"Me caía bien (mi madre) hasta que dio a luz a Liam": un recuento de la rivalidad entre los hermanos Gallagher de Oasis

Las claves de la pelea entre los hermanos Gallagher de Oasis 1:48

(CNN) -- Durante décadas ha habido algunas peleas familiares públicas bastante incendiarias, pero ninguna más conocida como la de Liam y Noel Gallagher, los hermanos detrás de la banda de britpop de los 90 Oasis.

Después de todo, ¿quién más puede decir que discutió con su hermano durante 15 minutos sobre quién es más rockero durante una entrevista con NME en 1994, cuyo audio se publicó como un sencillo titulado "Wibbling Rivalry"?

Los hermanos han intercambiado comentarios incisivos e hirientes públicamente durante décadas, al menos hasta principios de esta semana, cuando anunciaron una reunión largamente esperada de Oasis tras 15 años de su disputa: "las armas han callado", dijeron.

Así que mientras sigues pensando en cómo conseguir entradas para la gira de reunión del próximo verano, o mientras escuchas "Don't Look Back in Anger" una y otra vez, aquí tienes un recuento de algunos de los ataques más profundos de Noel y Liam.

Liam a Spin Magazine en 2005: "Noel y yo no nos hablamos. Probablemente sea lo mejor. Nos vemos, pero no tengo nada que decirle. Él no tiene nada que decirme. Hacemos música y eso es todo. O tomamos una copa juntos y eso es todo. Así es como me gusta".

Noel a Spin Magazine en 2005: "Aprendí que, en lugar de discutir con él y acabar peleándonos, juego con su mente y ahora me tiene miedo. De hecho, está muerto de miedo por mí... Puedo leerle y jugar con él como si fuera un juego arcade en desuso".

Noel en 2009: Noel fue citado diciendo que Liam es "el hombre más enojado que jamás conocerás. Es como un hombre con un tenedor en un mundo de sopa".

De manera divertida, en 2019, Liam hizo referencia a la mofa de hace una década en un video en el que habla sobre su gira en solitario mientras comía sopa con un tenedor. "Quiero agradecer a todos mis hermanos y hermanas por comprar entradas para la gira, realmente lo aprecio. Hicieron muy, muy feliz a un supuesto hombre enojado", dijo en el video publicado en su cuenta de X.

Noel en la página web de Oasis en 2009: Después de que Noel renunciara notoriamente a Oasis, publicó una declaración que apareció en el sitio web de la banda, que decía: "Es con cierta tristeza y gran alivio decirles que renuncié a Oasis esta noche. La gente escribirá y dirá lo que quiera, pero simplemente no podía seguir trabajando con Liam ni un día más".

Noel en 2016: En el documental de 2016 "Oasis: Supersonic", Noel dijo que "la mayor fuerza de Oasis era la relación entre Liam y yo. También es lo que hundió a la banda al final".

Liam a The Guardian en 2017: "Cuando lo pienso, estar en una banda con él me aburre a morir".

Liam a BBC Sounds en 2019: "Supongo que siempre hay un huevo malo en la familia, ¿sabes lo que quiero decir?".

Liam en X en 2019: "Que me crezca el pelo largo es más emocionante que cualquier cosa que noel gallghers high flying pretend spaced out pancakes vaya a hacer jamás". (La ocurrencia era en referencia a la banda en solitario de Noel después de Oasis, Noel Gallagher's High Flying Birds).

Noel a The Guardian en 2019: "Me caía bien (mi madre) hasta que dio a luz a Liam".

En esa misma entrevista, Noel dijo después que no escucha los discos en solitario de Liam "porque no soporto su voz. Pero lo escucho en la radio... Creo que es música poco sofisticada. Para gente poco sofisticada. Hecha por un hombre poco sofisticado. Que da órdenes poco sofisticadas a un montón de compositores que creen que están haciendo lo mismo que Oasis".

Liam a The Guardian en 2022: "Estoy seguro de que Noel es muy feliz en su mundo. Escribió canciones geniales y yo las canté. Es la voz que la gente quiere escuchar. Podría conseguir a alguien que tocara las partes de guitarra de Noel a 10 peniques. Noel no puede conseguir a nadie que cante como yo".