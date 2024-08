El número de "millonarios" en planes de retiro 401k alcanzó un nuevo máximo

Cuatro nuevas herramientas de ahorro para la jubilación en EE.UU. 1:30

Nueva York (CNN) -- En conjunto, los afiliados a planes de retiro 401k tuvieron una buena racha en el último año. Especialmente aquellos que han acumulado un saldo de al menos un millón de dólares.



El número de los llamados "millonarios" de los planes 401k alcanzó un nuevo récord en el segundo trimestre, según un nuevo análisis de datos publicado el miércoles por Fidelity Investments, que basó sus conclusiones en 24 millones de cuentas 401k de los 26.000 planes patrocinados por empleadores que administra.

Hasta el 30 de junio, casi medio millón de cuentas 401k (497.000) tenían saldos de 1 millón de dólares o más, un 2,5% más que en el trimestre anterior. El saldo medio alcanzó los US$ 1.595.200, frente a los US$ 1.581.000 de finales de marzo, según los datos de Fidelity.

Y luego están todos los demás...

Por supuesto, para la gran mayoría de las personas afiliadas a un plan de retiro 401k, las cifras fueron menos llamativas y las tendencias una mezcla de buenas y malas noticias.

Los grandes rendimientos del mercado bursátil no pueden crear un nido de ahorros adecuado para la jubilación a menos que alguien ahorre e invierta de forma constante a lo largo de su carrera. La buena noticia aquí es que Fidelity descubrió que la tasa media de ahorro de los partícipes fue del 14,2% de sus ingresos en el segundo trimestre, al mismo nivel que en el trimestre anterior. Esa tasa de ahorro está justo por debajo del 15% que suelen recomendar los expertos en jubilación. Y refleja una combinación de las aportaciones del empleado (9,4%) más la aportación del empleador (4,8%).

El saldo medio de los 401k de todos los partícipes ascendió a US$ 127.100, un 1% más que en el primer trimestre, y un 13% más que en el segundo trimestre de 2023.

Los promedios generales, sin embargo, no dan una buena indicación de cómo le va a un grupo de edad en particular.

Tomemos por ejemplo a los afiliados de la generación X. Los miembros más mayores de esa generación alcanzarán la plena edad de jubilación (67 años) en la próxima década.

La buena noticia para ellos: los que llevan ahorrando en un 401k al menos 15 años vieron cómo su saldo medio alcanzaba los US$ 554.000, frente a los US$ 543.000 del trimestre anterior.

Las malas noticias: entre todos los afiliados de la generación X con un 401k, independientemente del tiempo que lleven ahorrando, el saldo medio fue de US$ 182.100. Y la mediana, que marca el punto en el que la mitad de los saldos de los 401k son más bajos, fue de apenas US$ 55.500, según Fidelity.

Los datos sobre planes 401k de Fidelity incluyen las cuentas de personas que acaban de incorporarse a una empresa y tienen acceso a un 401k por primera vez o de personas que cambiaron de trabajo y transfirieron sus ahorros 401k a una cuenta IRA. Así pues, alguien que acumuló decenas o cientos de miles de dólares en ahorros en otro empleo, donde el administrador del plan 401k no era Fidelity, y que acaba de empezar a poner dinero en un 401k administrado por Fidelity en un nuevo trabajo podría estar reduciendo las medias.

Por ejemplo, Fidelity también dispone de datos sobre casi 16 millones de cuentas IRA, y descubrió que las aportaciones de la generación X a las IRA aumentaron un 30% durante el último año.

Pero, en términos generales, sobre todo para los "Gen Xers", y especialmente para las decenas de millones de trabajadores del sector privado que, o bien no tienen acceso a un 401k, o bien no pueden permitirse participar en un plan 401k, existe la preocupación entre los expertos políticos de que no dispondrán de ahorros suficientes que les permitan mantener su nivel de vida en la jubilación, y tendrán que depender en gran medida de la Seguridad Social.