación Uruguaya de Fútbol tras pelea de sus jugadores en semifinal de la Copa América 2024

Los aficionados de Colombia pelean con los aficionados de Uruguay durante el partido semifinal de la CONMEBOL Copa América 2024 entre Uruguay y Colombia en el estadio Bank of America el 10 de julio de 2024 en Charlotte, Carolina del Norte. (Foto de Tim Nwachukwu/Getty Images)

(CNN Español) -- La Comisión Disciplinaria de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) informó este martes en un comunicado las sanciones que impuso a miembros de la Asociación Uruguaya de Fútbol tras las peleas entre aficionados colombianos y jugadores de la selección de Uruguay al terminar la semifinal de la Copa América 2024 contra Colombia el pasado 10 de julio.

El comunicado detalló que los sancionados son los jugadores Darwin Núñez, con 5 partidos suspendidos; Rodrigo Bentancur, con 4 partidos, y Mathías Olivera, Ronald Araujo y José María Giménez serán suspendidos con 3 partidos cada uno.

Sanciones monetarias

Además de la suspensión de partidos, la Comisión también informó de sanciones monetarias contra varios jugadores de la selección de Uruguay.

A Núñez se le impuso una multa de US$ 20.000. A Bentancur, de US$ 16.000, y las de Olivera, Araujo y Giménez por US$ 12.000 cada uno.

Otros multados que aparecen en la lista son: Sebastián Cáceres, Matías Viña, Emiliano Martínez, Brian Rodríguez, Santiago Mele y Facundo Pellistri, con US$ 5.000 para cada jugador.

También se le impuso una multa de US$ 20.000 a la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

La Comisión informó que también se sancionó al dirigente Marcelo García con la prohibición de ingresar a estadios en competiciones organizadas por Conmebol por un período de 6 meses a partir de la notificación del dictamen.

La Conmebol agregó que la Asociación Uruguaya de Fútbol tiene 7 días hábiles para presentar una apelación por esta sanción impuesta por el comité de disciplina.

CNN está intentado contactarse con la Asociación para obtener una reacción ante el comunicado de la Conmebol.